Tvrdě proti ruským "zombie" lodím. Evropané se chystají zabavovat stínovou flotilu

Francie zadržela kapitána tankeru podezřelého z příslušnosti k ruské „stínové flotile“, který byl zadržen ve Středozemním moři. Zdroj: AP
Západ přestává tolerovat ruskou stínovou flotilu, která navzdory sankcím přepravuje miliony barelů ropy. Evropské země i USA zpřísňují reakce a hrozí, že se bude zabavovat čím dál víc tankerů. To by mohlo vážně oslabit ruskou válečnou ekonomiku, jejíž významnou část příjmů tvoří právě export nerostných surovin. Celkem 14 evropských zemí teď vydalo varovné prohlášení.
Minulý týden se v mezinárodních vodách poblíž Španělska plavil tanker Grinch. Více než dvě dekády stará loď plula pod vlajkou Komor, když se nad ním objevily dva vrtulníky francouzského námořnictva.
Vojáci vtrhli na můstek, prohledali loď a přesměrovali ji do přístavu poblíž Marseille, kde nyní kotví. Grinch ale nebyl obyčejným tankerem, vezl totiž 730 tisíc barelů ruské ropy a komorská vlajka byla pravděpodobně podvržená. Tanker totiž patří do takzvané ruské stínové flotily. Ta podle webu War Sanctions koncem ledna čítala více než 1300 plavidel, z nichž je na sankčním seznamu Evropské unie necelá polovina.
Hlavní charakteristika? Většinou jde o starší plavidla, ovládají je fiktivní společnosti (těmi se maskuje skutečný majitel) a mnohé z nich běžně falšují svou polohu, mění jména i barvy a tajně překládají svůj náklad na jiné lodě. Tankery navzdory sankcím pomáhají Rusku (nebo například Venezuele či Íránu) přepravovat ropu a nadále tak na této nerostné surovině vydělávat peníze. A to není vše.
„Tyto lodě slouží například jako plovoucí základny pro drony narušující vzdušný prostor a letový provoz v zemích EU, využívají se k ekonomickým sabotážím, narušování komunikační a transportní infrastruktury, vojenskému průzkumu,“ dodává odborník na mezinárodní bezpečnost Hynek Melichar z Univerzity Palackého v Olomouci.
Loni v prosinci lodě, na které se vztahuje embargo, přepravovaly podle datové firmy Kpler téměř pět milionů barelů ropy denně, což odpovídá zhruba 11 procentům veškeré ropy přepravované po moři, upozorňuje bruselský deník Politico.
Západním zemím ale s nimi postupně dochází trpělivost. Ukrajinci už na konci loňského roku na tankery plující v Černém moři začali útočit drony, Němci nedávno jednu ze „zombie“ lodí odmítli vpustit do svých teritoriálních vod a Američané jich už několik zabavili.
Čtrnáct evropských zemí pak v úterý vydalo společné prohlášení, v němž de facto varují Rusko, že jeho stínové tankery již nebudou moci volně operovat v Baltském moři. V prohlášení se uvádí, že od nynějška budou tankery, které změní vlajku, vypnou transpondéry nebo nemají potřebné dokumenty, považovány za plavidla bez státní příslušnosti. Takové lodě lze zadržet bez právního rizika, což výrazně omezuje schopnost ruských dopravců obcházet sankce.
Bude to stačit k zastavení tankerů? „To záleží na míře odhodlání, které Rusové podle mého očekávání budou jako vždy zkoušet,“ řekl Aktuálně.cz bývalý velvyslanec Polska při NATO a bezpečnostní expert Tomasz Szatkowski. V posledních měsících podle něj už došlo k překročení určitých tabu, pokud jde o obranu před poškozováním podmořských kabelů i proti pašerákům stínové flotily.
Jak přesně by se mohla evropská a americká reakce projevit, vysvětlil v minulých dnech v rozhovoru pro web Aktuálně.cz ruský ekonom a sociolog Vladislav Inozemcev. „Nemyslím si, že americká nebo britská armáda bude lovit ruské tankery někde v Jihočínském moři nebo v Indickém oceánu,“ tvrdí. Obává se sice, že Indové a Číňané budou nadále kupovat ropu, na druhou stranu to ovšem příjmy ruského rozpočtu ohrozí i tak. A to tím, že obě země budou požadovat čím dál větší slevy.
„Když byly zavedeny sankce proti Lukoilu a Rosněfti, během následujících dvou a půl týdne se export těchto společností snížil o 900 tisíc barelů denně,“ připomíná Inozemcev.
Mezitím jeden ze signatářů prohlášení, Velká Británie, chystá další opatření. „Spojené království spolupracuje se spojenci na plánech na zabavení ruských plavidel stínové flotily – a chce ropu, kterou přepravují, použít k financování válečného úsilí Ukrajiny,“ uvedl britský ministr obrany John Healey.
„Rád bych viděl, jak se veškeré příjmy z ropy, které by se daly získat ze zabavených sankčních lodí, recyklují a dovážejí na Ukrajinu, aby se bojovalo proti Putinově invazi,“ doplnil šéf resortu, citovaný britským webem BBC.
Rusové v reakci na to ústy svého velvyslance ve Spojeném království Andreje Kelina oznámili, že obchodní lodě se budou plavit v doprovodu „bezpečnostních“ plavidel. „To, o čem teď londýnští politici mluví, je ve skutečnosti návrat do éry piráta Edwarda Teacha přezdívaného Černovous,“ řekl diplomat ruskému webu Izvestija. Dodal, že „činy Británie nezůstanou bez trestu“.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj už minulý týden Francouze za zadržení tankeru Grinch pochválil. Krok označil za „přesně takové odhodlání, které je potřeba k zajištění toho, aby ruská ropa již nefinancovala ruskou válku“.