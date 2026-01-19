Předčasné volby v Japonsku: Takaičiová rozpustí dolní komoru

Japonská premiérka Sanae Takaičiová v pondělí oznámila, že v pátek rozpustí dolní komoru parlamentu a vyhlásí předčasné volby. Informovaly o tom tiskové agentury.
O jejím záměru se diskutovalo už minulý týden, kvůli čemuž dvě opoziční strany utvořily nový subjekt. Favoritkou voleb, které se uskuteční 8. února, podle médií ale zůstává Takaičiová.
„Dnes jsem se jako premiérka rozhodla, že 23. ledna rozpustím dolní komoru parlamentu. Je Takaičiová způsobilá pro funkci premiérky? Chtěla jsem nechat rozhodnout svrchovaný lid,“ citovala konzervativní političku agentura AFP.
Premiérka se rozhodla rozpuštěním dolní komory, Sněmovny reprezentantů, riskovat svou funkci, napsala agentura Kjódó. Volby mají být odrazem názoru občanů na říjnové uzavření koaliční smlouvy mezi Takaičiové Liberálnědemokratickou stranou (LDP) a Japonskou stranou inovace (JIP) a zajistit koalici pohodlnou většinu. Premiérka totiž chce politickou stabilitu, ve které by její vláda mohla provádět reformy podle svých záměrů, uvedla agentura.
Takaičiová slíbila ukončit "nadměrnou úspornost", zdůraznila svůj závazek k dlouhodobé udržitelnosti země a zavázala se posílit důvěru trhu ve veřejné finance. Navrhla také dvouleté osvobození potravin od spotřební daně, aby zmírnila rostoucí životní náklady.
Volební kampaň začne 27. ledna a samotné volby se uskuteční v neděli 8. února. Pro Takaičiovou půjde o první volby: do funkce první premiérky v japonských dějinách ji totiž loni 21. října zvolil parlament poté, co se stala historicky první předsedkyní vládnoucí Liberálnědemokratické strany (LDP). Volby do dolní komory parlamentu, jejíž členové vykonávají čtyřleté funkční období, se v Japonsku naposledy konaly v říjnu 2024.
Ve 465členné Sněmovně reprezentantů se Liberálnědemokratická strana s 199 poslanci opírá o podporu Japonské strany inovace se 34 zákonodárci, čímž mají nejtěsnější možnou většinu 233 křesel. Minulý čtvrtek oznámila někdejší koaliční strana Komeitó, že s největší opoziční Ústavnědemokratickou stranou Japonska (CDPJ) vytváří nový subjekt, Středovou reformní alianci (CRA), která má v současnosti dohromady 172 poslanců.
Lavina v rakouských Alpách zabila tři Čechy, záchranáři zahájili vyprošťování
Rakouští záchranáři a alpská policie v pondělí ráno začali vyprošťovat těla tří Čechů, které v sobotu odpoledne zabila lavina v katastru obce Pusterwald ve spolkové zemi Štýrsko. Informovala o tom agentura APA s tím, že v sobotu tuto operaci znemožnilo nepříznivé počasí. Úmrtí tří Čechů v rakouských Alpách potvrdilo české ministerstvo zahraničí.
"Što éto?" Český zadák předvedl v Rusku neskutečnou minelu, skóroval do vlastní brány
Tak to se nevidí. Český hokejista Libor Šulák si dal v ruské KHL neskutečný vlastní gól.
Růst cen nemovistostí bude pokračovat, potraviny ale nezdraží, shodli se experti
Prosincový vývoj výrobních cen naznačuje, že by letos neměly výrazně zdražovat potraviny ani průmyslové zboží. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK.
Springsteen přirovnal imigrační agenty ke gestapu. Věnoval píseň zastřelené Goodové
Americký rocker Bruce Springsteen na koncertě v New Jersey kritizoval zásahy federálních imigračních úřadů napříč Spojenými státy a věnoval píseň památce Renee Goodové, kterou jeden z imigračních agentů zastřelil v Minneapolis.
Nejasná budoucnost Petra Fialy: na Hrad ne, do Senátu možná
Expremiér Petr Fiala má po víkendovém kongresu občanských demokratů konečně čas pořádně si začít promýšlet své další angažmá. Poté, co mu odpadlo množství práce spojené s vedením vlády, se nyní „zbavil“ i povinností předsedy ODS. Nyní intenzivně přemýšlí, jestli letos bude kandidovat do Senátu. Rozhodnout by se měl během krátké doby, protože kandidátky se už začínají tvořit.