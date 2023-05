Horko kolem "nezastavitelných" kinžalů. Po jejich fiasku přišel další podezřelý zvrat

Ruské orgány obvinily bez uvedení přesného důvodu tři vědce, vyvíjející hypersonické střely Kinžal, z vlastizrady. Mezi tamní vědeckou komunitou to vyvolalo veřejné pobouření. Takové jednání ze strany úřadů podle ní ohrožuje ruskou vědu jako takovou. Informace o osudu akademiků navíc přišla pár dní poté, co ukrajinská armáda ohlásila, že "nezastavitelné" kinžaly sestřelila.

Tři vědci - Anatolij Maslov, Valerij Zvegincev a Alexandr Šipljuk - pracovali na Ústavu teoretické a aplikované mechaniky na pobočce Ruské akademie věd v Novosibirsku. Zaměřovali se především na vývoj technologie hypersonických střel Kinžal, které se řadí mezi nejmodernější zbraně ruské armády. Prezident Vladimir Putin o nich před několika lety prohlásil, že jsou "nezastavitelné" a dokážou zasáhnout téměř jakékoliv místo na světě.

Prvního jmenovaného vědce ruské úřady údajně zatkly již vloni v červenci poté, co ho obvinily z předávání tajných informací o hypersonickém výzkumu čínským společnostem. Jeho kolegu Šipljuka čekal stejný osud jen o měsíc později. Zveginceva, který za svou kariéru publikoval na 300 vědeckých článků, policie zadržela minulý měsíc a nyní se nachází v domácím vězení, tvrdí ruský nezávislý server Meduza. Důvodem se měl stát jeho článek do íránského časopisu, který ale úřady před zveřejněním údajně prověřily.

Nyní vyšlo najevo, že tři jmenované akademiky ruské orgány obvinily z vlastizrady, aniž by k tomu předložily přesný důvod. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov k případu jen ve středu uvedl, že muži čelí "velmi vážným obviněním", a odmítl poskytnout další podrobnosti. Podle ruských zákonů hrozí lidem, kteří jsou vinni z vyzrazení státního tajemství, až 20 let vězení.

Obvinění vyvolalo mezi ruskou vědeckou komunitou - na tamní poměry vzácné - veřejné pobouření. V pondělí její zástupci publikovali otevřený dopis, v němž požadují "naléhavé řešení" celého případu. Tvrdí, že případné odsouzení jejich kolegů by způsobilo vážné škody ruské vědě jako takové a mohlo by ohrozit by tamní výzkum zbraní. Vědci si také v dopise stojí za tím, že jsou akademici nevinní.

"Všichni jsou známí svými brilantními vědeckými výsledky. … Zasvětili svůj život ruské vědě. Naši kolegové vždy zůstali věrni zájmům země," stojí v dopise. "Každého z nich známe jako vlastence a slušného člověka, který není schopen udělat to, z čeho ho vyšetřující orgány podezírají," dodávají vědci a podotýkají, že nyní neví, jak v takových podmínkách pokračovat ve své práci.

V dopise také uvádějí, že obvinění akademici prezentovali své poznatky veřejně po celá léta a jejich články ještě před vydáním opakovaně kontrolovaly příslušné úřady. Jejich práce tak podle nich nepoškodila bezpečnost Ruské federace, ale naopak zvýšila prestiž ruské vědy ve světě. "Vědecké organizace a jejich zaměstnanci teď potřebují jasně pochopit, kde leží hranice mezi prací pro dobro vlasti a vlastizradou," apelují v dopise.

V souvislosti s tím také zmiňují případ dalšího kolegy, vědce Dmitrije Kolkera, kterého orgány zatkly taktéž vloni v létě. V tu chvíli ale již trpěl rakovinou slinivky a ve vazbě zemřel, stojí v dopise. Peskov zatím tamním médiím jen potvrdil, že otevřený dopis již četl a ruské bezpečnostní služby na případu nadále pracují.

Počet obvinění stoupá

Americký list The Washington Post připomíná, že počet obvinění z vlastizrady od počátku letošního roku v Rusku vzrostl. V otevřených zdrojích lze vystopovat nejméně třicet takových případů, jejich skutečné množství ale může být mnohem vyšší, podotkl pro list Dmitrij Zair-Bek, šéf organizace pro ochranu lidských práv First Department.

Také dodal, že zmíněný případ není jediným vážným obviněným, které v poslední době zasáhlo ruskou vědeckou komunitu. V říjnu orgány v Tomsku odsoudily vědce Alexandra Lukanina k sedmi letům a šesti měsícům ve vězení. Úřady ho obvinily z vlastizrady kvůli tomu, že údajně předal Číně tajný ruský dokument týkající se vývoje alternativních zdrojů energie.

"Je to jako ruská ruleta. Bůhví, proč vězní zjevně nevinné vědce s celosvětovou reputací, kteří rozvíjejí ruskou vědu a ve skutečnosti pracují ve prospěch ruského vojensko-průmyslového komplexu," uvedl Zair-Bek. "Například výzkum v oblasti aerodynamiky nachází praktické uplatnění v mnoha věcech. Do něj patří i letadla a rakety, včetně těch vojenských, které jsou pro vedení země zvláště důležité," dodal.

Překvapení a rozpaky pro Rusko

Nové informace o osudu ruských vědců navíc přišla jen pár dní poté, co ukrajinská armáda v prvním květnovém týdnu uvedla, že se jí poprvé od začátku invaze podařilo nadzvukovou raketu Kinžal sestřelit. Využila k tomu protiraketový systém Patriot, který zemi zmítané ruskou agresí poskytli západní spojenci. Toto pondělí Kyjev uvedl, že ukrajinské síly údajně zneškodnily 18 střel různého typu - a mezi nimi i dalších šest kinžalů.

Pokud se jejich sestřelení opravdu potvrdí, bude to ukázka účinnosti nově rozmístěné a Západem dodané protivzdušné obrany, poznamenává agentura Reuters. Dříve totiž podle ní byla schopnost systémů Patriot zachytit střely Kinžal pouze teoretická. Ukrajinská protivzdušná obrana tak zřejmě mohla odhalit "zjevnou zranitelnost", která teď Rusku pravděpodobně přinesla překvapení a rozpaky, podotklo ve středu britské ministerstvo obrany.

Tvrzení ukrajinských představitelů o šesti sestřelených kinžalech nicméně v pondělí večer ruský ministr obrany Sergej Šojgu odmítl. "Tolik kinžalů, kolik jich údajně sestřelili, jsme nevypustili," citovala agentura RIA Novosti ministra, který Ukrajinu obvinil, že opakovaně uvádí nesprávné počty a typy zničených střel.

