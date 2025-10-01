Rada bezpečnosti OSN schválila novou misi proti gangům na Haiti

Vznik nové mise navrhly Spojené státy a Panama. Pro hlasovalo 12 členů Rady bezpečnosti OSN, tři členové - včetně Ruska a Číny - se zdrželi. Schválený návrh počítá s mandátem nové mise na 12 měsíců.
Předchozí policejní misi Rada bezpečnosti OSN schválila v roce 2023, dlouho však trvalo, než se ji podařilo skutečně nasadit na Haiti. Stalo se tak především díky příspěvku Keni, jejíž policisté tvoří většinu z přibližně tisícového mezinárodního kontingentu působícího na Haiti. Původně přitom měla mít mise až 2500 příslušníků. Nová mise může mít až 5500 členů.
I nová mise bude závislá na dobrovolných příspěvcích zemí, které se jí budou chtít účastnit. Je tedy otázkou, zda se podaří počet příslušníků výrazně navýšit.
Experti současnou misi kritizovali za to, že k zlepšení bezpečnostní situace na Haiti pomohla jen málo. "Mezinárodní společenství nedokázalo poskytnout misi, která by byla vhodná pro dosažení svých cílů," uvedl americký vyslanec při OSN Mike Waltz. Ruští a čínští zástupci vyjadřovali obavy, že by nová mise mohla posloužit k jiným než uvedeným účelům.
Kriminální gangy na Haiti kontrolují většinu území hlavního města a v posledních měsících se území pod jejich kontrolou dále rozšířilo. Zločinecké skupiny využívají toho, že místní policie je špatně vybavená a vycvičená a státní instituce jsou velmi oslabené kvůli dlouhotrvající politické krizi.