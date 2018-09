Škoda po požáru v Brazílii je fatální a nevratná, muzeu chyběly peníze, říká Lukeš

Brazílie se vzpamatovává z mohutného požáru, který fatálně poničil Národní muzeum v Riu de Janeiro. Oheň propukl v neděli večer tamního času a podle dosavadních informací zničil většinu z více než 20 milionů předmětů, kterými se instituce mohla pyšnit. "Budova Národního muzea v Riu de Janeiro byla ve velice špatném stavu," vysvětluje generální ředitel Národního muzea v Praze Michal Lukeš. "Muzeum nemělo žádné moderní protipožární zabezpečení," dodává v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Příčina požáru v brazilském muzeu zatím není známá. Jak podle vás mohl oheň vzniknout? Technická závada?

Přesnou příčinu požáru určí až vyšetřování, vše ostatní by byly v současnosti pouze spekulace. Každopádně budova Národního muzea v Riu de Janeiro byla ve velice špatném stavu, mnoho let - možná desítky - do ní nebylo investováno. Rozvody a technologie, včetně elektroinstalací, rozhodně nebyly v ideální podobě.

Budova původně ani nebyla postavena pro muzejní účely, sloužila jako palác císařské rodiny. Muzeum nemělo žádné moderní protipožární zabezpečení. Měl jsem možnost ho navštívit naposledy před osmi lety a už tehdy byla situace velice špatná. Předpokládám, že od té doby se spíš zhoršila, než zlepšila.

Zároveň tam bylo plno sbírkových předmětů různého typu, včetně hořlavých archiválií a knih. To je pochopitelně velice nebezpečná situace.

Náměstek ředitele muzea Luiz Duarte se nechal slyšet, že muzea v Brazílii dlouhodobě bojují s nedostatkem peněz a o zlepšení situace se nesnaží ani politici. Jak velký rozdíl je mezi financováním muzeí v Evropě a v Latinské Americe?

Nejsem detailně seznámen s finanční situací muzeí v Brazílii, ale obecně je jejich situace mnohem horší než v Evropě.

Jak je na tom Česká republika?

Konkrétně v Česku se v posledních letech do muzeí investují značné prostředky. Opravilo se například Národní technické muzeum, Uměleckoprůmyslové muzeum, Národní zemědělské muzeum, nyní se dokončuje generální rekonstrukce Historické budovy Národního muzea…

Konkrétně Národní muzeum za posledních 15 let opravilo a zmodernizovalo většinu svých budov, vybudovalo nové depozitáře a bezpečně uložilo sbírky.

Co považujete za nejbolestivější ztrátu po požáru brazilského muzea?

Národní muzeum v Brazílii patří mezi nejvýznamnější muzea v Jižní Americe. Jeho sbírka před požárem čítala okolo 20 milionů sbírkových předmětů ze všech oborů přírodních věd, archeologie, historie, etnografie a dalších.

Jak velká může být škoda?

Ještě nemáme ověřené informace o tom, co vše bylo při požáru zničeno, ale zprávy z médií vypadají velice špatně. Škoda se nedá penězi vyjádřit, je fatální a nevratná. Nejedná se jen o cenné předměty, ale také o výsledky desítek let kontinuálního vědeckého výzkumu.

Existuje nějaká paralela k této události v České republice?

Paralelu pro tak rozsáhlý a ničivý požár v České republice zatím nemáme a doufám, že ani mít nebudeme.

Jak dobře zabezpečené jsou sbírky v Národním muzeu v Praze? Je předem dané, které z nich se v případě požáru zachraňují jako první?

Co se týče evakuačních plánů Národního muzea, tak při každé krizové situaci se prioritně zachraňují lidské životy. Samy sbírkové předměty jsou pak rozděleny podle svého významu a hodnoty. Ty nejcennější se pochopitelně evakuují jako první.

Postupy jsou přesně dané. Například máme připravené prostory v jiných budovách, do kterých se zachráněné předměty odvážejí a ukládají. Existují krizové plány pro různé druhy ohrožení, nejen na požár, ale například i na povodně a podobně.

Jsou bezpečnostní opatření na takové úrovni, abyste mohl vyloučit podobně tragickou událost i u nás?

Naše budovy jsou vybaveny pasivními i aktivními protipožárními systémy. Každá rekonstrukce v České republice probíhá pod dozorem hasičů a podle velice přísných protipožárních předpisů. Nebezpečí nelze vyloučit nikdy, můžeme ho však nastavenými protipožárními opatřeními a funkčními krizovými plány snižovat.

Video: Podívejte se, jak v Brazílii hořelo Národní muzeum