Rozpusťte přechodnou prezidentskou radu, vyhrožuje Rubio Haiti

Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes uvedl, že Haiti musí do 7. února rozpustit takzvanou přechodnou prezidentskou radu a v telefonátu zároveň podpořil premiéra Alixe Didiera Filse-Aimého. Uvedl to dnes mluvčí amerického ministerstva zahraničí Tommy Pigott.
Krátce nato dva vrchní představitelé Haiti, navzdory Rubiovu varování, uvedli, že nadále plánují premiéra odvolat, ale nesdělili konkrétní datum, píše Reuters.
Rubio zdůraznil důležitost pokračování mandátu Filse-Aimého v době, kdy ostrov sužuje násilí gangů, uvedl Pigott poté, co se někteří členové rady pokusili o jeho odvolání ještě před vypršením mandátu rady.
„Spojené státy zajistí, že zkorumpovaní politici, kteří podporují brutální gangy a šíří teror na Haiti, za to zaplatí vysokou cenu,“ dodal Pigott.
Člen přechodné prezidentské rady Haiti Edgar Leblanc Fils dnes na tiskové konferenci sdělil, že většina rady schválila plán na odvolání premiéra a bude pokračovat v příslušných právních krocích. Leslie Voltaire na stejném briefingu sdělil, že dojde k „přestávce“, během níž budou mít politické skupiny prostor najít přijatelné řešení pro období po skončení mandátu vlády 7. února, kdy podle vyjádření USA musí kabinet odstoupit.
Haiti se potýká už řadu let s ekonomickou a politickou krizí, s násilnostmi i protivládními protesty. Moc gangů zesílila poté, co v červenci 2021 komando kolumbijských žoldnéřů zabilo prezidenta Jovenela Moïseho. Akci zosnovala zřejmě skupina místních politiků a podnikatelů.
Předloni v únoru se gangy na Haiti sdružily do aliance Viv Ansanm, jíž se podařilo přimět k rezignaci premiéra Ariela Henryho, který byl od vraždy Moïseho zároveň prezidentem. Poté regionální sdružení CARICOM dohodlo plán přechodné vlády pro Haiti, na jehož základě se předloni v dubnu ujala prezidentských funkcí přechodná rada. Ta má vést zemi do 7. února 2026, nebo do inaugurace nového prezidenta, a má připravit volby.
Haiti nemá ani funkční parlament, poslední parlamentní volby, stejně jako ty prezidentské, se konaly v roce 2016.
Neznámý útočník poškodil sekyrou Bartošovu kancelář v Kutné Hoře, nechal mu výhrůžný vzkaz
Neznámý pachatel poškodil sekyrou výlohu kutnohorské kanceláře opozičního pirátského poslance Ivana Bartoše. V kanceláři už nikdo nebyl. Na místě zůstal i vzkaz, uvedl Bartoš na síti X. Policie případ vyšetřuje, řekla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Učitel v Praze ohlásil střelbu ve škole, chtěl vyzkoušet reakci policie
Pražská policie v pátek prověřovala oznámení, že na střední škole v Roháčově ulici na Žižkově byla slyšet střelba. Uvedla to na sociální síti X. Na místo vyjely desítky policistů. Informace o střelbě se ale nepotvrdila, oznámila brzy poté. Policisté na místě zadrželi muže podezřelého ze šíření poplašné zprávy. Policie napsala, že střelbu ohlásil učitel školy, který chtěl vyzkoušet její reakci.
Strach a obavy mezi státními úředníky. S Babišem přichází něco, co mnohé nepotěší
Vláda neztrácí čas a mnozí státní úředníci jsou v pozoru. Nebo přesněji řečeno ve velkých obavách z toho, co pro ně kabinet Andreje Babiše připravuje. Na změnách navíc pracuje velmi rychle, už na příští týden svolal Poslaneckou sněmovnu, kterou chce novelu zákona o služebním zákoně rychle „prohnat“.
"Zbavte se ho." Američané chtějí vyhodit novináře, který se ptá tenistů na Trumpa
Vzbudilo to pořádný poprask. Jeden z novinářů na probíhajícím Australian Open pokládá americkým tenistům otázku, jak jsou spokojeni s vládou aktuálního prezidenta USA Donalda Trumpa. Mezi některými Američany to zarezonovalo natolik, že žádají, aby pořadatelé odebrali žurnalistovi akreditaci.
ŽIVĚBabiš jmenoval nového protidrogového koordinátora, je to pražský exprimátor Bém
Národním protidrogovým koordinátorem se stal lékař Pavel Bém. Do funkce ho 16. ledna jmenoval premiér Andrej Babiš (ANO). Oznámil to na tiskové konferenci po jednání rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí. Označil Béma za skutečného odborníka. Nový koordinátor uvedl, že Česko čeká třeba odborná i politická debata o regulaci prodeje alkoholu.