Pozůstalí po obětech sestřeleného letu MH17 žádají odškodnění

Pozůstalí po obětech sestřelení letadla nad východní Ukrajinou v roce 2014 budou po obžalovaných požadovat odškodné. U soudu to oznámila jejich právní zástupkyně Arlette Schijnsová, informovala agentura DPA. Při sestřelení stroje na lince MH17 zahynulo 298 lidí. V Nizozemsku kvůli tomu v nepřítomnosti soudí tři Rusy a jednoho občana Ukrajiny.

Schijnsová, která v procesu zastupuje 450 pozůstalých, vyzvala, aby soud neztrácel ze zřetele utrpení lidí, kteří přišli při sestřelení letadla malajsijských aerolinek o své blízké. "Jde o jedince, kteří museli před šesti lety čelit hrozné ztrátě, která dodnes ovlivňuje jejich životy," řekla. Jakou částku budou pozůstalí chtít, zatím není jasné.

Tři Rusové - Igor Girkin, zvaný Strelkov, Sergej Dubinskij a Oleg Pulatov - a Ukrajinec ruské národnosti Leonid Charčenko čelí v Nizozemsku obžalobě mimo jiné z vraždy. Žádný z nich se soudu neúčastní, zastupovat se nechává jen Pulatov. Podle prokurátorů se muži podíleli na převozu rakety Buk, která letadlo zasáhla, z Ruska na území ovládané na Ukrajině separatisty a na její instalaci. Většinu obětí tvořili Nizozemci, proto se proces koná právě v Nizozemsku a to v přísně střežené síni na letišti Schiphol u Amsterodamu.

Řeč právničky Schijnsové v pondělí z galerie sledovalo několik pozůstalých. Jeden z nich, Rob Fredriksz, který přišel při neštěstí o syna, řekl agentuře AP, že mu na odškodném příliš nezáleží. "Nejde o peníze, jde o pravdu. To je to, co chceme," uvedl.

Schijnsová ve své řeči kritizovala také Rusko. Pozůstalí jsou podle ní hluboce zasaženi jeho "postojem, dezinformacemi a neochotou spolupracovat". "Kromě zármutku, se kterým se musí kvůli ztrátě nejbližších vyrovnat, jsou navíc zraňováni ruským postojem," uvedla Schijnsová.

Mezinárodní tým vyšetřovatelů pod vedením expertů z Nizozemska předloni uvedl, že letadlo Boeing 777 na cestě z Amsterodamu do Kuala Lumpuru sestřelila raketa Buk odpálená z mobilního odpalovacího zařízení, které patřilo 53. brigádě ruské protivzdušné obrany s posádkou v Kursku. Raketa byla odpálena z okolí obce Pervomajskyj jižně od města Snižne. Tento prostor byl tehdy a je i nyní pod kontrolou proruských separatistů. Moskva obvinění důrazně odmítá a tvrdí, že odpovědnost za sestřelení letounu nese ukrajinská armáda.

Video: Ukázali nám důkazy, že let MH17 sestřelil ruský raketový systém, říkají pozůstalí obětí