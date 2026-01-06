Přeskočit na obsah
6. 1.
Zahraničí

Prudké povodně pokryly ostrov bahnem a troskami. Indonésie hlásí mrtvé a pohřešované

ČTK

Nejméně 14 obětí si dosud vyžádaly prudké povodně, které v úterý po silných lijácích postihly indonéskou provincii Severní Sulawesi. Čtyři lidé se stále pohřešují, informovala agentura Reuters s odvoláním na oficiální činitele.

Prudké povodně v indonéské provincii Severní Sulawesi
Prudké povodně v indonéské provincii Severní SulawesiFoto: Unsplash.com
Povodně postihly ostrov Siau, kde od pondělí silně pršelo. Místní úřady mají informace o 18 zraněných lidech, více než 400 obyvatel muselo být evakuováno do škol a kostelů. Voda zničila stovky domů i vládních budov a cesty zůstávají zablokované troskami a bahnem.

Na indonéských ostrovech Sulawesi, Jáva, Papua a na souostroví Moluky vyvrcholí v lednu a v únoru období dešťů, uvedl indonéský meteorologický úřad. Další části Indonésie včetně ostrovů Sumatra a Borneo zažily vrcholy deštivého období během loňského listopadu a prosince.

V listopadu 2025 si povodně a sesuvy půdy na Sumatře vyžádaly více než tisíc obětí a stovky lidí jsou stále pohřešovány. Ekologické skupiny tvrdí, že následky povodní zhoršuje důlní průmysl a těžba dřeva.

Nejnovější
Gadget Show Hyundai Boston Dynamics

Hyundai sází na humanoidní roboty, mají převzít rizikové práce

Jihokorejská automobilka Hyundai Motor plánuje od roku 2028 nasadit v amerických továrnách humanoidní roboty. Mají přispět k automatizaci rizikových a opakujících se výrobních úkolů. Firma, která vyrábí auta i v České republice, to uvedla v pondělí na veletrhu spotřební elektroniky (CES) v Las Vegas.

Osaka, Japonsko

Silné zemětřesení zasáhlo západní Japonsko, zastavilo šinkanseny

Západní Japonsko v úterý postihly silné otřesy, které si podle prvních informací vyžádaly několik lehce zraněných. Přerušen byl také provoz japonských rychlovlaků šinkansen. Otřesy dosáhly síly 6,4 stupně Richtera, ale vlna tsunami naštěstí nehrozí, uvedla agentura AP s odvoláním na místní úřady.

Brazilian army guards the border between Brazil and Venezuela

ŽIVĚCaracas po únosu Madura zažil noc dronů, střelby a výbuchů

U prezidentského paláce v Caracasu se v pondělí večer objevily neidentifikované bezpilotní letouny a ozývala se střelba a výbuchy, když proti dronům zasáhly bezpečnostní složky. Napsala to dnes agentura AFP a web Infobae s odvoláním na svědky. Incident se stal dva dny poté, co autoritářského prezidenta Nicoláse Madura v sobotu unesly americké jednotky do Spojených států.

Ilustrační foto

Mrazivá vlna trvá, na Šumavě bylo ráno opět méně než 20 stupňů pod nulou

Úterní ranní teploty na Šumavě opět přesáhly hranici minus 20 stupňů Celsia. Nejchladněji naměřili na stanici Perla poblíž Kvildy na Prachaticku, kde bylo minus 25,5 stupně Celsia. Uvedl to Petr Frühbauer z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Úterní ráno přesto nebylo tak chladné jako to pondělní.

