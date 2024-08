Miliardáři ze Silicon Valley začali fandit Trumpovi. Budoucnost USA je v sázce, tvrdí

Někdejší americký prezident a současný kandidát na tuto funkci Donald Trump býval mezi technologickými titány v Silicon Valley persona non grata. Zřetelně se to odráželo v tom, kam z Křemíkového údolí směřovala finanční podpora během uplynulých dvou amerických prezidentských klání. Tyhle doby jsou ale evidentně dávno pryč.

Téměř všechny dolary, které elity Silicon Valley v roce 2016 utratily, šly na konto demokratické kandidátky Hillary Clintonové. A v roce 2020 putovaly z naprosté většiny na účet kampaně Joea Bidena.

Těch několik málo technologických podnikatelů, kteří Trumpa v předešlých volbách podpořili, o tom často otevřeně nemluvilo ze strachu, aby to nepoškodilo jejich podnikání. Tyhle doby jsou ale evidentně dávno pryč. V současnosti se mnohá věhlasná jména technologické scény otevřeně šikují za Trumpem. A s nimi i jejich dolary.

Jak v minulém týdnu informoval deník Wall Street Journal (WSJ), miliardář Elon Musk, který dříve podporoval demokraty včetně Bidena, Clintonové a Baracka Obamy, se nyní staví na druhou stranu. Od července plánuje posílat 45 milionů dolarů měsíčně jednomu z politických akčních výborů známých jako Super PAC, které mají výjimku z jinak přísných pravidel financování volební kampaně. V červnu založená organizace America PAC má podle WSJ agitovat mezi voliči ve prospěch Trumpa zejména v těch státech, kde bývají výsledky republikánů a demokratů těsné.

Na červencovém republikánském národním sjezdu v Milwaukee podpořil Trumpa i další významný technologický investor a podnikatel David Sacks. Ten přitom dříve prohlásil, že Trumpovo konání během vzpoury v americkém Kapitolu 6. ledna 2021 jej diskvalifikuje z možnosti ucházet se znovu o prezidentskou funkci. Trumpovi vyjádřili podporu i miliardáři Tyler a Cameron Winklevossovi, dvojčata, která před deseti lety spoluzaložila burzu kryptoměn Gemini (oba jsou známi mimo jiné nařčením Marka Zuckerberga z toho, že jim ukradl nápad na sociální síť Facebook). Za Trumpa se postavil i Joe Lonsdale, spoluzakladatel společnosti Palantir Technologies, která se specializuje na dolování dat a umělou inteligenci. A třeba i jedna z největších firem rizikového kapitálu v Silicon Valley Andreessen Horowitz nedávno uvedla, že na jeho prezidentskou kampaň věnuje velké částky.

Právě vyjádření jejích šéfů Bena Horowitze a Marka Andreessena ukazují, proč mnozí technologičtí podnikatelé v posledních letech změnili názor. Na svém blogu zveřejněném v červnu napsali, že "špatná vládní politika je nyní hrozbou číslo jedna pro malé technologické firmy", tedy start‑upy, jež oba považují za motor americké ekonomiky. Vyjádřili znepokojení nad přílišnou regulací, zejména v případě kryptoměn, a nad návrhy na zdanění nerealizovaných kapitálových zisků.

Kritizovali vládu rovněž za to, že nepodporuje start‑upy oproti zavedeným firmám v kritických odvětvích, jako jsou obrana a zpravodajství. "Budoucnost našeho podnikání, budoucnost (…) nových technologií a budoucnost Ameriky je doslova v sázce," prohlásil nedávno Horowitz a připustil, že tím naštve své přátele a rodinu, přesto na tom trvá: "Myslíme si, že Donald Trump je skutečně správná volba."

Proč demokraté štvou Silicon Valley

Bidenova administrativa řadu podnikatelů ze Silicon Valley evidentně rozladila svým tvrdým postupem vůči jejich byznysu. V posledních letech například podala rozsáhlé antimonopolní žaloby proti čtveřici gigantů, jimiž jsou Apple, Google (nyní známý jako Alphabet), Meta a Amazon. Od pádu kryptoburzy FTX a jejího zakladatele Sama Bankmana‑Frieda navíc demokratický kabinet zasáhl i proti kryptoměnám - podal žaloby proti společnostem Coinbase a Binance a snaží se prosadit přísnější regulaci tohoto odvětví.

Trump naopak byznysmenům slibuje, že po svém zvolení prosadí řadu opatření, která by pro ně měla být výhodná. Podle deníku Washington Post slíbil přispěvatelům na dobročinných akcích, že bude snižovat korporátní daně, a udělal také obrat v otázce kryptoměn. Ve svém prvním funkčním období je považoval za "podvod". Od doby, kdy se znovu uchází o prezidentský úřad, však Republikánská strana kryptoinovace podporuje.

Neznamená to nicméně, že by se za Trumpa postavili všichni technologičtí podnikatelé. Podle většiny indicií je Silicon Valley stále převážně demokratické. Nedávná analýza časopisu Wired například zjistila, že z dvaceti firem, které odtamtud poskytly nejvíce politických příspěvků, šlo demokratům dvakrát více peněz než republikánům.

I podle analýzy údajů Federální volební komise, kterou provedl deník WSJ, mají demokraté v současné kampani ve strategické kalifornské aglomeraci stále silnou podporu. Mezi velké dárce patří bývalý výkonný předseda společnosti Alphabet Eric Schmidt či technologičtí investoři Laurene Powellová Jobsová, John Doerr a Ron Conway. Jen spoluzakladatel LinkedInu a rizikový kapitalista Reid Hoffman věnoval na podporu Bidenova úsilí o znovuzvolení více než osm milionů dolarů.

Trumpova kampaň sbírá miliony

Podpora, které se Trumpovi dostává od několika bohatých mecenášů ze Silicon Valley, je nicméně pro demokraty znepokojující. Podle posledních zpráv o financování kampaně do konce května již Trump v příspěvcích od donorů někdejšího demo­kratického kan­didáta Joea Bidena předstihl. Zatímco Biden měl ve volební pokladně 91,6 milionu dolarů, Trump sesbíral o 25 milionů víc.

S celou situací ale může výrazně zamíchat víkendové Bidenovo rozhodnutí z volebního klání odstoupit a podpořit místo sebe viceprezidentku Kamalu Harrisovou. Ukázalo se to už v prvních hodinách po Bidenově oznámení, kdy poslali drobní dárci americkým demokratům přes sto milionů dolarů. V pondělí ráno to oznámila organizace Act Blue, která pro demokraty peníze vybírá. Podle ní šlo z hlediska sběru finančních prostředků "o největší den volebního cyklu 2024".

Trumpovi by na druhou stranu měl ve sbírání příspěvků na kampaň pomoci nedávný neúspěšný atentát na jeho osobu, neboť jej bezpochyby marketingově mohutně využije. Na webových stránkách jeho kampaně již nyní dominuje fotografie z předvolebního shromáždění, kde byl postřelen do ucha, jak zvedá bojovně pěst do vzduchu s krví na tváři.

