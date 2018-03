Pád Vladimira Jakunina. Jak blízký přítel prezidentů Putina i Zemana "vyluxoval" ruské železnice

před 20 minutami

Ruský podnikatel Vladimir Jakunin, se kterým se v minulosti setkával i český prezident Miloš Zeman, patřil mezi blízké spojence Vladimira Putina. Pak ale vyplavaly na povrch jeho podezřelé zakázky na ruské železnici i fakt, že jeden z jeho synů dostal britské občanství. Jakunin upadl v nemilost Kremlu a stáhl se do ústraní.

Moskva - Kdysi patřil mezi nejbližší spojence ruského prezidenta Vladimira Putina a měl blízké vztahy i s jeho českým kolegou Milošem Zemanem. Říkalo se o něm, že jeho pozice je neotřesitelná. Před více než dvěma roky ale Vladimir Jakunin, vlivný ruský manažer a mocný muž Kremlu, padl. V srpnu 2015 nečekaně skončil v čele státního podniku Ruské železnice.

Nyní vede Světové veřejné fórum Dialog civilizací, které na řeckém ostrově Rhodos pořádá každoroční kongres. V dozorčí radě Dialogu civilizací sedí mimo jiné bývalý český prezident Václav Klaus. A ten současný, Miloš Zeman, se s Jakuninem v minulosti často setkával.

Proč by ale "nedotknutelný" Jakunin končil v čele Ruských železnic? Někteří pozorovatelé později poukázali na to, že ve skutečnosti nešlo o dobrovolný odchod - Jakunin byl odvolán. A jak napsaly Rádio Svobodná Evropa nebo agentura Reuters, za vším byly peníze a podezření z rozsáhlé korupce.

Ruské železnice podle agentury Reuters vyplatily v uplynulých letech desítky miliard rublů smluvním firmám, které ale tají skutečné majitele a v oficiálních sídlech nevykazují žádné aktivity. A podle Rádia Svobodná Evropa nebyl výjimkou ani takový případ, kdy Jakuninův podnik najal na zakázku firmu, která pak na práci sehnala jinou společnost o stovky tisíc rublů levněji.

Obří děravý kolos

Ruské státní železnice jsou obrovský kolos, ve kterém se točí velké peníze. Za rok přepraví téměř miliardu cestujících a jejich roční obrat činí 2,3 bilionu rublů (850 miliard korun). Jen v roce 2012 uzavřely se soukromými firmami smlouvy za 1,3 bilionu rublů (téměř půl bilionu korun).

Podle Rádia Svobodná Evropa mohlo být za pádem Jakunina podezření přímo od lidí z Kremlu, že se šéf Ruských železnic na státním podniku obohatil i na tamní poměry příliš moc. Železnice byly přitom dlouhodobě prolezlé korupcí a nedokázaly fungovat bez státních dotací.

Agentura Reuters poukazuje na několik konkrétních příkladů. V případě více než 40 tendrů v hodnotě 19 miliard rublů (v přepočtu sedm miliard korun) byly například jedinými zájemci vždy dvě firmy, které založil ve stejný den stejný člověk. Obě v zakázkách jednaly jménem utajených vlastníků, obě si ve stejný den založily účty u stejné banky a obě v následujících dvou letech udávaly vždy totožné počty zaměstnanců.

V případě jednoho tendru dokonce zaslaly nabídky, které od sebe časově dělila pouhá minuta. Podezřelé je i to, že v některých případech společnosti, které tendry vyhrály, vůbec nepodnikaly v železniční dopravě.

Staří známí

Peněžní transakce probíhaly přes malou STB banku, ve které měl v letech 2007 až 2009 podíl ruský podnikatel Andrej Krapivin. Toho tehdejší šéf Ruských železnic Jakunin při jedné příležitosti označil za "starého známého" a "neplaceného poradce, dobře rozumějícího bankovnictví". Krapivin a jeho obchodní partneři jsou nebo v minulosti byli řediteli velkých firem pracujících na zakázkách Ruských železnic.

"Obchodní aktivity Ruských železnic jsou striktně v souladu s příslušnými zákony," řekl agentuře Reuters v roce 2014, kdy se zjištěním přišla, mluvčí podniku Alexandr Pirkov. Jakunin a jeho "starý známý" Krapivin vůbec nereagovali.

