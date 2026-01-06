Prudké povodně pokryly ostrov bahnem a troskami. Indonésie hlásí mrtvé a pohřešované

Nejméně 14 obětí si dosud vyžádaly prudké povodně, které v úterý po silných lijácích postihly indonéskou provincii Severní Sulawesi. Čtyři lidé se stále pohřešují, informovala agentura Reuters s odvoláním na oficiální činitele.
Povodně postihly ostrov Siau, kde od pondělí silně pršelo. Místní úřady mají informace o 18 zraněných lidech, více než 400 obyvatel muselo být evakuováno do škol a kostelů. Voda zničila stovky domů i vládních budov a cesty zůstávají zablokované troskami a bahnem.
Na indonéských ostrovech Sulawesi, Jáva, Papua a na souostroví Moluky vyvrcholí v lednu a v únoru období dešťů, uvedl indonéský meteorologický úřad. Další části Indonésie včetně ostrovů Sumatra a Borneo zažily vrcholy deštivého období během loňského listopadu a prosince.
V listopadu 2025 si povodně a sesuvy půdy na Sumatře vyžádaly více než tisíc obětí a stovky lidí jsou stále pohřešovány. Ekologické skupiny tvrdí, že následky povodní zhoršuje důlní průmysl a těžba dřeva.
Jihokorejská automobilka Hyundai Motor plánuje od roku 2028 nasadit v amerických továrnách humanoidní roboty. Mají přispět k automatizaci rizikových a opakujících se výrobních úkolů. Firma, která vyrábí auta i v České republice, to uvedla v pondělí na veletrhu spotřební elektroniky (CES) v Las Vegas.
Západní Japonsko v úterý postihly silné otřesy, které si podle prvních informací vyžádaly několik lehce zraněných. Přerušen byl také provoz japonských rychlovlaků šinkansen. Otřesy dosáhly síly 6,4 stupně Richtera, ale vlna tsunami naštěstí nehrozí, uvedla agentura AP s odvoláním na místní úřady.
U prezidentského paláce v Caracasu se v pondělí večer objevily neidentifikované bezpilotní letouny a ozývala se střelba a výbuchy, když proti dronům zasáhly bezpečnostní složky. Napsala to dnes agentura AFP a web Infobae s odvoláním na svědky. Incident se stal dva dny poté, co autoritářského prezidenta Nicoláse Madura v sobotu unesly americké jednotky do Spojených států.
Finále mistrovství světa proti Švédsku bylo posledním zápasem za hokejovou dvacítku pro kapitána Petra Sikoru. Kýžené zlaté tečky se talent extraligového Třince nedočkal, k loňskému bronzu přidal do sbírky po porážce 2:4 stříbro. Přes prohrané finále v rozhovoru pro Českou televizi uvedl, jak moc je na mužstvo hrdý.
Úterní ranní teploty na Šumavě opět přesáhly hranici minus 20 stupňů Celsia. Nejchladněji naměřili na stanici Perla poblíž Kvildy na Prachaticku, kde bylo minus 25,5 stupně Celsia. Uvedl to Petr Frühbauer z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Úterní ráno přesto nebylo tak chladné jako to pondělní.