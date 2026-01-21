Jihokorejský expremiér dostal 23 let vězení, napomáhal vyhlásit stanné právo

Soud v jihokorejském Soulu uznal expremiéra Han Duk-soa vinným z napomáhání při vyhlašování stanného práva v prosinci 2024 tehdejším prezidentem Jun Sok-jolem a bývalého předsedu vlády poslal do vězení na 23 let.
Šestasedmdesátiletý Han Duk-so vinu odmítá a během procesu trval na tom, že vyhlášení stanného práva nepodporoval.
„Obžalovaný sehrál významnou roli v povstaleckých činech Juna a dalších,“ zdůvodnil verdikt soudce I Čin-kwang. Dodal, že Han sice tehdy vyjádřil obavy stran kroku tehdejšího prezidenta, ale výslovně ho neodsoudil, ani nevyzval ostatní členy kabinetu, aby Juna od vyhlášení stanného práva odradili. Podle soudce chtěl tehdejší prezident svrhnout ústavní pořádek. Han dostal trest 23 let vězení, ač prokuratura požadovala 15 let.
Stanné právo vyhlásil v Jižní Koreji tehdejší prezident Jun Sok-jol začátkem prosince 2024 a obvinil přitom opozici ze sympatií vůči Severní Koreji a z protistátní činnosti, která podle něj paralyzovala vládu. Jen několik hodin po vyhlášení stanného práva, zatímco do ulic tehdy vyšly desítky tisíc lidí, se proti prezidentovi postavil parlament a výjimečný režim nakonec zrušila vláda. Poslanci pak Juna 14. prosince zbavili pravomocí a ústavní soud ho loni 4. dubna odvolal z funkce.
Exprezident Jun je kvůli vyhlášení stanného práva obžalován z řady trestných činů včetně vzpoury a zneužití pravomoci a hrozí mu trest smrti. Rozsudek by měl soud vynést 19. února.
