Rada bezpečnosti OSN schválila novou misi proti gangům na Haiti

před 42 minutami
Rada bezpečnosti OSN schválila novou misi pro potírání kriminálních gangů na Haiti. Nová mise má být dvakrát větší než ta, která již na ostrovním státě působí. Vedle policistů budou moci v misi sloužit i vojáci. Současná mezinárodní policejní pomoc na Haiti však nedokázala výrazněji omezit rozrůstání zločineckých organizací, které kontrolují větší část haitského hlavního města i jeho okolí.
nepokoje na Haiti
nepokoje na Haiti | Foto: Reuters

Vznik nové mise navrhly Spojené státy a Panama. Pro hlasovalo 12 členů Rady bezpečnosti OSN, tři členové - včetně Ruska a Číny - se zdrželi. Schválený návrh počítá s mandátem nové mise na 12 měsíců.

Předchozí policejní misi Rada bezpečnosti OSN schválila v roce 2023, dlouho však trvalo, než se ji podařilo skutečně nasadit na Haiti. Stalo se tak především díky příspěvku Keni, jejíž policisté tvoří většinu z přibližně tisícového mezinárodního kontingentu působícího na Haiti. Původně přitom měla mít mise až 2500 příslušníků. Nová mise může mít až 5500 členů.

I nová mise bude závislá na dobrovolných příspěvcích zemí, které se jí budou chtít účastnit. Je tedy otázkou, zda se podaří počet příslušníků výrazně navýšit.

Kriminální gangy na Haiti kontrolují většinu území hlavního města a v posledních měsících se území pod jejich kontrolou dále rozšířilo. Zločinecké skupiny využívají toho, že místní policie je špatně vybavená a vycvičená a státní instituce jsou velmi oslabené kvůli dlouhotrvající politické krizi.

 
