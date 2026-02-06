Rusové čelí katastrofě, zní z Kyjeva. Muskův Starlink odkryl jejich Achillovu patu

Rusko přišlo na ukrajinské frontě o přístup ke Starlinku, který se v posledním roce stal zásadní součástí jeho komunikace. Zatímco někteří ukrajinští představitelé mluví o katastrofě pro ruské jednotky, jiní zůstávají střízlivější. Pro Moskvu je však teď klíčovou otázkou, čím „téměř dokonalý“ systém amerického miliardáře Elona Muska nahradí.
Ve čtvrtek ráno sdílel Elon Musk na sociální síti X návod ukrajinského ministerstva digitální transformace, jak registrovat terminál Starlink na území Ukrajiny.
Registrace terminálů je nyní nezbytná kvůli sestavování takzvaného „white listu“, který Muskova společnost SpaceX ve spolupráci s Kyjevem zavádí. Cílem opatření je umožnit provoz satelitního internetu Starlink pouze autorizovaným zařízením pod ukrajinskou kontrolou a omezit jeho nelegální využívání ruskými silami.
Pro Rusko to představuje citelný problém. V posledním roce se totiž Starlink stal klíčovým nástrojem jejich komunikace na frontě a v posledních měsících jej ruské síly začaly využívat dokonce i při sebevražedných úderech útočnými drony.
„K využívání Starlinku při dronových útocích docházelo zhruba od podzimu, ale v posledních týdnech se tím navíc začali veřejně chlubit. A to byla pravděpodobně poslední kapka. Kdyby si drželi nižší profil, možná by k tak tvrdému zásahu vůbec nedošlo,“ říká pro Aktuálně.cz vojenský analytik Lukáš Visingr.
„Pro nepřítele je to katastrofa,“ tvrdí Kyjev
Podle Serhije „Flashe“ Beskrestnova, poradce ministra obrany Mychajla Fedorova, má odpojení Starlinku na bojišti zásadní dopad. „Pro nepřítele na frontě to nepředstavuje problém, je to pro něj katastrofa,“ cituje Flashe deník Kyiv Independent.
A fatální důsledky potvrzují i někteří ukrajinští vojáci přímo z fronty. Petro, velitel dronů ze 128. horské útočné brigády bojující u Záporoží, řekl deníku Euromaidan Press, že odstřihnutí ruských jednotek od Starlinku je na frontě skutečně znát. „Jsou úplně odříznutí. Potenciálně to povede k poklesu jejich aktivity, než si najdou jiné způsoby komunikace,“ uvedl.
Ne všechny ukrajinské hlasy jsou však tak optimistické. Několik velitelů upozorňuje, že ruské útoky navzdory problémům s konektivitou nepolevily. Arsen „Lemko“ Dmytryk, náčelník štábu sboru Azov, uvedl, že „zatím není vidět nic výrazného. Rusové své útoky nezastavují“.
Ruské alternativy jsou „směšné“
Hlavní otázkou teď je, jaké mají ruské síly alternativy teď, když o Starlink přišly. „Rusko má vlastní satelitní komunikační systémy, ale ve srovnání se Starlinkem jsou skoro směšné,“ říká Visingr. „Jsou pomalé, mají velmi omezenou přenosovou kapacitu, zvládnou obsloužit jen malý počet terminálů a nejsou spolehlivé,“ shrnuje.
Starlink je podle něj technologicky v úplně jiné lize - nabízí obrovské pokrytí, vysokou rychlost a zvládá obsloužit gigantické množství uživatelů současně. „Ruské systémy se tomu nemohou ani přiblížit.“
A viditelné dopady má situace i na samotný ruský trh. „Jakmile Starlink zmizel, prodejci ruských satelitních terminálů okamžitě začali zvyšovat ceny. Dřív o ně nebyl příliš zájem, teď je obrovský. To ale nemění nic na tom, že jsou pomalé, nespolehlivé a kapacitně omezené,“ popisuje Visingr.
Ruské jednotky tak podle něj nyní stojí před nepříjemnou volbou: buď se vrátí k vlastním slabým satelitním systémům, nebo se znovu začnou spoléhat na klasickou rádiovou komunikaci. „A ta je samozřejmě mnohem snáz odposlouchávatelná a rušitelná,“ upozorňuje.
Zatímco část ukrajinské strany reaguje výrazným optimismem, spoustu ruských válečných blogů zaplavila panika.
„Tohle zasáhne nejtvrději naše útočné skupiny na frontě, například u Kupjansku,“ napsal jeden z populárních ruských propagandistických kanálů. „Budou zbaveni jakékoli možnosti spojení se širším světem.“
„Už dávno mi jeden schopný velitel řekl, že Starlink je naše Achillova pata,“ napsal ruský vojenský bloger Alexandr Koc.
Další z proruských blogerů mezitím poznamenal, že podobné problémy podle něj ale zaznamenaly i ukrajinské jednotky.
Ty komplikace přiznávají. Podle jejich vyjádření se však spojení postupně obnovuje. Podle Beskrestnova měli mezi ukrajinskými vojáky potíže především ti, kteří včas nepodali seznamy svých soukromých terminálů Starlink.
