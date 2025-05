V Americe není svoboda slova, stěžují si univerzity. Místo LGBTQ chceme instalatéry

Trumpova administrativa zvažuje, že by všem budoucím zahraničním studentům prověřovala sociální sítě. Americkým velvyslanectvím nařídila, aby pozastavila plánování pohovorů s žadateli o studentská víza. Informace přinesl deník Politico. Ředitel českého Domu zahraniční spolupráce Michal Uhl v rozhovoru pro Aktuálně.cz popisuje reakci amerických vysokých škol i co by to mohlo znamenat pro Česko.

Oznámení o možné změně pravidel zastihlo Michala Uhla na konferenci v Kalifornii, v USA propaguje projekt Study in Czechia (Studuj v Česku). Pro Aktuálně.cz popsal obavy, které s ním zástupci místních vysokých škol sdílejí.

Univerzity se podle Uhla obávají už toho, že v Americe nemůžou nahlas vyjádřit svůj názor, co si skutečně myslí o rozhodnutí Trumpovy administrativy. "Tady není svoboda slova. My se bojíme, nemůžeme říkat ty věci veřejně," zní podle něj z vysokých škol. "Pro mě z postkomunistické země je to strašně nepříjemné," dodává Uhl.

Americkým univerzitám by Trumpův plán mohl způsobit obří problémy. Do Ameriky přicházejí specialisté a odborníci z celého světa. Zahraniční studenti také platí poměrně vysoké školné - v přepočtu v průměru až jeden milion korun - a tak jsou na nich univerzitní rozpočty silně závislé.

Podle kritických hlasů se současné vedení země snaží instituce, o kterých tvrdí, že jsou liberální, poškodit. Uhl se takovému výkladu nediví. "Viceprezident J. D. Vance řekl, že největší nepřítel amerického lidu je univerzitní profesor. Zapadá to do jejich narativu," říká. Obává se ovšem, že pokud to Spojené státy opravdu myslí vážně, míří zpátky do 19. století.

Trumpovi lidé se podle něj kroky snaží prezentovat jako kulturní válku, kdy tvrdí, že je potřeba víc instalatérů a manuálně pracujících lidí, a ne "LGBTQ z Harvardu". Uhl to dává do kontrastu s tím, že zatímco třeba Jižní Korea se snaží produkovat co nejvíce vzdělaných lidí, USA jdou opačnou cestou.

"Snaží se vlastně downgradovat celou ekonomiku, přilákat zpátky firmy pomocí celní politiky, aby produkovaly v USA. Potřebují dát práci lidem, kteří nejsou moc vzdělaní," vysvětluje s tím, že Washington se snaží vytvořit místo u pásu.

Amerika stojí na přistěhovalcích

Uhl dodává, že Amerika je postavená na imigraci odborníků. "Koukněte se například na projekt Manhattan (vytvoření atomové bomby, pozn. red.), to dělali maďarští židi. Všechno, co se dělo ve Spojených státech od druhé světové války, dělali imigranti," konstatuje. USA se podle něj střílí do vlastního kolena, protože přitahovala elity z celého světa, které ji rozvíjely. "Pokud tohle opravdu udělají, tak se stanou zaostalou zemí," uzavírá s tím.

V krocích Trumpovy administrativy ale Uhl vidí potenciální přínos pro Česko. "Dneska proběhla v televizi zajímavá zpráva, že když USA zastavily vydávání víz zahraničním studentům, tak oni budou jezdit jinam, například do Prahy nebo do Hongkongu," tvrdí Uhl.

Pokud by se Američané rozhodli studenty z ciziny odmítat, mohlo by to pro Česko znamenat poměrně významný příliv mladých lidí ze zahraničí, kteří by si tu za studium platili.

