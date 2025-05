Exkluzivně: "Trump znal z Ukrajiny jen modelky," říká bývalý zvláštní vyslanec USA

„Donald Trump se mě zeptal na jediné: ´Zaplatí nám to?´ Musel jsem mu vysvětlit, že takhle vojenská pomoc nefunguje, ale že to přece jen je investice do budoucna,“ říká v exkluzivním rozhovoru Kurt Volker. Mezi lety 2017 a 2019 - tedy během Trumpova prvního funkčního období - působil jako zvláštní vyslanec USA pro jednání o Ukrajině a měl podíl na vyzbrojování Ukrajiny americkými zbraněmi.

Volker pobýval v Česku na pozvání Pražského centra transatlantických vztahů CEVRO Univerzity. Rozhovor s ním přináší Aktuálně.cz ve dvou dílech - pokračování zveřejníme v sobotu. Jeho součástí bude například to, proč Donald Trump nemá rád ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Když jste v období let 2017 až 2019 působil jako zvláštní vyslanec prezidenta Donalda Trumpa pro jednání o Ukrajině, tak v roce 2018 dostala Ukrajina od Američanů první protitankové střely Javelin. Ty se poté proslavily při obraně Kyjeva v horké fázi ruské invaze na Ukrajinu. To byla vaše zásluha?

Ano, byla to i moje zásluha. Do funkce jsem nastoupil v létě 2017. Bylo to v době, kdy se implementovaly Minské dohody (dva mírové protokoly, které měly ukončit konflikt na Donbasu v roce 2014 a 2015, ani jeden z nich se nepodařilo naplnit - pozn. red.). Rusové s námi hráli hru kočky s myší. Nepřestali ostřelovat ukrajinské území, nestáhli své vojáky z Ukrajiny a nezajistili odzbrojení ilegálních milic (tedy milic proruských separatistů - pozn. red.). A Německo a Francie tehdy jely v módu: "Obě strany musí vyjednávat, obě strany musí implementovat, musíme mít příměří, musíme zajistit volnost pohybu pozorovatelů z OBSE."

Ale to všechno jen zakrývalo to podstatné - Rusko okupovalo část území a obstruovalo snahy mezinárodního společenství to vyřešit. A nebyl to nějaký zamrzlý konflikt, ale horká válka. A Ukrajina se musela vyzbrojit, aby se mohla bránit. Mluvil jsem o tom tak dlouho, až jsem si zajistil v administrativě Bílého domu dostatek podpory.

A co prezident Trump?

Ten tomu nevěnoval pozornost. To je velký rozdíl oproti dnešku, kdy je Ukrajina číslo jedna jeho agendy. V září 2017 jsem měl s prezidentem schůzku, tedy ještě před jeho setkáním s tehdejším ukrajinským prezidentem Petrem Porošenkem. A vysvětloval jsem mu, že Ukrajinci potřebují určité zbraně, aby odradili Rusko od dalších útoků. Protože politikou předchozího amerického prezidenta Baracka Obamy bylo nedodávat zbraně.

Kurt Volker Začínal v roce 1986 jako analytik americké zpravodajské služby CIA , později pracoval v americké diplomacii, v NATO a Národní bezpečnostní radě.

, později pracoval v V letech 2008-2009 byl velvyslancem USA při NATO.

Mezi roky 2017 a 2019 - tedy během prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa - působil jako zvláštní vyslanec USA pro jednání o Ukrajině.

Nyní se angažuje v poradenské společnosti Alliance Strategic Advisors.

Co na to Trump říkal?

Jediné, co na to řekl, bylo: "Zaplatí nám to?" Načež jsem mu vysvětlil, že takhle vojenská pomoc nefunguje, ale že to je přece jen investice do budoucna. Že jim dáme odpalovací zařízení a prvních 200 raket, a Kyjev si ty další pak bude kupovat. A to se mu líbilo. Od ledna 2018 je tak Ukrajinci měli v rukou, což hodně přispělo ke snížení frekvence ruských útoků. A samozřejmě - v roce 2022 to bylo naprosto zásadní pro zastavení ruského postupu.

