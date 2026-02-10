Mučili vojáky obřím dildem. Ruští velitelé provádějí i horší věci, ukazují videa

Na sociálních sítích koluje video, které ukazuje nejspíš ruského vojenského velitele, jak přivazuje údajné dezertéry vzhůru nohama ke stromům v zasněženém lese, kope je a bije gumovým robertkem, zatímco vykřikuje vulgarismy a vyhrožuje jim za pokus o opuštění pozic. Není to přitom první podobný případ, který se mezi ruskými vojáky na Ukrajině odehrál.
„Tito idioti se pokusili opustit své pozice bez povolení a odmítli plnit rozkazy,“ je slyšet na videu křičící pravděpodobný velitel předtím, než přejde do vulgarismů. V jednu chvíli se zdá, že nutí jednoho z vojáků sníst něco, co vypadá jako sníh, a křičí: „Sežer to! Sežer to!“, zatímco pokračuje v urážkách.
Zhruba půlminutový klip zveřejnil proukrajinský telegramový kanál Exilenova+, zachycuje také vojáky prosící o odpuštění a je v něm slyšet muže mimo záběr, který opakovaně obviňuje vojáky z pokusu opustit svá stanoviště bez povolení a z neuposlechnutí rozkazů.
Velitel reaguje požadavkem poslušnosti, křikem, že musí „pracovat řádně, bez výmluv“, a kárá je za neplnění rozkazů. Klip se redakci nepodařilo nezávisle ověřit, ani kde či kdy byl natočen.
Video ale odpovídá narůstajícímu počtu informací, které naznačují, že v ruské armádě často dochází k fyzickým a násilným trestům, včetně mučení. Takové tresty často provádějí velitelé a kromě takovýchto videí zůstávají neoficiální.
Například loni v říjnu ruští nezávislí novináři (mimochodem aktuálně sídlící v Praze) z webu Vjorstka s odvoláním na svědectví bývalých vojáků informovali, že proti vojákům, kteří se odmítají účastnit útoků nebo se pokoušejí neuposlechnout rozkazy, jsou používány bití, ponižování a další formy mučení.
Server tehdy vysledoval data o stovkách takzvaně vynulovaných osob. Ruští vojáci na frontě podle autorů neumírají jen v bojích - mnoho z nich totiž zabíjejí jejich vlastní velitelé. Vjorstka mluvila s vojáky a jejich rodinami a popsala, jak takové „nulování“ (ruský vojenský slang tak označuje polní popravy - pozn. red.) vypadá, jak ruská vojenská prokuratura řeší stížnosti nebo co se s těly mrtvých děje.
„Klučinu z mé čety prostě ubili k smrti tak, že mu mlátili hlavou o podlahu. Protože po bojovém úkolu pil vodku,“ začíná jeden z příběhů, které web Vjorstka popsal. „Většina z nás byli dvoustovky (mrtví) nebo třístovky (zranění),“ vysvětluje tentýž voják ve vojenském slangu. Označení GRUZ-200 je jak na Ukrajině, tak v Rusku symbolem pro zemřelé vojáky, GRUZ-300 zase pro zraněné.
Přivázání ke stromům či „oběť babě Jaze“
Podobné zprávy zveřejnil také další nezávislý ruský server Cholod nebo The Insider, který popsal případy, kdy byli „nežádoucí“ vojáci během bojových operací přivázáni ke stromům poblíž frontové linie a ponecháni na místech, kde se stali cíli pro ukrajinské drony.
Loni v červenci s odkazem na videozáznamy a zachycené ruské vojenské rádiové komunikace o případech informovala i americká televize CNN. Ta tvrdila, že velitelé nařídili, aby byli podezřelí dezertéři přivázáni ke stromům přímo na frontové linii.
V ruském vojenském slangu se tato praxe údajně označuje jako „oběť babě Jaze“, což je přezdívka, kterou ruští vojáci používají pro ukrajinské těžké drony.
Jak „vynulovat“ spolubojovníka?
Zabíjení v ruské armádě má mnoho podob od přímé vraždy přes smrt mučením až po vyslání k sebevražednému útoku. Na frontě jsou ruští vojáci obvinění z neposlušnosti často drženi ve sklepech nebo takzvaných jámách.
„Těm, kteří jsou do takových jam hozeni, velitelé odpírají jídlo a vodu a několikrát denně jsou bití," řekl Vjorstce voják jménem Jurij, který sloužil u 114. samostatné gardové motostřelecké brigády. Podle něj někteří vězni umírají přímo v jámě, zatímco přeživší jsou někdy nuceni se navzájem zabíjet.
Svědci těchto vražd uvedli, že je obvykle provádějí buď sadističtí velitelé, nebo ti, kteří nevidí jiný způsob, jak zavést disciplínu. Nejčastějším motivem jsou však podle nich peníze.
Způsobů zabití je vícero: zastřelení automatickou puškou, posílání do útoků s granáty bez pojistky umístěnými uvnitř neprůstřelných vest, zastřelení ostřelovačem či dorážení pomocí dronů.