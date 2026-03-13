To by v Česku nikdy neprošlo. Srovnání s ruským zákonem o zahraničních agentech je nesmysl

Označovat to, co dělají čeští vládní politici, za ruské není příliš rozumné. Je to prvoplánová nálepka, která se dá nalepit takřka na všechno. A je to i nepřímá bagatelizace ruského represivního režimu. Jen stěží si mohou lidé nežijící v Rusku představit, jak rozsáhlé jsou možnosti ruského státu k potlačování jeho odpůrců a jak úzká je politická svoboda v Rusku.
Média, opozice, občanská společnost, ústavní soud. Nikdo v Rusku nemůže zatáhnout za brzdu a bránit základní svobody před zvůlí věrchušky. Česko tento demokratický „luxus“ má. Proto jakékoliv srovnávání demokratického Česka se ztotalitněným Ruskem je nesmyslné.
Platí to i pro návrh zákona připravovaný v Česku o kontrole neziskovek. Jeho autoři se údajně inspirovali ruským zákonem o zahraničních agentech. Je přitom absolutně nemyslitelné, že by se v Česku daly aplikovat takové diskriminační normy, jako platí v zemi Vladimira Putina. Šikana obsažená v ruském zákonu, jehož aktuální podoba nemá nic společného s jeho původní verzí z roku 2012, je na západ od hranic Ruska nemyslitelná.
Epizoda podcastu je k poslechnutí například zde:
V novém dílu podcastu Kaviárové tousty se novinář Jiří Just a publicistka Lucie Sulovská věnují právě ruskému zákonu o zahraničních agentech, jelikož jsou k němu periodicky přirovnávány podobné zákony v různých zemích světa. V mezičase se ze zákona na kontrolu neziskovek stal zákon cílený primárně na jednotlivce. Jako aktualita – bouře ve vztazích mezi Maďarskem a Ukrajinou a pokračující válka proti Íránu.
Podcast Kaviárové tousty
O Rusku v souvislostech. Jirka žije v Rusku. Už 16 let. Lucka žije v Belgii. Už pět let. Oba jsou pořád Češi jako poleno, jen vypadli z českého rybníčku, aby trochu poznali svět. Spojuje je zájem o Rusko. Jirka, politolog a publicista, bydlí na sídlišti v Moskvě i s ruskou manželkou a malým synkem. Lucka, politoložka a publicistka, zájem o Rusko zdědila asi po svém dědečkovi, který tam jako stavař léta pracoval a doma měl úctyhodnou sbírku ruské klasiky. Oba denně sledují ruskou realitu, abyste vy nemuseli.
