30. 3. Arnošt
Zahraničí

Vezměte si své Syřany domů, řekl Merz po jednání se Šarou

ČTK

Německo a Sýrie vytvoří společnou operační skupinu, která bude pomáhat Syřanům při návratu z Německa do vlasti. Po jednání s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šarou to v pondělí na tiskové konferenci řekl německý kancléř Friedrich Merz. Německo je podle něj připraveno pomoci s hospodářskou a politickou stabilizací Sýrie.

Syrian President Ahmed al-Sharaa visits Germany
Německý kancléř Friedrich Merz a syrský prezident Ahmed al-Sharaa pořádají tiskovou konferenci v kancléřství v Berlíně, Německo, 30. března 2026.Foto: REUTERS
Do Sýrie by se mělo v příštích třech letech vrátit 80 procent Syřanů žijících nyní v Německu. Na tiskové konferenci po jednání s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šarou to v pondělí řekl německý kancléř Friedrich Merz. Německo má podle něj zájem na tom, aby v zemi zůstali dobře integrovaní Syřané. Naopak trestané občany Sýrie chce Merz do vlasti deportovat co nejdříve.

Šara podle kancléře při jednání řekl, že všichni Syřané žijící v Německu jsou ve své vlasti vítáni. K poválečné obnově Sýrie by měli podle Merze významně přispět lidé, kteří uprchli za hranice.

"Válka skončila, ale boj o obnovu teprve začal," řekla prozatímní hlava státu. Merz dodal, že je Německo připraveno s hospodářskou a politickou stabilizací Sýrie pomoci.

Většina Syřanů žijících nyní v Německu se podle kancléře chce vrátit. Šaru kancléř zároveň vyzval, aby v Sýrii "vytvořil prostor" pro to, aby se mohli vrátit všichni - bez ohledu na etnický původ či náboženské vyznání.

Šara se v pondělí dopoledne sešel s prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem, jednal se zástupci německého hospodářství a po poledni jednal s Merzem. Návštěvu doprovázejí přísná bezpečnostní opatření i protesty Šarových odpůrců.

V prosinci 2024 padl v Sýrii autoritářský režim prezidenta Bašára Asada, a to pod tlakem ofenzivy povstalců z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS). Novým prezidentem se stal právě vůdce povstalců Šara. Skončila tím oficiálně i syrská válka, která začala už v roce 2011.

V Německu pád Asadova režimu vyvolal debatu, zda není na čase, aby se syrští uprchlíci vrátili do vlasti a pomohli ji znovu vybudovat. Například německý ministr zahraničí Johann Wadephul ale loni na podzim po návštěvě Damašku zapochyboval, zda je možné, aby se Syřané začali hromadně vracet vzhledem k míře destrukce. Popudil tím část svých kolegů z konzervativní unie CDU/CSU, kteří prosazují přísnější migrační politiku.

Podle údajů ministerstva vnitra nyní pobývá v Německu s různým statusem zhruba 950 tisíc Syřanů. Většina z nich přišla v letech 2015 a 2016 ve velké uprchlické vlně. Řada z nich už ale po deseti letech v zemi má německé občanství.

Mohlo by vás zajímat
ŽIVĚ Pokud Írán neuzavře dohodu, USA zničí jeho elektrárny i ostrov Charg, prohlásil Trump

Pokud nebude brzy dosaženo dohody o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu, Spojené státy zcela zničí íránské elektrárny, ropné vrty, ostrov Charg a možná i odsolovací zařízení, napsal v pondělí na sociální síti americký prezident Donald Trump. Washington podle šéfa Bílého domu vede jednání s "novým a rozumnějším režimem" v Teheránu, během nichž došlo k významnému pokroku.

Řidiči nakupují palivo do zásoby, než podraží ještě víc. Babiš jedná s distributory

Poptávka po pohonných hmotách v Česku i přes prudké zdražování vzrostla. Podle předběžných odhadů České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) se během březnových týdnů zvýšila spotřeba nafty oproti běžným obdobím o zhruba 25 procent a u benzinu až o 15 procent. Premiér Andrej Babiš (ANO) se v pondělí odpoledne sešel se zástupci největších distributorů pohonných hmot v Česku.

„Budeme bojovat do konce.“ Putin chce od oligarchů dobrovolné příspěvky na válku

Ruský prezident Vladimir Putin před několika dny na uzavřené schůzce s předními obchodními lídry a oligarchy navrhl, aby dobrovolně přispívali do rozpočtu na financování války. Zároveň řekl, jaké jsou jeho další válečné plány. Kreml ústy svého mluvčího Dmitrije Peskova popřel, že by s návrhem přišel Putin, iniciativa podle něj vzešla od jednoho z podnikatelů.

