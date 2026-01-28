Soud poslal jihokorejskou bývalou první dámu na 20 měsíců do vězení za korupci

Soud v Soulu poslal jihokorejskou první dámu Kim Kon-hi na rok a osm měsíců do vězení za korupci, píší agentury.
Její manžel a sesazený prezident Jun Sok-jol byl už dříve odsouzen k pětiletému trestu odnětí svobody z maření výkonu úřední moci, když bránil úřadům ve vykonání zatykače, který se vztahoval k jeho vyhlášení stanného práva v prosinci 2024.
Rozsudek byl podle agentury AP překvapením, protože prokuratura žádala pro bývalou první dámu 15letý trest odnětí svobody nejen za přijetí úplatků, ale také za manipulaci s akciemi a porušení zákona o politickém financování. V těchto dvou posledních obviněních ji ale soud shledal pro nedostatek důkazů nevinnou.
Právníci obžalované měli z rozsudku radost a nyní se budou zabývat možným odvoláním, píše AP.
Případ je součástí ročního vyšetřování okolností vyhlášení stanného práva Jun Sok-jolem a souvisejících skandálů spojených s kdysi mocným párem, napsala agentura Reuters. Stanné právo vyhlásil Jun Sok-jol předloni v prosinci kvůli údajným sympatiím opozice vůči Severní Koreji a údajné protistátní činnosti opozičních představitelů.
Parlament jej v reakci na to zbavil pravomocí a ústavní soud ho v dubnu odvolal z funkce. Agentura AP poznamenala, že jedním z Junových motivů k vyhlášení mimořádného stavu mohlo být rostoucí množství obvinění, kterým jeho manželka čelila. Exprezident opakovaně odmítal výzvy k vyšetřování své ženy, které označoval za nepodložené politické útoky.
ŽIVĚPři sobotním zabití muže v Minneapolis stříleli dva federální agenti
V sobotní potyčce, při níž byl na ulici v americkém Minneapolisu zabit 37letý zdravotník Alex Pretti, vypálili smrtící výstřely ze svých zbraní dva federální agenti. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na zprávu, kterou v úterý zaslal Kongresu představitel Úřadu celní a hraniční ochrany, jehož se incident týká.
Siniaková titul nezíská ani v ženské čtyřhře, Djokovičovi pomohlo zranění soupeře
Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová titul ze čtyřhry na Australian Open neobhájí.
ŽIVĚPrůlom v Abú Dhabí. Zelenskyj chce s Putinem jednat o územních otázkách
V jednáních s Ruskem v Abú Dhabí nastal pokrok, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je připraven setkat se se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem ohledně dosud sporných územních otázek i okupované Záporožské jaderné elektrárny. Chystaný mírový plán podle něj podepíše Ukrajina se Spojenými státy a samostatně Spojené státy s Ruskem.
Motoristé nejsou pravice. Nikdy neříkám nikdy, říká Drobil o spolupráci s ANO
Motoristé nejsou pravice a nevěřím, že vzali Občanské demokratické straně jednoho jediného voliče, říká místopředseda ODS Pavel Drobil. Své přesvědčení opírá třeba o skutečnost, že nová vláda chystá návrh rozpočtu se schodkem 310 miliard.
Praha chystá audit v Nemocnici Na Františku, šéf čelí obvinění z bossingu
Radnice Prahy 1 vypsala veřejnou zakázku na externí forenzní audit Nemocnice Na Františku. Má prověřit hospodaření a řízení nemocnice i pracovní prostředí.