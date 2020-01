Když uděláte chybu, je konec. Boeing patrně zasáhla raketa, kterou nelze odklonit

Staticky zajišťovat bude nutné další části u zřícené zdi severního křídla zchátralého zámeckého hospodářského dvora v Zákupech. Dnes to uvedl statik. Dvůr je národní kulturní památkou, část zdi se zřítila ve čtvrtek. Kastelán zámku Petr Weiss odhaduje, že zajištění bude hotovo během několika týdnů.

"Už se to domlouvá. Od počátku příštího týdne se tady budou střídat odborníci a bude se to připravovat," řekl Weiss. Kolik bude statické zajištění narušené části stát, zatím neví.

Hospodářský dvůr je jednou z nejohroženějších národních památek v Libereckém kraji. Vznikl ve druhé polovině 17. století. Část zdi o rozměrech deset krát šest metrů se zřítila ve čtvrtek ráno, nikomu se nic nestalo.

"Příčina je daná stavem památky, to znamená tou zchátralostí, zatékáním. Došlo k porušení svislých i vodorovných konstrukcí, a to vše vedlo destrukci," uvedl Weiss. Aby se do dvora nikdo nedostal, začalo se dnes s výstavbou provizorního plotu. Hotov by měl být do večera. "Obnovujeme plot, který tam už kolikrát byl a který nám vandalové a zloději ničili a odnesli," řekl kastelán.