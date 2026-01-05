Přeskočit na obsah
Zahraničí

Školení o kyberšikaně a další. Soud rozdal tresty za tvrzení, že Macronová byla mužem

ČTK

Soud v Paříži dnes potrestal povinným školením o kybernetické šikaně a podmínečnými tresty všech deset lidí, kteří se zodpovídali z šíření spekulací, že první dáma Francie Brigitte Macronová se nenarodila jako žena. Informovala o tom agentura AP s tím, že nejvyšší podmíněný trest vězení činí osm měsíců. Prokuratura žádala až roční podmínky.

Brigitte Macronová, France Obit Jane Birkin
Francie Brigitte MacronováFoto: Thomas Padilla
Reklama

Soud poukázal na to, že odsouzení se dopustili obzvláště ponižujících, urážlivých a zákeřných komentářů o smyšlené trans identitě a pedofilní kriminalitě manželky francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Někteří obžalovaní se během procesu hájili tím, že je chrání svoboda slova.

Související

Skupina osmi mužů a dvou žen ve věku 41 až 65 let šířila na internetu tvrzení, že Macronová se narodila jako muž. Čtyřiadvacetiletý věkový rozdíl mezi prezidentským párem skupina využila ke spekulacím o údajné pedofilii nyní 72leté Macronové.

Jedno z videí, za kterým stála žena vystupující pod pseudonymem Amandine Royová, například uvádělo, že Brigitte Macronová nikdy neexistovala a manželkou francouzského prezidenta je její bratr Jean-Michel Trogneux, který prodělal změnu pohlaví. Některé z těchto příspěvků dosáhly dosáhly desítky tisíc zhlédnutí.

