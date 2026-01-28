Přeskočit na obsah
Zahraničí

Soud poslal jihokorejskou bývalou první dámu na 20 měsíců do vězení za korupci

ČTK

Soud v Soulu poslal jihokorejskou první dámu Kim Kon-hi na rok a osm měsíců do vězení za korupci, píší agentury.

FILE PHOTO: South Korea's former first lady Kim Keon Hee arrives at a court to attend a hearing to review her arrest warrant, in Seoul
FILE PHOTO: South Korea's former first lady Kim Keon Hee, wife of impeached former president Yoon Suk Yeol, arrives at a court to attend a hearing to review her arrest warrant requested by special prosecutors at the Seoul Central District Court, in Seoul, South Korea August 12, 2025. JUNG YEON-JE/Pool via REUTERS/File PhotoFoto: REUTERS
Její manžel a sesazený prezident Jun Sok-jol byl už dříve odsouzen k pětiletému trestu odnětí svobody z maření výkonu úřední moci, když bránil úřadům ve vykonání zatykače, který se vztahoval k jeho vyhlášení stanného práva v prosinci 2024.

Rozsudek byl podle agentury AP překvapením, protože prokuratura žádala pro bývalou první dámu 15letý trest odnětí svobody nejen za přijetí úplatků, ale také za manipulaci s akciemi a porušení zákona o politickém financování. V těchto dvou posledních obviněních ji ale soud shledal pro nedostatek důkazů nevinnou.

Související

Právníci obžalované měli z rozsudku radost a nyní se budou zabývat možným odvoláním, píše AP.

Případ je součástí ročního vyšetřování okolností vyhlášení stanného práva Jun Sok-jolem a souvisejících skandálů spojených s kdysi mocným párem, napsala agentura Reuters. Stanné právo vyhlásil Jun Sok-jol předloni v prosinci kvůli údajným sympatiím opozice vůči Severní Koreji a údajné protistátní činnosti opozičních představitelů.

Parlament jej v reakci na to zbavil pravomocí a ústavní soud ho v dubnu odvolal z funkce. Agentura AP poznamenala, že jedním z Junových motivů k vyhlášení mimořádného stavu mohlo být rostoucí množství obvinění, kterým jeho manželka čelila. Exprezident opakovaně odmítal výzvy k vyšetřování své ženy, které označoval za nepodložené politické útoky.

