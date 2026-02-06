Přeskočit na obsah
Benative
6. 2. Vanda
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Otrava novičokem i potlačená vzpoura. Postřelený ruský generál má pestrou minulost

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Ruský generálporučík Vladimir Alexejev, jeden z nejvýše postavených mužů vojenské rozvědky GRU, byl v pátek v Moskvě postřelen. Jeho jméno bylo v posledních letech spojováno s atentátem na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala i s potlačením povstání Wagnerovy skupiny.

Vladimir Alekseyev
Alexejovovi Kreml v roce 2017 podle dostupných informací udělil titul Hrdina Ruské federace. Ilustrační obrázek.Foto: Profimedia
Reklama

Alexejev byl v pátek v Moskvě několikrát postřelen neznámým útočníkem. Informovala o tom ruská média s odvoláním na vyšetřovatele. Podle deníku Kyiv Post byl Alexejev po útoku okamžitě převezen do nemocnice, zatímco střelec z místa uprchl.

„Pachatel dnes číhal na generálporučíka ruského ministerstva obrany poblíž obytného domu na Volokolamské dálnici,“ uvedl ruský mediální kanál SHOT. Ruský vyšetřovací výbor následně oznámil, že v souvislosti se střelbou zahájil trestní vyšetřování.

Záběry z místa atentátu.
Záběry z místa atentátu.Foto: Profimedia

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov později podle státní tiskové agentury RIA Novosti uvedl, že prezident Vladimir Putin dostává zprávy o vyšetřování pokusu o atentát.

Hrdina Ruské federace

Čtyřiašedesátiletý Alexejev je podle zprávy americké Kongresové výzkumné služby z roku 2025 prvním náměstkem šéfa ruské vojenské rozvědky GRU. Ve funkci působí už od roku 2011.

Reklama
Reklama

Spojené státy ho v roce 2016 zařadily na sankční seznam kvůli organizování „škodlivých kybernetických aktivit“ během amerických prezidentských voleb, po nichž Donald Trump poprvé usedl do Bílého domu.

O rok později mu Kreml podle dostupných informací udělil titul Hrdina Ruské federace. Kanada ho v srpnu 2022 sankcionovala za spoluúčast na ruské invazi na Ukrajinu.

Související

Alexejev byl také obviněn Spojeným královstvím a Evropskou unií v souvislosti s útokem chemickou zbraní v britském Salisbury v roce 2018. Oba cíle útoku – bývalý ruský špion Sergej Skripal a jeho dcera – útok přežili. Britská civilistka, která později jed nalezla, však na následky otravy zemřela.

V sankčních dokumentech EU je Alexejev spolu se šéfem ruské vojenské rozvědky Igorem Kosťukovem označen za osobu „odpovědnou za držení, přepravu a použití toxické nervové látky novičok při útoku v Salisbury během víkendu 4. března 2018 ze strany důstojníků GRU“.

Reklama
Reklama

Stanice CNN připomíná, že Alexejev sehrál klíčovou roli také při potlačení povstání Wagnerovy skupiny v roce 2023. Ruský generál tehdy patřil ke skupině vysoce postavených představitelů vyslaných k jednání se šéfem Wagnerovců Jevgenijem Prigožinem.

Ukrajina zatím nebyla se střelbou na Alexejeva oficiálně spojena. Od zahájení plnohodnotné ruské invaze v roce 2022 však bylo v Moskvě při útocích připisovaných ukrajinským bezpečnostním službám zabito několik významných ruských představitelů, často v důsledku střelby nebo exploze.

Video: Reuters

Naposledy byl 22. prosince v Moskvě při bombovém útoku na automobil zabit Fanil Sarvarov, šéf oddělení operační přípravy Generálního štábu ruských ozbrojených sil.

K páteční střelbě na Alexejeva došlo pouhý den po trojstranných jednáních mezi ruskými, ukrajinskými a americkými vyjednavači v Abú Dhabí. Ruskou delegaci na nich vedl právě šéf GRU Igor Kosťukov.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Čestné místo v žebříčku Forbes 30 pod 30 letos získal také talentovaný herec Josef Trojan, který patří k výrazným tvářím nastupující generace české kultury.
Čestné místo v žebříčku Forbes 30 pod 30 letos získal také talentovaný herec Josef Trojan, který patří k výrazným tvářím nastupující generace české kultury.
Čestné místo v žebříčku Forbes 30 pod 30 letos získal také talentovaný herec Josef Trojan, který patří k výrazným tvářím nastupující generace české kultury.

Josef Trojan, Lukáš Provod i „Zdíša“: Kdo jsou mladí Češi, kteří mění svět už před třicítkou

Časopis Forbes každý rok vybírá třicítku lidí do 30 let, kteří výrazně hýbou byznysem, kulturou, vědou i společností. Nejde jen o seznam jmen, ale o náhled do budoucnosti – kdo ji bude formovat a jakým směrem se svět může posunout. Společné mají jedno: energii, nápady, odvahu bourat stereotypy a ukazovat, že věk může být výhodou, ne překážkou. Přinášíme výběr těch nejzajímavějších.

Režisérem i autorem scénáře thrilleru s prvky černé grotesky Drobná nehoda je Džafar Panahí.
Režisérem i autorem scénáře thrilleru s prvky černé grotesky Drobná nehoda je Džafar Panahí.
Režisérem i autorem scénáře thrilleru s prvky černé grotesky Drobná nehoda je Džafar Panahí.

Co může způsobit Drobná nehoda? Film loni oceněný v Cannes míří do českých kin

Mistr podvratné íránské kinematografie Džafar Panahí přichází s filmem, který je inspirovaný jeho vlastními zážitky z vězení. I proto Drobná nehoda kromě autorova typického humoru přináší nezvykle otevřený a rozhořčený políček autoritářskému režimu, jenž pohrdá lidskou důstojnosti i právem na svobodné vyjádření.

Reklama
Česká národní banka
Česká národní banka
Česká národní banka

Pozor na telefonáty od Finprime.pro, varuje Česká národní banka

Česká národní banka (ČNB) v pátek na síti X varovala před aktivitami subjektu Finprime.pro. Jeho zástupci prostřednictvím nevyžádaných telefonátů nabízejí možnosti obchodování. Subjekt přitom nemá žádné povolení pro poskytování finančních ani investičních služeb v Česku.

Reklama
Reklama
Reklama