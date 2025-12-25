Přeskočit na obsah
Benative
25. 12.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Policie v Istanbulu zatkla 115 lidí podezřelých z plánování teroristických útoků

ČTK,Aktuálně.cz,ČTK

Policie v Istanbulu zatkla 115 lidí podezřelých z členství v teroristické organizaci Islámský stát (IS). Podle prokuratury plánovali teroristické útoky v Turecku během vánočních a novoročních svátků, informovala ve čtvrtek agentura Anadolu.

Russian President Vladimir Putin meets with Turkish President Tayyip Erdogan in Ashgabat
Před několika dny se turecký prezident Recep Tayyip Erdogan (vpravo) sešel s ruským vládcem Vladimirem Putinem.Foto: Sputnik
Reklama

Policie provedla razie na více než stovkách adres v Istanbulu, kde zadržela 115 ze 137 podezřelých, na něž prokurátor vydal zatykače. Po dalších policie pátrá. V bytech zatčených našli policisté množství zbraní a munice.

Související

Podobné vlny zatýkání se v Turecku konají pravidelně na konci roku před novoročními oslavami. Země sdílí asi 900kilometrovou hranici se Sýrií, kde jsou stále aktivní džihádistické skupiny.

V pondělí agentura Anadolu napsala, že turecká zpravodajská služba MIT zadržela v pohraničí mezi Afghánistánem a Pákistánem vysoce postaveného člena středoasijské odnože IS Mehmeta Görena, který podle ní plánoval teroristické útoky i v Evropě.

Související

Útočníci hlásící se k IS provedli v Turecku v předchozích letech řadu sebevražedných atentátů a teroristických útoků. K nejhorším z nich patřil útok Uzbeka napojeného na IS, který na Nový rok 2017 zastřelil v istanbulském nočním klubu 39 lidí, včetně řady turistů z blízkovýchodních zemí, a dalších sedm desítek osob zranil.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Dian Fosseyová s mládětem gorily. Americká vědkyně zasvětila život ochraně a studiu primátů v africké Rwandě.
Dian Fosseyová s mládětem gorily. Americká vědkyně zasvětila život ochraně a studiu primátů v africké Rwandě.
Dian Fosseyová s mládětem gorily. Americká vědkyně zasvětila život ochraně a studiu primátů v africké Rwandě.

Mačeta zhasla hlas pralesa. Tragický osud Dian Fosseyové a její boj za záchranu goril

Byla milovaná i nenáviděná. Zatímco svět ji uctíval jako neohroženou ochránkyni primátů, pro rwandské pytláky a zkorumpované úředníky byla nebezpečným nepřítelem. Před 40 lety ukončila život slavné bioložky Dian Fosseyové mačeta neznámého útočníka. Zanechala po sobě nevyjasněnou vraždu a populaci goril, která díky její oddanosti přežila vlastní klinickou smrt.

Family making a snowman
Family making a snowman
Family making a snowman

Sbohem, vánoční lenošení. Zkuste fotbal na běžkách nebo koledovou taneční party

Vánoce jsou svátky klidu a pohody, ale také dávají prostor k pohybové aktivitě. Sport je účinnou obranou proti útoku cukroví i zpestřením společných rodinných chvil. Odbourává stres a vylepšuje náladu. Pokud nechcete být zalezlí za pecí, máme v rámci projektu Generace bez pohybu, který připravuje Aktuálně.cz, pár tipů, jak vyplnit čas mezi pohádkami a návštěvami příbuzných a přátel.

Reklama
Počepice u Vysokého Chlumce, kameraman, Jaromír Šofr,
Počepice u Vysokého Chlumce, kameraman, Jaromír Šofr,
Počepice u Vysokého Chlumce, kameraman, Jaromír Šofr,

"Ostře sledované vlaky jsem dělal za 16 tisíc." Menzelův dvorní kameraman vypráví

Před 40 lety natočil vánoční klasiku S čerty nejsou žerty, jinak byl dvorním kameramanem Jiřího Menzela a ve svém bohatém rejstříku má třeba i Panelstory Věry Chytilové. "To je dobrý člověk, který se bez pomoci strany a vlády zapsal do diváckých duší v Čechách," říká výrazný kameraman Jaromír Šofr o Hynkovi Bočanovi, režisérovi čertovské pohádky.

Reklama
Reklama
Reklama