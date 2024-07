Porazí Harrisová Trumpa? Odpověď zná americký profesor, který se 40 let nemýlil

Allan Lichtman působí jako historik, ještě lépe mu ale jde dívání se do budoucnosti. V 80. letech vyvinul metodu, díky které od roku 1984 správně předpověděl výsledky amerických prezidentských voleb. Nyní v USA do voleb zbývají tři měsíce a Lichtman věří, že i po odstoupení úřadujícího prezidenta Joea Bidena je vyhrají demokraté v čele s Kamalou Harrisovou.

Americký profesor poskytl v červnu Aktuálně.cz rozhovor, v němž uvedl, že by se toho muselo hodně pokazit, aby Biden listopadové volby prohrál. Od té doby ale události v USA nabraly dramatický spád, když Biden před více než týdnem z boje o prezidentský post odstoupil.

Lichtmanův systém s názvem 13 klíčů k Bílému domu jsou jednoduché otázky zkoumající politické prostředí před volbami, na které si jednotlivec odpoví buď ano, nebo ne. Jak historik a sociolog vysvětlil, pokud je šest nebo více klíčů nepravdivých, dochází k výměně stran v Bílém domě. Pokud je nepravdivých méně než šest, vítězí stabilita a úřadující prezident.

Lichtman nyní, i po Bidenově odstoupení, stále vidí Demokratickou stranu jako vítěze nadcházejících voleb. Navzdory tomu, že ztratila jeden z klíčů ke zvolení, a sice že kandidátem vládnoucí strany je úřadující prezident. Aby demokraté prohráli, museli by podle Lichtmana přijít o další tři klíče.

Průzkumy veřejného mínění z posledních dnů dávaly přibližně stejné šance na vítězství republikánovi Donaldu Trumpovi i nynější viceprezidentce Kamale Harrisové. Ta má nominaci na uchazečku o prezidentský úřad téměř jistou, protože ji podpořilo dostatečné množství delegátů. Podporu jí vyjádřil i sám Biden, když se rozhodl z voleb odstoupit. Oficiálně ale strana začne vybírat kandidáta teprve tento čtvrtek, jasno by mělo být do 7. srpna.

"Pokud by se Harrisová kandidátkou nestala, vládnoucí strana může přijít o další klíč. Pokud se ale demokraté chytí za nos, myslím, že se nemusíme bát, že se v listopadu do Bílého domu vrátí Trump," říká Lichtman pro Aktuálně.cz.

Harrisová za uplynulý týden na svoji kampaň vybrala 200 milionů dolarů (4,67 miliardy korun) a získala 170 tisíc nových dobrovolníků. "Zdá se také, že do Demokratické strany vnesla novou energii a radost. Rozptyluje hlavní argument republikánů proti Joeu Bidenovi, že je příliš starý a pokleslý. Je očividně mladá, velmi bystrá a schopná," myslí si americký profesor.

13 klíčů k Bílému domu 1. Po volbách v polovině volebního období má vládnoucí strana ve Sněmovně reprezentantů USA více křesel než po předchozích volbách v polovině volebního období.

2. O nominaci vládnoucí strany se v primárkách nevede žádný vážný souboj.

3. Kandidátem vládnoucí strany je úřadující prezident.

4. O Bílý dům neusiluje žádný významný představitel třetí strany nebo nezávislý kandidát.

5. Ekonomika není v době volební kampaně v recesi.

6. Reálný hospodářský růst přepočtený na obyvatele během volebního období je stejný nebo vyšší než během předchozích dvou volebních období.

7. Současná vláda provádí významné změny v národní politice.

8. Během funkčního období nedochází k dlouhodobým sociálním nepokojům.

9. Vládnoucí administrativa není poznamenána žádným velkým skandálem.

10. Vládnoucí administrativa významně neselhala v zahraničních nebo vojenských záležitostech.

11. Vládnoucí administrativa dosáhla významného úspěchu v zahraničních nebo vojenských záležitostech.

12. Kandidát vládnoucí strany je charismatický nebo je národním hrdinou.

13. Soupeř kandidáta vládnoucí administrativy není charismatický ani není národním hrdinou.

Bidenovo odstoupení ho nepřekvapilo. Rozhodnutí neobhajovat mandát předcházely několikatýdenní dohady o prezidentově zdravotním stavu, které vyvolal jeho výkon v televizní debatě s Trumpem z konce června.

"Biden čelil obrovskému tlaku, kterému bylo obtížné odolat, zejména když demokraté předvedli neuvěřitelné divadlo, v němž shazovali svého úřadujícího prezidenta. Straně to ale neublížilo tolik, jak by se dalo očekávat. Muselo by se toho ještě hodně pokazit, aby Harrisová prohrála," míní Lichtman.

Konečnou předpověď oznámí na konci srpna. Opakuje ale, že už teď si je téměř jistý, že zvítězí Harrisová. Svou metodu vyvinul v roce 1981 a úspěšně ji ověřil i na všech předchozích amerických prezidentských volbách od výhry Abrahama Lincolna v roce 1860 až po zvolení Ronalda Reagana v roce 1980.

Do konce příštího měsíce si nechává otazník u třech klíčů. Zaprvé, že se o nominaci vládnoucí strany v primárkách nesvede žádný vážný souboj. Situaci by podle něj dále mohlo změnit, kdyby do boje o Bílý dům vstoupila třetí strana. Zmiňuje jméno Roberta Kennedyho, synovce exprezidenta Johna F. Kennedyho.

"Tento nezávislý uchazeč je v průzkumech silnější než kterýkoli kandidát třetí strany v posledních desetiletích a získává podporu zhruba deseti procent registrovaných voličů ve všech státech, kde se bojuje o přízeň," upozorňuje.

Allan Lichtman americký profesor Od roku 1973 vyučuje na Americké univerzitě ve Washingtonu. V roce 1981 vytvořil slavný model předpovídání prezidentských voleb s názvem Klíče k Bílému domu. Na jeho vývoji spolupracoval s ruským matematikem a seismologem Vladimirem Keilis-Borokem. Díky tomu se mu podařilo správně předpovědět, jak dopadnou téměř všechny prezidentské volby. V mimořádně těsném hlasování v roce 2000 správně odhadl, že nejvíc voličských hlasů získá demokratický kandidát Al Gore. Po jejich přepočtu a zásahu Nejvyššího soudu USA nakonec ve sboru volitelů získal většinu republikán George Bush mladší, a stal se tak prezidentem USA. Foto: wikimedia commons / volné dílo

A poukazuje na další faktor, který by ještě mohl jeho předpověď změnit. "Jde o klíč k úspěchu a neúspěchu v zahraniční politice, přičemž oba jsou nejisté vzhledem ke dvěma válkám, které zuří na Blízkém východě a na Ukrajině," uzavírá.

Video: "Průzkumy teď nejsou relevantní." Expert na USA naznačil, co rozhodne volby (25. 7. 2024)