Jednou z firem, které "soutěžily" o zakázky Ruských železnic, byla společnost MPCenterŽat (MPC). Reportéři Reuters navštívili její sídlo, nikoho tam ale nenašli.

"Sedí tu, mají kancelář v prvním poschodí," řekl jim pouze na chodbě mladý muž. "Chodí sem ale jen jednou týdně."

Společnost MPC soutěžila v tendrech na modernizaci signalizačních a kontrolních systémů na železnici. Jejím "soupeřem" byla firma TransServisAvtomatika (TSA). Jak je ale vidět v tabulce níže, obě společnosti jsou téměř identické.

TSA MPC Datum založení firmy 21. 6. 2005 21. 6. 2005 Zaregistrováno kým V. I. Bljumkin V. I. Bljumkin Datum otevření účtu u STB banky 22. 11. 2005 22. 11. 2005 Oblast činností Signální a kontrolní systémy v dopravě Signální a kontrolní systémy v dopravě Počet zaměstnanců 2011 127 127 Počet zaměstnanců 2012 138 138 Odhadovaná hodnota tendrů získaných v letech 2010-2013 17,7 bilionu rublů (6,5 bil. Kč) 15,3 bilionu rublů (5,6 bil. Kč)

Tyto dvě firmy společně s osmi dalšími získaly kontrakty v celkové hodnotě 141 miliard rublů (51 miliard korun). Všechny mají konta u ruské STB banky.

Když se agentura Reuters snažila najít lidi, kteří jsou v obchodním rejstříku vedeni jako majitelé firem, našla je v levnějších moskevských bytech v panelových domech. Pouze jediný z nich byl ochoten mluvit a přiznal, že je pouze bílým koněm a že "jeho" společnost ve skutečnosti vlastní Krapivin.

Laptop s bankovními daty

V celé kauze figuruje ještě jedno jméno: German Gorbuncov. Tento ruský bankéř žijící v Británii byl v letech 2007 až 2009 s Krapivinem spolumajitelem zmíněné STB banky.

Gorbuncova se před šesti lety Londýně pokusil někdo zavraždit. Ačkoliv požádal Moskvu o spolupráci s britskými vyšetřovateli, k ničemu to nevedlo.

Když Gorbuncov opouštěl Rusko, nepohodl se s dřívějšími obchodními partnery včetně Krapivina. Odvezl si tehdy s sebou laptop s daty týkajícími se plateb, které se uskutečnily přes STB banku.

Gorbuncov agentuře Reuters prozradil, že mnohamilionové částky prošly přes velké množství bankovních účtů. Pro daňové úředníky a auditory je prý nemožné tyto peněžní toky vystopovat.

Krapivin je dnes významným podílníkem moskevské Interprogressbank, přes kterou v posledních letech probíhají finanční transakce spojené s Ruskými železnicemi. Významnými podílníky v bance jsou i ředitelé dalších společností, které s železnicemi podnikají.

Když se je agentura Reuters pokoušela kontaktovat, nedostala od žádného z nich odpověď.

Dialog civilizací

Jakunin v minulosti pracoval pro KGB, podobně jako jiní Putinovi spojenci. V roce 2014, po anexi Krymského poloostrova, se dostal na sankční seznam Spojených států. Nesměl tak obchodovat s americkými firmami nebo cestovat do USA.

Do toho přišly i problémy na ruské železnici a pravděpodobné ochlazení s nejbližším okolím prezidenta Vladimira Putina. Jakunin je ale dodnes velmi aktivní v již zmíněném Světovém veřejném fóru Dialog civilizací. To je podle jeho vlastních slov financované "z darů od rodinných příslušníků a několika dalších osob". Rozpočet think-tanku je ovšem úctyhodný. Pro období následujících pěti let činí 25 milionů eur.

Vladimir Jakunin je také přední propagátor ruské kultury ve světě, kterou klade do protikladu se západní civilizací. Ve Velké Británii například vydává knihu o moderní ruské historii. Tamtéž ale žije i Jakuninův syn Andrej, který získal britský pas, má na Západě rozsáhlý majetek a mohutně investuje do tamních nemovitostí.

