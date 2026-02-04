Syn norské princezny se u soudu neubránil slzám, hrozí mu roky vězení

Syn norské korunní princezny Mette-Marit a nevlastní syn korunního prince Haakona, 29letý Marius Borg Höiby, dnes u soudu stěží potlačoval slzy. Ve svém svědectví odmítl, že by ve svém mobilu přechovával videa se znásilněním. Postěžoval si, že od svých tří let je vystaven štvanici ze strany tisku.
Höiby čelí v mediálně ostře sledovaném procesu, který otřásá skandinávskou monarchií, obžalobě z 38 trestných činů, mimo jiné ze znásilnění a domácího násilí. Pokud bude shledán vinným v nejzávažnějších bodech obžaloby, hrozí mu roky vězení, napsala agentura Reuters. Konec procesu je naplánován do 19. března.
V úterý, kdy soudní proces začal, odmítl Höiby odmítl vinu v případech znásilnění a domácího násilí, ale přiznal se k méně závažným proviněním, včetně rychlé jízdy automobilem. Částečnou vinu rovněž připustil v případě napadení s přitěžujícími okolnostmi a lehkomyslného chování.
Nyní obžalovaný řekl, že pro něj je velmi těžké svědčit před tolika novináři. "Je pro mě velmi těžké mluvit před tolika lidmi. Od tří let jsem obklopen tiskem. Od té doby jsem jím obtěžován," řekl a rozplakal se. Připustil také, že dostal silné léky.
"Jsem známý jako maminčin synáček," řekl dále. "Což znamená, že mám extrémní potřebu sebepotvrzení," vysvětlil. "Hodně sexu, hodně alkoholu," dodal. "Málokdo se dokáže ztotožnit se životem, který jsem vedl. Hodně večírků, alkoholu, trochu drog," popsal svůj životní styl.
Mezi obviněními proti Hoibymu je jedno znásilnění s pohlavním stykem a tři znásilnění bez pohlavního styku. Některé z těchto činů si podle obžaloby natáčel na mobilní telefon. Popřel však, že by videa na jeho telefonu ukazovala znásilnění. "Kdybych si myslel, že mám materiál, který ukazuje napadení, nikdy bych ho neuchovával," zdůraznil Höiby.
Kauza začala v roce 2024, kdy policie označila Höibyho za podezřelého z fyzického napadení ženy, s níž měl vztah. Höiby v tehdejším tiskovém prohlášení přiznal, že ženě způsobil zranění, když byl pod vlivem kokainu a alkoholu, a poškodil její byt. Dodal, že svých činů lituje.
Do problémů se Höiby dostal znovu v neděli, kdy policie oznámila jeho zadržení kvůli obviněním z napadení, vyhrožování nožem a porušení soudního příkazu. Soud v Oslu následně vyhověl žádosti o až čtyřtýdenní vazbu kvůli riziku, že by mohl v trestné činnosti pokračovat.
Popularita jinak oblíbené královské rodiny klesá
Höiby nemá v norské královské rodině žádnou funkci, protože se narodil v předchozím vztahu své matky Mette-Marit před její svatbou s korunním princem Haakonem.
Höiby je nejstarší ze tří dětí Mette-Marit; nynější norská princezna má s korunním princem Haakonem další dvě děti - dvaadvacetiletou princeznu Ingrid Alexandru, která se nedávno přestěhovala do Sydney kvůli studiu, a dvacetiletého prince Sverreho Magnuse.
Královská rodina je v Norsku obecně oblíbená, ale Höibyho případ vrhá stín na její pověst. Tu pošramotilo i zveřejnění další várky spisů týkajících se zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, podle nichž s ním Mette-Marit udržovala nečekaně úzké vztahy, informoval norský tisk.
Mette-Marit v prohlášení uvedla, že udělala chybu v úsudku a že kontaktů s Epsteinem hluboce lituje.
Královský palác dnes Reuters bez dalších podrobností sdělil, že Mette-Marit odložila plánovanou soukromou cestu do zahraničí.
Průzkum veřejného mínění z tohoto týdne pro deník Verdens Gang ukázal, že klesl počet Norů, kteří podporují zachování monarchie – na 61 procent ze 72 procent v loňském roce.
Král Harald, ve svých 88 letech nejstarší žijící evropský panovník, omezil svou aktivitu v roce 2024 poté, co byl hospitalizován kvůli léčbě infekce a později dostal kardiostimulátor.
Ostrý projev se jí vrátil. Billie Eilish vyzývají k vrácení sídla indiánskému kmeni
Americká popová hvězda Billie Eilish se po svém kontroverzním projevu na cenách Grammy, který se dotknul zásahů úřadů proti nelegálním imigrantům, dostala pod tlak veřejnosti. Někteří lidé na sociálních sítích ji obviňují z pokrytectví. Zpěvačku vyzvali, aby své sídlo v Los Angeles vrátila původnímu indiánskému kmeni.
ŽIVĚNebudu tlačit na Motoristy, aby navrhli jiného kandidáta na ministra, řekl Babiš
Mluvčí prezidenta Vít Kolář ve středu po jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) s prezidentem Petrem Pavlem oznámil, že Pavel je připraven jmenovat ministra životního prostředí a očekává od předsedy vlády nový návrh. Filipa Turka (Motoristé) totiž prezident nikdy nejmenuje, uvedl předseda vlády. Babiš ale na Motoristy neplánuje tlačit, aby navrhli jiného kandidáta na ministra životního prostředí.
ŽIVĚ217 útoků na ukrajinskou energetiku, jednání o konci války budou pokračovat ve čtvrtek
V Abú Zabí skončila středeční část jednání ve formátu USA-Ukrajina-Rusko o válce na Ukrajině, píše agentura Reuters s odkazem na zdroj v diplomacii. Podle ní se očekává, že budou rozhovory pokračovat i ve čtvrtek. Jednání se konají v době, kdy Rusko od začátku letošního roku provedlo podle Kyjeva už 217 útoků na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, uvedla premiérka Julija Svyrydenková.
Nádherný, rozplývá se Pastrňák. S Charvátovou budou na ZOH českými vlajkonoši
Českými vlajkonoši na pátečním slavnostním zahájení zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo budou hokejista David Pastrňák a biatlonistka Lucie Charvátová. Informoval o tom dnes v tiskové zprávě Český olympijský výbor.