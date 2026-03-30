Vezměte si své Syřany domů, řekl Merz po jednání se Šarou

Německo a Sýrie vytvoří společnou operační skupinu, která bude pomáhat Syřanům při návratu z Německa do vlasti. Po jednání s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šarou to v pondělí na tiskové konferenci řekl německý kancléř Friedrich Merz. Německo je podle něj připraveno pomoci s hospodářskou a politickou stabilizací Sýrie.
Do Sýrie by se mělo v příštích třech letech vrátit 80 procent Syřanů žijících nyní v Německu. Na tiskové konferenci po jednání s prozatímním syrským prezidentem Ahmadem Šarou to v pondělí řekl německý kancléř Friedrich Merz. Německo má podle něj zájem na tom, aby v zemi zůstali dobře integrovaní Syřané. Naopak trestané občany Sýrie chce Merz do vlasti deportovat co nejdříve.
Šara podle kancléře při jednání řekl, že všichni Syřané žijící v Německu jsou ve své vlasti vítáni. K poválečné obnově Sýrie by měli podle Merze významně přispět lidé, kteří uprchli za hranice.
"Válka skončila, ale boj o obnovu teprve začal," řekla prozatímní hlava státu. Merz dodal, že je Německo připraveno s hospodářskou a politickou stabilizací Sýrie pomoci.
Většina Syřanů žijících nyní v Německu se podle kancléře chce vrátit. Šaru kancléř zároveň vyzval, aby v Sýrii "vytvořil prostor" pro to, aby se mohli vrátit všichni - bez ohledu na etnický původ či náboženské vyznání.
Šara se v pondělí dopoledne sešel s prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem, jednal se zástupci německého hospodářství a po poledni jednal s Merzem. Návštěvu doprovázejí přísná bezpečnostní opatření i protesty Šarových odpůrců.
V prosinci 2024 padl v Sýrii autoritářský režim prezidenta Bašára Asada, a to pod tlakem ofenzivy povstalců z islamistického uskupení Haját Tahrír aš-Šám (HTS). Novým prezidentem se stal právě vůdce povstalců Šara. Skončila tím oficiálně i syrská válka, která začala už v roce 2011.
V Německu pád Asadova režimu vyvolal debatu, zda není na čase, aby se syrští uprchlíci vrátili do vlasti a pomohli ji znovu vybudovat. Například německý ministr zahraničí Johann Wadephul ale loni na podzim po návštěvě Damašku zapochyboval, zda je možné, aby se Syřané začali hromadně vracet vzhledem k míře destrukce. Popudil tím část svých kolegů z konzervativní unie CDU/CSU, kteří prosazují přísnější migrační politiku.
Podle údajů ministerstva vnitra nyní pobývá v Německu s různým statusem zhruba 950 tisíc Syřanů. Většina z nich přišla v letech 2015 a 2016 ve velké uprchlické vlně. Řada z nich už ale po deseti letech v zemi má německé občanství.
