Policie v Istanbulu zatkla 115 lidí podezřelých z plánování teroristických útoků

Policie v Istanbulu zatkla 115 lidí podezřelých z členství v teroristické organizaci Islámský stát (IS). Podle prokuratury plánovali teroristické útoky v Turecku během vánočních a novoročních svátků, informovala ve čtvrtek agentura Anadolu.
Policie provedla razie na více než stovkách adres v Istanbulu, kde zadržela 115 ze 137 podezřelých, na něž prokurátor vydal zatykače. Po dalších policie pátrá. V bytech zatčených našli policisté množství zbraní a munice.
Podobné vlny zatýkání se v Turecku konají pravidelně na konci roku před novoročními oslavami. Země sdílí asi 900kilometrovou hranici se Sýrií, kde jsou stále aktivní džihádistické skupiny.
V pondělí agentura Anadolu napsala, že turecká zpravodajská služba MIT zadržela v pohraničí mezi Afghánistánem a Pákistánem vysoce postaveného člena středoasijské odnože IS Mehmeta Görena, který podle ní plánoval teroristické útoky i v Evropě.
Útočníci hlásící se k IS provedli v Turecku v předchozích letech řadu sebevražedných atentátů a teroristických útoků. K nejhorším z nich patřil útok Uzbeka napojeného na IS, který na Nový rok 2017 zastřelil v istanbulském nočním klubu 39 lidí, včetně řady turistů z blízkovýchodních zemí, a dalších sedm desítek osob zranil.
Mačeta zhasla hlas pralesa. Tragický osud Dian Fosseyové a její boj za záchranu goril
Byla milovaná i nenáviděná. Zatímco svět ji uctíval jako neohroženou ochránkyni primátů, pro rwandské pytláky a zkorumpované úředníky byla nebezpečným nepřítelem. Před 40 lety ukončila život slavné bioložky Dian Fosseyové mačeta neznámého útočníka. Zanechala po sobě nevyjasněnou vraždu a populaci goril, která díky její oddanosti přežila vlastní klinickou smrt.
ŽIVĚZelenskyj představil nový mírový plán. Od původního se částečně liší
Nejnovější verze amerického plánu na ukončení ruské války proti Ukrajině počítá se zmrazením fronty na současných liniích a zahájením jednání o vytvoření demilitarizovaných zón. Oznámil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Sbohem, vánoční lenošení. Zkuste fotbal na běžkách nebo koledovou taneční party
Vánoce jsou svátky klidu a pohody, ale také dávají prostor k pohybové aktivitě. Sport je účinnou obranou proti útoku cukroví i zpestřením společných rodinných chvil. Odbourává stres a vylepšuje náladu. Pokud nechcete být zalezlí za pecí, máme v rámci projektu Generace bez pohybu, který připravuje Aktuálně.cz, pár tipů, jak vyplnit čas mezi pohádkami a návštěvami příbuzných a přátel.
"Ostře sledované vlaky jsem dělal za 16 tisíc." Menzelův dvorní kameraman vypráví
Před 40 lety natočil vánoční klasiku S čerty nejsou žerty, jinak byl dvorním kameramanem Jiřího Menzela a ve svém bohatém rejstříku má třeba i Panelstory Věry Chytilové. "To je dobrý člověk, který se bez pomoci strany a vlády zapsal do diváckých duší v Čechách," říká výrazný kameraman Jaromír Šofr o Hynkovi Bočanovi, režisérovi čertovské pohádky.