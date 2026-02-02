S Epsteinem byla v kontaktu i norská princezna Mette-Marit. Teď toho lituje

Budoucí norská královna Mette-Marit udržovala nečekaně úzké vztahy s americkým sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem. Zjistila to norská média, která studovala Epsteinovy spisy zveřejněné v pátek. Jde o další skandál, protože její syn tento týden stane před soudem za desítky trestných činů včetně znásilnění, napsala v pondělí agentura AFP.
Jméno 52leté Mette-Marit, manželky norského korunního prince Haakona, se ve spisech objevuje nejméně tisíckrát. Obsah a tón korespondence z let 2011 až 2014, zveřejněné o víkendu v tisku, svědčí o jisté formě spiklenectví.
Mette-Marit se v e-mailech Epsteina například ptá, zda je nevhodné, aby matka navrhla jako tapetu pro svého 15letého syna obrázek dvou nahých žen se surfy. Když Epstein v roce 2012 uvedl, že odjel do Paříže najít si manželku, odpověděla mu, že Paříž je dobrá pro cizoložství a že lepší ženy jsou ze Skandinávie. Epsteinovi také psala, že je velmi okouzlující.
"Za své činy musí nést zodpovědnost pouze Jeffrey Epstein. Udělala jsem chybu v úsudku a hluboce lituji, že jsem s ním měla jakýkoli kontakt. Je to prostě trapné. Je moje vina, že jsem si pečlivěji neprověřila jeho minulost a dostatečně rychle nepochopila, co je to za člověka," uvedla Mette-Marit v prohlášení zveřejněném královským palácem, když se věc objevila v médiích.
Mette-Marit ale sexuálnímu delikventovi v roce 2011 napsala, že si jej na internetu vyhledala a že to na ni neudělalo moc dobrý dojem. Větu pak zakončila smajlíkem, aniž bylo jasné, na co přesně naráží. V lednu 2012 také se svou přítelkyní strávila čtyři dny v Epsteinově domě ve floridském Palm Beach. Kontakty s ním ukončila v roce 2014, protože měla pocit, že se Epstein snaží využít své vazby s korunní princeznou k získání výhod u jiných lidí.
"Vypadá to téměř tak, jako by byli blízcí přátelé. Korunní princezna nikdy není soukromou osobou. V každém případě to ukazuje na nedostatek rozeznávacích schopností a selhání všech bezpečnostních pojistek kolem ní," řekl odborník na norskou královskou rodinu Ole-Jörgen Schulsrud-Hansen. Zároveň ale zdůrazňuje, že kontext, v němž tyto zprávy vznikly, není znám.
V úterý v Oslu začíná proces se synem korunní princezny Mariusem Borgem Höibym, který se narodil z jiného vztahu před jejím sňatkem s Haakonem a nemá tedy v norské královské rodině žádnou funkci. Devětadvacetiletý Marius čelí 38 obviněním, včetně čtyř znásilnění a násilí na svých bývalých partnerkách.
Podle webu stanice BBC mu za to může hrozit více než deset let vězení. Jeho matka ani jeho nevlastní otec se slyšení nezúčastní. Královská roina je v Norsku obecně oblíbená, ale Höibyho případ vrhá na její pověst stín .
Ministerstvo spravedlnosti USA v pátek zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, 2000 videí a 180 tisíc fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.
Epstein byl už v roce 2008 v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Nový proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek měl začít v roce 2020 a Epstein na něj čekal ve vězení, kde ovšem v roce 2019 podle úřadů spáchal sebevraždu.
ŽIVĚ: Aktuálně z Knihovny Václava Havla: Česko jako demografická rozbuška
Česko se blíží do momentu, kdy v populaci skokově naroste počet nemohoucích seniorů. Stát přitom pro ně nemá dostatek míst v zařízeních, kde by se o ně starali profesionálové. Řešení: budou se o ně starat příbuzní či sousedé, kteří za to dostanou zaplaceno.
ŽIVĚRusko už necílí hlavně na energetiku. Nově útočí i na železnici, říká Zelenskyj
Ruská armáda za uplynulý den útočila na energetické objekty v místech u fronty a u hranic, cílené údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu nepodnikala. Dnes to řekl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Předpovědi slibují změnu počasí. Před ní ale přijde děsivé intermezzo
Mrazivé počasí bude postupně ustupovat. Na Vysočině ale varují meteorologové před nebezpečnou ledovkou. Výstraha platí do středečního večera. Od čtvrtka by se pak mohlo lehce oteplit. Celý únor ale bude podle odhadů teplotně spíše podprůměrný.
Policie zastřelila muže nedaleko olympijské hokejové haly
Nedaleko milánské haly Santa Giulia, kde se uskuteční olympijské hokejové zápasy, se za poslední týden odehrály dva bezpečnostní incidenty.
Maďarsko napadlo u Soudního dvora EU zákaz dovozu ruského plynu
Maďarsko napadlo u Soudního dvora Evropské unie nařízení, které počítá s postupným zákazem dovozu ruského plynu do EU. Požaduje, aby soud toto nařízení zrušil. Oznámil to v pondělí maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Záměr podat proti tomuto zákazu žalobu avizovalo rovněž Slovensko.