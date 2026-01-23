Přeskočit na obsah
23. 1.
Zahraničí

Rozpusťte přechodnou prezidentskou radu, vyhrožuje Rubio Haiti

ČTK

Americký ministr zahraničí Marco Rubio dnes uvedl, že Haiti musí do 7. února rozpustit takzvanou přechodnou prezidentskou radu a v telefonátu zároveň podpořil premiéra Alixe Didiera Filse-Aimého. Uvedl to dnes mluvčí amerického ministerstva zahraničí Tommy Pigott.

Haiti
Haiti (ilustrační foto).Foto: X90024
Krátce nato dva vrchní představitelé Haiti, navzdory Rubiovu varování, uvedli, že nadále plánují premiéra odvolat, ale nesdělili konkrétní datum, píše Reuters.

Rubio zdůraznil důležitost pokračování mandátu Filse-Aimého v době, kdy ostrov sužuje násilí gangů, uvedl Pigott poté, co se někteří členové rady pokusili o jeho odvolání ještě před vypršením mandátu rady.

„Spojené státy zajistí, že zkorumpovaní politici, kteří podporují brutální gangy a šíří teror na Haiti, za to zaplatí vysokou cenu,“ dodal Pigott.

Člen přechodné prezidentské rady Haiti Edgar Leblanc Fils dnes na tiskové konferenci sdělil, že většina rady schválila plán na odvolání premiéra a bude pokračovat v příslušných právních krocích. Leslie Voltaire na stejném briefingu sdělil, že dojde k „přestávce“, během níž budou mít politické skupiny prostor najít přijatelné řešení pro období po skončení mandátu vlády 7. února, kdy podle vyjádření USA musí kabinet odstoupit.

Haiti se potýká už řadu let s ekonomickou a politickou krizí, s násilnostmi i protivládními protesty. Moc gangů zesílila poté, co v červenci 2021 komando kolumbijských žoldnéřů zabilo prezidenta Jovenela Moïseho. Akci zosnovala zřejmě skupina místních politiků a podnikatelů.

Předloni v únoru se gangy na Haiti sdružily do aliance Viv Ansanm, jíž se podařilo přimět k rezignaci premiéra Ariela Henryho, který byl od vraždy Moïseho zároveň prezidentem. Poté regionální sdružení CARICOM dohodlo plán přechodné vlády pro Haiti, na jehož základě se předloni v dubnu ujala prezidentských funkcí přechodná rada. Ta má vést zemi do 7. února 2026, nebo do inaugurace nového prezidenta, a má připravit volby.

Haiti nemá ani funkční parlament, poslední parlamentní volby, stejně jako ty prezidentské, se konaly v roce 2016.

