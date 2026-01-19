Přeskočit na obsah
19. 1.
Zahraničí

Předčasné volby v Japonsku: Takaičiová rozpustí dolní komoru

ČTK

Japonská premiérka Sanae Takaičiová v pondělí oznámila, že v pátek rozpustí dolní komoru parlamentu a vyhlásí předčasné volby. Informovaly o tom tiskové agentury.

Japan's Prime Minister Sanae Takaichi attends at a press conference to call a snap election at the her official residence in Tokyo
Japonská premiérka Sanae Takaiči na tiskové konferenci k vyhlášení předčasných voleb v Tokiu v Japonsku 19. ledna 2026.Foto: REUTERS
O jejím záměru se diskutovalo už minulý týden, kvůli čemuž dvě opoziční strany utvořily nový subjekt. Favoritkou voleb, které se uskuteční 8. února, podle médií ale zůstává Takaičiová.

„Dnes jsem se jako premiérka rozhodla, že 23. ledna rozpustím dolní komoru parlamentu. Je Takaičiová způsobilá pro funkci premiérky? Chtěla jsem nechat rozhodnout svrchovaný lid,“ citovala konzervativní političku agentura AFP.

Premiérka se rozhodla rozpuštěním dolní komory, Sněmovny reprezentantů, riskovat svou funkci, napsala agentura Kjódó. Volby mají být odrazem názoru občanů na říjnové uzavření koaliční smlouvy mezi Takaičiové Liberálnědemokratickou stranou (LDP) a Japonskou stranou inovace (JIP) a zajistit koalici pohodlnou většinu. Premiérka totiž chce politickou stabilitu, ve které by její vláda mohla provádět reformy podle svých záměrů, uvedla agentura.

Takaičiová slíbila ukončit "nadměrnou úspornost", zdůraznila svůj závazek k dlouhodobé udržitelnosti země a zavázala se posílit důvěru trhu ve veřejné finance. Navrhla také dvouleté osvobození potravin od spotřební daně, aby zmírnila rostoucí životní náklady.

Volební kampaň začne 27. ledna a samotné volby se uskuteční v neděli 8. února. Pro Takaičiovou půjde o první volby: do funkce první premiérky v japonských dějinách ji totiž loni 21. října zvolil parlament poté, co se stala historicky první předsedkyní vládnoucí Liberálnědemokratické strany (LDP). Volby do dolní komory parlamentu, jejíž členové vykonávají čtyřleté funkční období, se v Japonsku naposledy konaly v říjnu 2024.

Ve 465členné Sněmovně reprezentantů se Liberálnědemokratická strana s 199 poslanci opírá o podporu Japonské strany inovace se 34 zákonodárci, čímž mají nejtěsnější možnou většinu 233 křesel. Minulý čtvrtek oznámila někdejší koaliční strana Komeitó, že s největší opoziční Ústavnědemokratickou stranou Japonska (CDPJ) vytváří nový subjekt, Středovou reformní alianci (CRA), která má v současnosti dohromady 172 poslanců.

