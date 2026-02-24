"Střelím ho do oka." Unikly děsivé dopisy, ruský generál popisoval mučení Ukrajinců

Ruský vojenský velitel Roman Demurčijev se své rodině a kolegům chlubil mučením, popravami a znesvěcováním těl ukrajinských vojáků. Vyplývá to z archivu jeho korespondence z let 2022 až 2024. Se zjištěním přišli investigativní novináři z Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda, kteří podle svých slov pravost informací ověřili.
„Brzy se na ně všechny vych*iju, sakra. Vezmu si kur*a zajatce, sakra. Všechny je dodělám, sakra. <<…>> Například jsem střelil lidi. Střelím ho do oka – ze zadní části hlavy mu vylétne náboj. Chápu, že je to nepřítel, ano, je to blbec. <...> Ale všichni jsme jen lidé.“
Tak vypadá jen část korespondence, kterou získali investigativní novináři Rádia Svobodná Evropa a kterou minulý týden zveřejnili. Jejím autorem je podle nich generálmajor ruské armády Roman Demurčijev, který na konci roku 2024 zastával funkci zástupce velitele 20. kombinované armády Ruské federace.
Jeho aktuální pozice není známá, do funkce generálmajora jej v roce 2023 povýšil sám ruský prezident Vladimir Putin.
To díky tomu, že se v současnosti devětačtyřicetiletý Demurčijev aktivně účastnil invaze na Ukrajinu. Kromě povýšení od Putina obdržel vyznamenání od gubernátora Moskevské oblasti a řád od čečenského lídra Ramzana Kadyrova.
Podle korespondence, ke které se díky zdroji z ukrajinské armády novináři Schemy, investigativního projektu ukrajinské mutace Rádia Svobodná Evropa / Rádia Svoboda, dostali, se Demurčijev sice veřejně nechlubí tím, co ve válce dělal, ve zprávách a hlasových nahrávkách svým kolegům, přátelům nebo manželce ale sdílí, co dělal válečným zajatcům.
Ve své komunikaci nesdílí nijak zvlášť citlivé nebo utajované informace, zato příběhy o zneužívání vězňů se chlubí rád. Například 18. října 2022 Demurčijev informoval několik svých známých, že „dobyl pevnost“, kterou tři dny dobýval. Dodal, že v důsledku toho zajal čtyři Ukrajince.
Tuto zprávu doprovází brutální fotografií: na snímku jsou vidět useknuté a zčernalé lidské uši visící z kovové trubky. Demurčijev posílá jednu z těchto zpráv s fotografií začerněných uší své ženě Alexandře. Následuje následující rozhovor:
„A co s nimi pak uděláme?“ ptá se jeho žena. „Upletu věnec a dám ti ho,“ odpovídá. „Jako prasečí uši k pivu,“ dodává žena.
V žádné ze zpráv Demurčijev neuvádí, kde přesně nebo za jakých okolností byla tato fotografie pořízena. Kontext jeho komunikace ovšem naznačuje, že tyto uši s největší pravděpodobností patřily zajatému ukrajinskému vojákovi.
Soudě dle korespondence se fotografie uší vztahuje konkrétně k válce na Ukrajině – a konkrétně k druhé polovině roku 2022.
Demurčijev nejprve poslal fotografii s useknutýma ušima svému známému, v době korespondence prvnímu zástupci velitele 36. kombinované armády Ruské federace, generálmajorovi Igoru Timofejevovi.
Demurčijev mu sděluje, že vězni jsou „převáženi v neporušeném stavu“. Ale vzápětí přeposílá stejnou fotografii s useknutýma ušima a k ní připisuje popisek. „Nic se nemění. Jen čas a my stárneme. Vadneme,“ komentuje Demurčijev tuto fotografii.
Když se jeden z novinářů pokusil Demurčijeva kontaktovat, hovor přijal, ale poté, co si vyslechl otázku ohledně zacházení s válečnými zajatci, zavěsil.
Kdo je Roman Demurčijev?
Devětačtyřicetiletý rodák z Kazaně je ženatý a má dvě dcery. Jako voják z povolání bojoval v obou čečenských válkách. V roce 2001 se podle nezávislého webu Meduza objevil v propagandistickém filmu o ruských vojácích v Čečensku. V něm byl nazván „Bohem daným průzkumníkem“ a vzrušení ze zajetí konvoje nepřátelských vozidel přirovnával k narození svého prvního dítěte.
Na začátku velké ruské války s Ukrajinou byl Demurčijev plukovníkem, velel 136. samostatné gardové motostřelecké brigádě, která postupovala z anektovaného Krymu. Později převzal velení 42. motostřelecké divize, jejíž součástí byly i čečenské jednotky „Achmat“. Demurčijev je v současné době zástupcem velitele 20. kombinované armády. V roce 2023 byl povýšen na generálmajora.
Ukrajinci zařadili Demurčijeva na seznam válečných zločinců.
Nejen Demurčijev
Není to jenom generálmajor Demurčijev, kdo je obviněn z mučení zajatců. Na sociálních sítích například koluje video, které ukazuje nejspíš ruského vojenského velitele, jak přivazuje údajné dezertéry vzhůru nohama ke stromům v zasněženém lese, kope je a bije gumovým robertkem, zatímco vykřikuje vulgarismy a vyhrožuje jim za pokus o opuštění pozic.
Loni v říjnu pak například ruští nezávislí novináři (mimochodem aktuálně sídlící v Praze) z webu Vjorstka s odvoláním na svědectví bývalých vojáků informovali, že proti vojákům, kteří se odmítají účastnit se útoků nebo se pokoušejí neuposlechnout rozkazy, je používáno bití, ponižování a další formy mučení.
Server tehdy vysledoval data o stovkách takzvaně vynulovaných osob. Ruští vojáci na frontě podle autorů neumírají jen v bojích – mnoho z nich totiž zabíjejí jejich vlastní velitelé. Web Vjorstka mluvil s vojáky a jejich rodinami a popsal, jak takové „nulování“ (ruský vojenský slang tak označuje polní popravy – pozn. red.) vypadá, jak ruská vojenská prokuratura řeší stížnosti nebo co se s těly mrtvých vojáků děje.
