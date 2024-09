Zázračná zbraň pro Ukrajinu? To, co rozhodne, leží jinde, než se čekalo, tvrdí Vlach

Válka na Ukrajině v posledních měsících dostala novou dynamiku, ať díky nečekanému vpádu ukrajinských ozbrojených sil na území Ruska, nebo vytrvalému postupu okupantů v Doněcké oblasti. Podle novináře Tomáše Vlacha, který byl hostem pořadu Spotlight, se ale i tak dá celkový dojem z bojišť označit stále za patovou situaci.

Podle Tomáše Vlacha byla chyba předpokládat, že Rusům po měsíce trvajícím intenzivním ostřelování měst a vojenských cílů začne docházet munice. "Pořád vidíme, že je čím terorizovat ukrajinské území, navíc je zde stále deficit protivzdušné obrany," hodnotí novinář, který během války podnikl několik cest na Ukrajinu.

Stejně tak byla chyba vkládat přehnané naděje do bojových letounů F-16, které sice už Ukrajina v bojích používá, nicméně kýžené převážení iniciativy na stranu obránců nepřinesly. "Ukázalo se, že nejsou tím rozhodujícím elementem, jsou spíš takový symbol," vysvětluje novinář v rozhovoru se Zuzanou Tvarůžkovou.

Co už přináší na bojišti Ukrajincům jistou výhodu, je podle Vlacha fakt, že už dokážou díky západní technice přesně zasahovat vojenské cíle i hluboko na ruském území. "Je to ten rozhodující element, ale ani to není všespásné," upozorňuje na to, že Rusové zvládají část potenciálních cílů posouvat nad dolet prostředků, které má teď Ukrajina od Američanů.

Podle Vlacha by v současné situaci pomohlo, kdyby konečně došlo na slova někdejšího vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil Valerije Zalužného, který volal po radikálním přezbrojení celé ukrajinské armády. "Moderní prostředky nové generace, jedině to může ten vývoj na frontě zvrátit," uzavírá Vlach.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

00:08-06:41 Kdo v téhle fázi bojů tahá za pomyslný kratší konec provazu? Bude nadále přetrvávat ukrajinská dronová výhoda a jaké zprávy o přelévání sil z Kursku přicházejí? A jaké kontury válka aktuálně dostává?

06:41-13:33 Jaké je nyní nejslabší místo Ukrajiny a k jakým nadějím se ukrajinští vojáci upínají? Jakým způsobem přistupuje Tomáš Vlach k informacím z obou stran fronty? Jak moc se Ukrajincům daří operovat v ruském týlu v tajných operacích a vyplatil se Ukrajincům výcvik zahraničních agentů?

13:33-20:10 Kde zůstávají nejcitlivější místa na Ukrajině, která Rusko může využít, a v jakém stavu destrukce se Ukrajina nyní nachází? Jaká je nyní nálada v ukrajinské společnosti a je v ní patrná tendence vyměnit mír za územní ústupky?

20:10-28:26 Roste nyní tlak k politickému vyjednávání ve snaze o ukončení bojů a liší se mezi generacemi? Jak moc je teď pro ukrajinské velení náročné získávat další členy armády a jakou mají dnes sílu politické výstupy a proklamace o výhře ze strany prezidenta Zelenského?

28:26-34:03 Proč je Telegram zásadní komunikační kanál ve válce na Ukrajině? Jak velkou sílu nabírá propaganda útočící na západní společnosti fungující na Ukrajině? A co Vlachovi vadí na nálepkování a používání pojmu "chcimír"?