Vyhlídky jsou znepokojivé. Ruští propagandisté varují před novými zbraněmi Ukrajinců

Ve vysílání ruské státní televize Rossija 1 panovaly v pondělí obavy ohledně nedávných dodávek západních zbraní na Ukrajinu. Známá prokremelská moderátorka Olga Skabejevová varovala před střelami Storm Shadow, které napadené zemi darovala Británie. "Vyhlídky jsou ale ještě znepokojivější," podotkla v pořadu s ohledem na další slíbenou vojenskou podporu Ukrajině ze Západu.

Zmíněné řízené střely s doletem až 250 kilometrů umožní ukrajinským silám zasáhnout ruské cíle daleko za frontovými liniemi. Vedle toho britská vláda již Ukrajině přislíbila dodávku stovek útočných dronů s doletem přes 200 kilometrů. Uvedla také, že od léta bude poskytovat výcvik ukrajinským pilotům, což se pojí s britskou snahou zajistit ve spolupráci s dalšími státy dodávku stíhaček F-16.

Znepokojení ohledně ohlášených dodávek zbraní pak v populárním pořadu 60 minut vyjádřil i jeden z hostů - ruský plukovník ve výslužbě Michail Chodarjonok. "Chtěl bych říci, že někdy slyšíme odvážná, nadšená prohlášení - že najednou Storm Shadow je nic. HIMARS je také nic. Takovým výrazům bychom se měli vyhnout," uvedl host, který je jako vojenský a bezpečnostní expert známý svou kritikou vůči ruskému ministerstvu obrany.

Jakákoliv vyjádření ohledně vojenské techniky by podle něj měli všichni brát "co nejvážněji" a nezlehčovat je. "A co se týče boje našich vojáků - na ten se opravdu musíme připravit důkladně a s potřebnými bezpečnostními opatřeními. Takže bychom neměli podléhat takovému chvástání," podotkl Chodarjonok, který v minulosti působil v protivzdušné obraně a poté na vysokých pozicích v ruském generálním štábu.

Ve stejném pořadu vystoupil Chodarjonok s varováním proti chystané ukrajinské protiofenzivě již na konci března. Ukrajinci dle jeho slov začali hromadit západní zbraně, a to s jediným cílem - omráčit, paralyzovat a rozdrtit všechny ruské jednotky a velitelská stanoviště. "Cílem této (ukrajinské) operace je dosáhnout rozhodujících výsledků v co nejkratším čase, dosáhnout pobřeží Azovského moře, rozdělit naše skupiny a po částech je zničit," varoval.

"Omráčit, paralyzovat a rozdrtit." Ruský plukovník varoval před ukrajinskou ofenzivou (31. 3. 2023)