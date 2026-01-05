Školení o kyberšikaně a další. Soud rozdal tresty za tvrzení, že Macronová byla mužem

Soud v Paříži dnes potrestal povinným školením o kybernetické šikaně a podmínečnými tresty všech deset lidí, kteří se zodpovídali z šíření spekulací, že první dáma Francie Brigitte Macronová se nenarodila jako žena. Informovala o tom agentura AP s tím, že nejvyšší podmíněný trest vězení činí osm měsíců. Prokuratura žádala až roční podmínky.
Soud poukázal na to, že odsouzení se dopustili obzvláště ponižujících, urážlivých a zákeřných komentářů o smyšlené trans identitě a pedofilní kriminalitě manželky francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Někteří obžalovaní se během procesu hájili tím, že je chrání svoboda slova.
Skupina osmi mužů a dvou žen ve věku 41 až 65 let šířila na internetu tvrzení, že Macronová se narodila jako muž. Čtyřiadvacetiletý věkový rozdíl mezi prezidentským párem skupina využila ke spekulacím o údajné pedofilii nyní 72leté Macronové.
Jedno z videí, za kterým stála žena vystupující pod pseudonymem Amandine Royová, například uvádělo, že Brigitte Macronová nikdy neexistovala a manželkou francouzského prezidenta je její bratr Jean-Michel Trogneux, který prodělal změnu pohlaví. Některé z těchto příspěvků dosáhly dosáhly desítky tisíc zhlédnutí.
Z luxusního paláce do vězení. Madura vozili New Yorkem v obrněné dodávce
Z luxusního paláce v Caracasu do detenčního zařízení v newyorském Brooklynu za necelý den. Převoz venezuelského autoritáře Nicoláse Madura zabral americkým elitním jednotkám asi půl dne. Po přistání v New Yorku pak Madura čekala „projížďka“ po ulicích Manhattanu v obrněné dodávce do detenčního centra v Brooklynu.
Problémy Elona Muska nekončí. Tesla přišla o pozici jedničky mezi elektromobily
Americkému výrobci elektromobilů Tesla vloni klesl odbyt na 1,64 milionu vozů z 1,79 milionu v předchozím roce. Firma o tom informovala v dnešní tiskové zprávě. Teslu tak v čele světového trhu s elektromobily nahradil čínský konkurent BYD.
Cumberbatch jako zoufalý muž, který truchlí. Do kin jde emotivní drama Křídla smutku
Po tragické ztrátě manželky a matky se otec (Benedict Cumberbatch) se dvěma syny snaží znovu najít pevnou půdu pod nohama. Tíživý zármutek dostává podobu obrovské vrány, která se usídlí v jejich domově i myslích. Působivě stylizovaný thriller o smutku, rodinném poutu a naději, která i přes svou křehkost přetrvává, vstoupí do českých kin 29. ledna 2026.
ŽIVĚTrump Rusům nevěří, že Ukrajina útočila na Putinovu rezidenci
Americký prezident Donald Trump nevěří, že Ukrajina zaútočila na rezidenci ruského prezidenta Vladimira Putina, jak tvrdí Moskva. Trump to podle agentury Reuters řekl v noci na pondělí novinářům na palubě prezidentského speciálu Air Force One. „Nevěřím tomu, že se ten úder stal,“ uvedl Trump. „Něco se stalo docela blízko, ale nemělo to s tímhle nic společného,“ dodal.
Snaha digitalizovat výdej pasů a víz v Česku výrazně kulhá, varuje NKÚ
Konzulární služby, jejichž součástí jsou žádosti o víza a cestovní doklady, se dlouhodobě nedaří převést do fungující digitální podoby. Systémy ministerstev vnitra a zahraničních věcí jsou nedostatečně propojené, což vyžaduje ruční přepisování dat i využívání kurýrů.