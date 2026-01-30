"Studená Země". Vědci objevili obyvatelnou planetu vzdálenou 146 světelných let

Mezinárodní tým vědců objevil potenciálně obyvatelnou planetu vzdálenou asi 146 světelných let. Planeta s podobnou velikostí jako Země může nabízet podmínky vhodné pro život, pokud by to dovolila teplota na povrchu. Nachází se totiž v oblasti, kde se může teplota pohybovat až kolem minus 70 stupňů, napsal web listu The Guardian.
Vědci z Austrálie, Británie, Dánska a Spojených států objevili planetu nazvanou HD 137010 b s využitím dat z amerického teleskopu Kepler zachycených v roce 2017. Planeta obíhá okolo hvězdy podobně veliké jako Slunce a je přibližně o šest procent větší než Země.
„Na této planetě velikosti Země je zvláště pozoruhodné, že je jen asi 150 světelných let vzdálena od naší sluneční soustavy,“ citoval list výzkumnici Chelseu Huangovou z australské univerzity v jižním Queenslandu. Jeden světelný rok je vzdálenost odpovídající téměř 9,5 bilionu kilometrů. Další planeta obíhající kolem hvězdy velikosti podobné Slunci je podle vědkyně asi čtyřikrát dál.
Hvězda je však o něco chladnější a tmavší než Slunce, což znamená, že podmínky na planetě jsou podobnější Marsu než Zemi. Teploty by podle odhadů vědců mohly klesat až k 70 stupňům pod nulou, což by život podobný lidskému poněkud komplikovalo.
Vědci tvrdí, že planeta by se měla vzhledem k očekávanému vývoji pozorovacích technologií ocitnout v blízké budoucnosti v centru zájmu astrofyziků. „Jsem si jistá, že bude prvním cílem pozorování, až technologie pokročí,“ řekla Huangová.
AI ministr proti korupci podezřelý z korupce. Albánský experiment naráží na realitu
Albánie chtěla světu ukázat, že to s bojem proti korupci myslí vážně. Vytvořila proto něco, co žádná jiná země: vládního „ministra“ z umělé inteligence. Digitální avatar jménem Diella - albánsky Slunce - měl přinést světlo do temných koutů státní správy z pozice ministryně pro veřejné zakázky. Jenže díky ironii osudu se právě instituce, která Diellu vyvinula, sama ocitla v podezření z korupce.
Chtějí, abych jim políbil prsten, tvrdí Rakušan. A nabízí zcela nečekané řešení
Předseda STAN Vít Rakušan už několikrát za poslední dny sledoval, jak ho mnozí vládní poslanci ANO, SPD a Motoristů sobě odmítají zvolit místopředsedou sněmovny. Aktuálně.cz přesto řekl, že to bude zkoušet dál, byť si je vědom, že bez jejich hlasů neuspěje. Zároveň kritizoval vládu a tvrdil, že by byl pro její konec a vypsání předčasných voleb.
Velkolepé tenisové divadlo. Nezničitelný Djokovič v pěti setech srazil Sinnera a je ve finále
Ve finále Australian Open se první hráč žebříčku Španěl Carlos Alcaraz utká s osmatřicetiletým srbským tenistou Novakem Djokovičem. Desetinásobný vítěz australského grandslamu porazil v druhém semifinále světovou dvojku a obhájce titulu Itala Jannika Sinnera 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
Zjednodušení pravidel pro evropské firmy. Start-up založíte online do dvou dnů
Stačí jedno euro a do dvou dnů bude na světě inovativní firma, která může působit napříč celou EU. Právě tuto vizi přináší tzv. 28. právní režim, na stole se má objevit v březnu. Výrazně zjednodušit život by mohl i existujícím společnostem.
Chytré měřiče budou pro moderní energetickou síť nezbytné
V liberalizaci energetiky a otevřenosti energetického trhu je Česko daleko, v těsném závěsu za Německem či Nizozemskem. Ale co se týče dat o fungování elektrické sítě, má ještě co zlepšovat. „Chybí nám nainstalovat chytré elektroměry, abychom věděli, co se v síti děje, a také dívat se na síť jako celek.