Spolu s tím - tedy že jsme Kyjevu jako první dodali zbraně - jsme také zbořili jedno tabu. A další nás následovali, jako například Britové se svými protitankovými střelami NLAW.

Co Trump tehdy věděl o Ukrajině?

Donald Trump měl hodně osobních zkušeností s Ruskem, kde dokonce osobně byl a chtěl tam investovat. S Ukrajinou měl pouze přenesenou zkušenost. Jeho přátelé z byznysu mu říkali, že to je hrozná země, že se tam nedá obchodovat, že všechno je zkorumpované, nic nefunguje a tak podobně. Znal ukrajinské modelky ze soutěže o královnu krásy, kterou vedl, to se mu líbilo. Ale bral to všechno ruskou optikou, jako že to jsou v podstatě Rusky. A pak tu máte rok 2016 a prezidentskou kampaň a složky Christophera Steela.

Můžete to přiblížit?

Šlo o sérii zpráv připravených pro americkou firmu Fusion GPS na objednávku právníka napojeného na prezidentskou volební kampaň Hillary Clintonové. Bývalý britský špion Steel ale nebyl autorem spisu, materiál mu podstrčily pravděpodobně ruské zpravodajské služby skrze nějaké ukrajinské poslance. Spis obsahoval tvrzení, že Rusko má kompromitující materiály na Donalda Trumpa a že Trumpova kampaň spolupracovala s ruskou vládou na ovlivnění prezidentských voleb v USA. To se ukázalo jako nepravdivé, ale Trump si už Ukrajinu spojil se snahou Hillary Clintonové ho neférově zdiskreditovat. A tím to nekončí.

Povídejte…

Hillary Clintonová měla doma v New Yorku server, který používala k odesílání služebních e-mailů. Úřady to vyšetřovaly. Server dostali do rukou experti FBI a ti to předali specializované firmě ke zkoumání - a tu firmu vlastnil ukrajinský občan. Takže Trump si opět spojil Ukrajinu se snahou zamést skandál Hillary Clintonové pod koberec a vůbec celé se to propsalo do jeho negativního pohledu na Ukrajinu. Do toho všeho věřil tomu, že tehdy už bývalý viceprezident Joe Biden je napojený skrze svého syna Huntera do korupčního schématu, které zasahuje na Ukrajinu (Hunter Biden dostal podezřele štědře placené místo v dozorčí radě ukrajinského energetického koncernu Burisma pozn. red.).

To byl ten slavný telefonát v červenci 2019?

Ano, Donald Trump tehdy volal ukrajinskému prezidentu Volodymyru Zelenskému právě ohledně možného vyšetřování angažmá Huntera Bidena na Ukrajině. Demokraté tehdy hledali každý důvod, jak se Trumpa zbavit, tak se toho chopili.

Není tedy Zelenskyj v Trumpových očích tak trochu vinen i ohledně pokusu o Trumpovo odvolání? Pro připomenutí: první impeachment Donalda Trumpa byl většinou hlasů poslanců Demokratické strany schválen ve Sněmovně reprezentantů v prosinci 2019. Předmětem žaloby bylo obvinění ze zneužití moci a obstruování Kongresu. V únoru 2020 senátoři hlasovali proti obvinění Trumpa v obou bodech obžaloby. Impeachment byl tedy neúspěšný.

Ne, z tohohle vinil jen demokraty. Zelenskyj z toho nakonec vyšel docela dobře. Trump ocenil, že prezident Zelenskyj nepodlehl tlaku demokratů a řekl, že během svého telefonátu necítil žádný nátlak. Že to byl naprosto normální telefonát, kdy se bavili o tom, že pokud jsou nějaká podezření na korupci, budou standardní cestou vyšetřována. Tohle Zelenskyj zvládl a Trump to vždy oceňoval. Byla to kampaň demokratů, kteří tvrdili, že Trump tlačil na Ukrajinu, aby našla nějaké kompromitující materiály na Huntera Bidena a jinak jim zastaví vojenskou pomoc. Ale tak to nebylo, nesedí v tom časová osa, ta věc prostě stála na vodě. Byla to americká vnitropolitická hra, do které byla Ukrajina bohužel zavlečena.