Tohle jsme dlouho nezažili, říká profesionální sázkař. Trump může Harrisové závidět

Do prezidentských voleb v USA zbývají tři měsíce a průzkumy ukazují na těsný souboj. Situace je letos mimořádně napjatá. Joe Biden z voleb odstoupil a nahradila ho jeho viceprezidentka Kamala Harrisová, která se postaví Donaldu Trumpovi. Profesionální volební sázkař Michal Sirový v rozhovoru pro Aktuálně.cz vysvětluje, jak číst nynější průzkumy a zda můžeme být v listopadu výsledkem překvapeni.

Kdo z kandidátů je v USA podle průzkumů favoritem na vítězství listopadových prezidentských voleb?

Ani jeden, je to relativně jasná remíza. Letos jsme však v dost bezprecedentní situaci, minulý měsíc odstoupil jeden z původních kandidátů, a to se na průzkumech nepochybně projevilo. Na druhého z kandidátů Donalda Trumpa byl navíc jen o několik dnů předtím, než Biden odstoupil, spáchán atentát.

Republikáni už navíc měli sjezd, na němž Trumpa oficiálně nominovali na prezidentského kandidáta, což exprezidentovi možná mírně nahrává a v průzkumech ho to posiluje.

Kamala Harrisová zase může být v průzkumech o něco silnější oproti realitě díky tomu, že od Bidena plynule převzala post kandidáta.

Jak moc se něco tak nečekaného jako atentát projeví v průzkumech?

Když byl kandidátem demokratů ještě Biden, tak bylo vidět, že Donald Trump v průzkumech těsně po atentátu v tom týdnu mírně povyskočil. V celostátních průzkumech předtím vedl o jeden až dva procentní body nad Joem Bidenem a krátce po atentátu se rozdíl pohyboval mezi třemi až čtyřmi procentními body.

Pomohlo mu to tedy krátkodobě, z dlouhodobého hlediska bude dopad mizivý. Nicméně je jasné, že toho Trump bude nadále využívat. Je ale těžké odfiltrovat vliv atentátu na aktuální průzkumy mezi Harrisovou a Trumpem.

Michal Sirový Profesionální volební sázkař Sirový je ekonom, kterého živí sledování české i zahraniční politiky, protože sází na volební výsledky. Své prognózy také pravidelně uveřejňuje na Twitteru. V Hospodářských novinách publikuje komentáře o politice a volbách. Vystudoval hospodářské dějiny na Vysoké škole ekonomické a je zakladatelem spolku Proeuro.cz.

Průzkumy jsou však pouhými výstřižky momentů. Jak moc jsou průkazné tři měsíce před volbami? Mají smysl?

Smysl nepochybně mají, protože i když jsou to, jak říkáte, pouhé výstřižky momentů, tak nemáme nic jiného, podle čeho bychom se v duelu Harrisová versus Trump mohli řídit.

Ale nepochybně se budou neustále měnit.

To ano, ale zase je potřeba říct, že například průzkumy Bidena proti Trumpovi, které se sbíraly od začátku roku, se dlouhodobě měnily v rámci pouhého jednoho, dvou, maximálně tří procentních bodů.

Jak dobré teď dostává Kamala Harris průzkumy?



Tak dobré, že během 2 dní se předpověď Natea Silvera změnila z 61-38 pro Trumpa na 55-45 pro Trumpa.



Před necelými třemi týdny bylo po atentátu pro mnohé rozhodnuto a dnes je to skoro na hod mincí... :-)#USA 🇺🇸 https://t.co/vMQgV9bIqs — Michal Sirový 🇨🇿 (@sssirda) August 1, 2024

Takže říkáte, že jsou průkazné spíš z dlouhodobého hlediska…

Ano a je na tom zajímavé sledovat, co se teď děje u Harrisové, která do kampaně naskočila zničehonic a její šance na vítězství dosud nikdo nemonitoroval. Ale je potřeba mít na paměti, že čísla jsou teď kolísavější, než byly třeba na začátku roku. Nepochybně ještě bude nějakou dobu trvat, než budeme mít informace ze všech klíčových států. Každopádně ale platí to, co jsem řekl - nic lepšího než průzkumy nemáme.

Jak moc teda ještě můžeme být překvapení? Vybavíte si nějaký moment v historii, kdy průzkumy předpovídaly úplně jiný výsledek?

Že bychom viděli nějaké významné vítězství jednoho či druhého kandidáta i přesto, že podle aktuálních průzkumů jde o remízu, je asi možné, ale už je to velmi málo pravděpodobné. Protože o Donaldu Trumpovi už má většina voličů jasný názor, o Kamale Harrisové úplně ne. Aktuálně si asi dvacet procent Američanů není jistých, jestli jim Harrisová přijde jako dobrá kandidátka. Takže celkový obrázek se určitě ještě bude měnit a vyvíjet.

Na které průzkumy se spoléháte vy?

Neexistuje jeden důvěryhodný průzkum, podle kterého bych se vždy řídil. Je ale pravda, že průzkumnické firmy můžeme rozdělit mezi ty serióznější a méně seriózní. Určitě bych zmínil Fox News, dobré průzkumy mají také The New York Times.

Rád sleduji i kvalitní průzkumy z jednotlivých států. Zmíním stát Iowa, kde průzkumy dělá Ann Selzerová, ty jsou dlouhodobě velmi přesné. Je dobré se ale obecně dívat spíše na průměry průzkumů, které dokážou odfiltrovat odchylky a chyby na jednu i na druhou stranu.

Jak hodnotíte prozatímní kampaň Kamaly Harrisové?

Jak už jsem říkal, na základě čísel si vede nepochybně lépe než Joe Biden, v což všichni demokraté jistě doufali. Zmíním také takzvané approval ratings (popularita politika - pozn. red.), které Harrisové vyskočily.

A to jsme vlastně nezažili docela dlouho, že už ji má jako kandidátku více lidí rádo než nerado, o tom si asi Donald Trump může nechat jen zdát. Respektive jemu se ta čísla také trochu zvedla po atentátu, ale vypadá to, že na Kamalu Harrisovou v tomhle ohledu minimálně krátkodobě mít nebude.

Zatím je ale její kampaň na začátku, viděli jsme pouhá úvodní videa a úvodní návštěvy jednotlivých států. Klíčové bude, co přijde tento týden, až Harrisová vystoupí ve státech jako Pensylvánie nebo Wisconsin. Vzhledem k množství vybraných peněz má ale její kampaň rozhodně větší šance, než měla ta Bidenova.

V čem vidíte její slabé stránky?

Za hlavní téma kampaně označila potraty, což je pro demokraty sice silné téma, ale fungovalo by spíše v kongresových volbách před dvěma lety. Letos to bude asi trochu slabší sázka. A pak samozřejmě všichni netrpělivě čekáme na to, koho si vybere jako viceprezidenta.

