Otrava novičokem i potlačená vzpoura. Postřelený ruský generál má pestrou minulost

Ruský generálporučík Vladimir Alexejev, jeden z nejvýše postavených mužů vojenské rozvědky GRU, byl v pátek v Moskvě postřelen. Jeho jméno bylo v posledních letech spojováno s atentátem na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala i s potlačením povstání Wagnerovy skupiny.
Alexejev byl v pátek v Moskvě několikrát postřelen neznámým útočníkem. Informovala o tom ruská média s odvoláním na vyšetřovatele. Podle deníku Kyiv Post byl Alexejev po útoku okamžitě převezen do nemocnice, zatímco střelec z místa uprchl.
„Pachatel dnes číhal na generálporučíka ruského ministerstva obrany poblíž obytného domu na Volokolamské dálnici,“ uvedl ruský mediální kanál SHOT. Ruský vyšetřovací výbor následně oznámil, že v souvislosti se střelbou zahájil trestní vyšetřování.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov později podle státní tiskové agentury RIA Novosti uvedl, že prezident Vladimir Putin dostává zprávy o vyšetřování pokusu o atentát.
Hrdina Ruské federace
Čtyřiašedesátiletý Alexejev je podle zprávy americké Kongresové výzkumné služby z roku 2025 prvním náměstkem šéfa ruské vojenské rozvědky GRU. Ve funkci působí už od roku 2011.
Spojené státy ho v roce 2016 zařadily na sankční seznam kvůli organizování „škodlivých kybernetických aktivit“ během amerických prezidentských voleb, po nichž Donald Trump poprvé usedl do Bílého domu.
O rok později mu Kreml podle dostupných informací udělil titul Hrdina Ruské federace. Kanada ho v srpnu 2022 sankcionovala za spoluúčast na ruské invazi na Ukrajinu.
Alexejev byl také obviněn Spojeným královstvím a Evropskou unií v souvislosti s útokem chemickou zbraní v britském Salisbury v roce 2018. Oba cíle útoku – bývalý ruský špion Sergej Skripal a jeho dcera – útok přežili. Britská civilistka, která později jed nalezla, však na následky otravy zemřela.
V sankčních dokumentech EU je Alexejev spolu se šéfem ruské vojenské rozvědky Igorem Kosťukovem označen za osobu „odpovědnou za držení, přepravu a použití toxické nervové látky novičok při útoku v Salisbury během víkendu 4. března 2018 ze strany důstojníků GRU“.
Stanice CNN připomíná, že Alexejev sehrál klíčovou roli také při potlačení povstání Wagnerovy skupiny v roce 2023. Ruský generál tehdy patřil ke skupině vysoce postavených představitelů vyslaných k jednání se šéfem Wagnerovců Jevgenijem Prigožinem.
Ukrajina zatím nebyla se střelbou na Alexejeva oficiálně spojena. Od zahájení plnohodnotné ruské invaze v roce 2022 však bylo v Moskvě při útocích připisovaných ukrajinským bezpečnostním službám zabito několik významných ruských představitelů, často v důsledku střelby nebo exploze.
Naposledy byl 22. prosince v Moskvě při bombovém útoku na automobil zabit Fanil Sarvarov, šéf oddělení operační přípravy Generálního štábu ruských ozbrojených sil.
K páteční střelbě na Alexejeva došlo pouhý den po trojstranných jednáních mezi ruskými, ukrajinskými a americkými vyjednavači v Abú Dhabí. Ruskou delegaci na nich vedl právě šéf GRU Igor Kosťukov.
Exekutorka ji i s dětmi vykázala z domu. Nevinná žena má šanci na vyšší odškodné
Nejvyšší soud dal svévolně vystěhované ženě šanci na vyšší odškodnění za nesprávný úřední postup soudní exekutorky. Odpovědnost nese stát, žaloba míří konkrétně na ministerstvo spravedlnosti.
ŽIVĚAtentát v Moskvě. Zástupce šéfa ruské rozvědky GRU střelili do zad
Neznámý člověk postřelil v Moskvě zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. S odvoláním na ruský vyšetřovací výbor o tom v pátek ráno informuje server Meduza. Generálporučík je v nemocnici, informace o jeho zdravotním stavu nejsou k dispozici, dodal web.
Josef Trojan, Lukáš Provod i „Zdíša“: Kdo jsou mladí Češi, kteří mění svět už před třicítkou
Časopis Forbes každý rok vybírá třicítku lidí do 30 let, kteří výrazně hýbou byznysem, kulturou, vědou i společností. Nejde jen o seznam jmen, ale o náhled do budoucnosti – kdo ji bude formovat a jakým směrem se svět může posunout. Společné mají jedno: energii, nápady, odvahu bourat stereotypy a ukazovat, že věk může být výhodou, ne překážkou. Přinášíme výběr těch nejzajímavějších.
Co může způsobit Drobná nehoda? Film loni oceněný v Cannes míří do českých kin
Mistr podvratné íránské kinematografie Džafar Panahí přichází s filmem, který je inspirovaný jeho vlastními zážitky z vězení. I proto Drobná nehoda kromě autorova typického humoru přináší nezvykle otevřený a rozhořčený políček autoritářskému režimu, jenž pohrdá lidskou důstojnosti i právem na svobodné vyjádření.
Pozor na telefonáty od Finprime.pro, varuje Česká národní banka
Česká národní banka (ČNB) v pátek na síti X varovala před aktivitami subjektu Finprime.pro. Jeho zástupci prostřednictvím nevyžádaných telefonátů nabízejí možnosti obchodování. Subjekt přitom nemá žádné povolení pro poskytování finančních ani investičních služeb v Česku.