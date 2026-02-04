Přeskočit na obsah
4. 2. Jarmila
Zahraničí

Syn norské princezny se u soudu neubránil slzám, hrozí mu roky vězení

ČTK

Syn norské korunní princezny Mette-Marit a nevlastní syn korunního prince Haakona, 29letý Marius Borg Höiby, dnes u soudu stěží potlačoval slzy. Ve svém svědectví odmítl, že by ve svém mobilu přechovával videa se znásilněním. Postěžoval si, že od svých tří let je vystaven štvanici ze strany tisku.

A court sketch shows Marius Borg Hoiby during the second day of the trial against him, in Oslo
Syn norské princezny Marius Borg Höiby na soudní skice.Foto: REUTERS
Höiby čelí v mediálně ostře sledovaném procesu, který otřásá skandinávskou monarchií, obžalobě z 38 trestných činů, mimo jiné ze znásilnění a domácího násilí. Pokud bude shledán vinným v nejzávažnějších bodech obžaloby, hrozí mu roky vězení, napsala agentura Reuters. Konec procesu je naplánován do 19. března.

V úterý, kdy soudní proces začal, odmítl Höiby odmítl vinu v případech znásilnění a domácího násilí, ale přiznal se k méně závažným proviněním, včetně rychlé jízdy automobilem. Částečnou vinu rovněž připustil v případě napadení s přitěžujícími okolnostmi a lehkomyslného chování.

Nyní obžalovaný řekl, že pro něj je velmi těžké svědčit před tolika novináři. "Je pro mě velmi těžké mluvit před tolika lidmi. Od tří let jsem obklopen tiskem. Od té doby jsem jím obtěžován," řekl a rozplakal se. Připustil také, že dostal silné léky.

"Jsem známý jako maminčin synáček," řekl dále. "Což znamená, že mám extrémní potřebu sebepotvrzení," vysvětlil. "Hodně sexu, hodně alkoholu," dodal. "Málokdo se dokáže ztotožnit se životem, který jsem vedl. Hodně večírků, alkoholu, trochu drog," popsal svůj životní styl.

Mezi obviněními proti Hoibymu je jedno znásilnění s pohlavním stykem a tři znásilnění bez pohlavního styku. Některé z těchto činů si podle obžaloby natáčel na mobilní telefon. Popřel však, že by videa na jeho telefonu ukazovala znásilnění. "Kdybych si myslel, že mám materiál, který ukazuje napadení, nikdy bych ho neuchovával," zdůraznil Höiby.

Kauza začala v roce 2024, kdy policie označila Höibyho za podezřelého z fyzického napadení ženy, s níž měl vztah. Höiby v tehdejším tiskovém prohlášení přiznal, že ženě způsobil zranění, když byl pod vlivem kokainu a alkoholu, a poškodil její byt. Dodal, že svých činů lituje.

Do problémů se Höiby dostal znovu v neděli, kdy policie oznámila jeho zadržení kvůli obviněním z napadení, vyhrožování nožem a porušení soudního příkazu. Soud v Oslu následně vyhověl žádosti o až čtyřtýdenní vazbu kvůli riziku, že by mohl v trestné činnosti pokračovat.

Popularita jinak oblíbené královské rodiny klesá

Höiby nemá v norské královské rodině žádnou funkci, protože se narodil v předchozím vztahu své matky Mette-Marit před její svatbou s korunním princem Haakonem.

Höiby je nejstarší ze tří dětí Mette-Marit; nynější norská princezna má s korunním princem Haakonem další dvě děti - dvaadvacetiletou princeznu Ingrid Alexandru, která se nedávno přestěhovala do Sydney kvůli studiu, a dvacetiletého prince Sverreho Magnuse.

Královská rodina je v Norsku obecně oblíbená, ale Höibyho případ vrhá stín na její pověst. Tu pošramotilo i zveřejnění další várky spisů týkajících se zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, podle nichž s ním Mette-Marit udržovala nečekaně úzké vztahy, informoval norský tisk.

Mette-Marit v prohlášení uvedla, že udělala chybu v úsudku a že kontaktů s Epsteinem hluboce lituje.

Královský palác dnes Reuters bez dalších podrobností sdělil, že Mette-Marit odložila plánovanou soukromou cestu do zahraničí.

Průzkum veřejného mínění z tohoto týdne pro deník Verdens Gang ukázal, že klesl počet Norů, kteří podporují zachování monarchie – na 61 procent ze 72 procent v loňském roce.

Král Harald, ve svých 88 letech nejstarší žijící evropský panovník, omezil svou aktivitu v roce 2024 poté, co byl hospitalizován kvůli léčbě infekce a později dostal kardiostimulátor.

