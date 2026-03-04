Přeskočit na obsah
Benative
4. 3. Stela
Zahraničí

Plynová velmoc Katar má problém. Kvůli útoku Íránců musí zcela zastavit zkapalňování

ČTK

Katar (který je pátým největším producentem strategické suroviny) kvůli válce na Blízkém východě zcela zastaví zkapalňování plynu a minimálně po dobu jednoho měsíce nebude schopen se vrátit k normální produkci a vývozu superchlazeného plynu. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na dva informované zdroje.

QatarEnergy's liquefied natural gas (LNG) production facilities, amid the U.S.-Israeli conflict with Iran
Zařízení společnosti QatarEnergy na výrobu zkapalněného zemního plynu (LNG).Foto: REUTERS
Zdroje uvedly, že jakmile bude během středy uzavřen hlavní závod v Rás Laffan, nebude podle prvních odhadů schopen obnovit produkci po dobu nejméně dvou týdnů. Po obnovení provozu bude trvat nejméně další dva týdny, než bude dosaženo plné kapacity, dodaly zdroje Reuters.

Společnost QatarEnergy uvedla, že vyhlásila situaci zásahu vyšší moci na dodávky zkapalněného zemního plynu poté, co došlo k útokům na její výrobní zařízení v souvislosti s válkou USA a Izraele proti Íránu. Státní společnost už v pondělí oznámila, že zastavuje výrobu LNG a souvisejících produktů kvůli útokům na zařízení v průmyslovém městě Ras Laffan v Kataru.

Katar se podílí přibližně pětinou na celosvětovém vývozu LNG, který prochází Hormuzským průlivem, kde je lodní doprava téměř zastavena. Společnost QatarEnergy v roce 2025 přepravila 80,97 milionů tun LNG.

Provoz v Hormuzském průlivu je pátý den omezen poté, co izraelské a americké síly zahájily útok na Írán, Ten v odvetě útočí drony a raketami na Izrael a arabské státy v regionu, jež hostí americké vojenské základny. Touto námořní dopravní tepnou je za normálních okolností přepravována zhruba pětina globálních dodávek ropy a zemního plynu.

Podle středeční zprávy maltskou kontejnerovou loď v průlivu zasáhl neznámý projektil. Podle oblastního velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM navzdory tvrzení Íránu Hormuzský průliv uzavřen nebyl. Velitel íránských revolučních gard předtím prohlásil, že je oblast uzavřena.

Hormuz
HormuzFoto: Aktuálně.cz

Už v sobotu po zahájení izraelsko-amerického útoku na Írán podle agentury Bloomberg několik tankerů s plynem přerušilo plavbu, aby se vyhnuly Hormuzskému průlivu. Hormuzský průliv je podle íránské agentury Tasnim od soboty fakticky uzavřen. Íránské revoluční gardy varovaly lodě, že plavba oblastí není bezpečná.

Německý rejdař Hapag-Lloyd pak oznámil, že plavbu přes průliv přerušuje. Přesto některé tankery a kontejnerové lodi v omezeném počtu v plavbě pokračují, byť byl provoz od víkendu výrazně slabší než obvykle.

Už první týden izraelsko-amerického konfliktu s Íránem vyřadil z provozu řadu rafinérií napříč Blízkým východem | Video: Vojtěch Kadaňka
Pentagon US Iran
Pentagon US Iran
Pentagon US Iran

"Írán se pokusil prezidenta Trumpa zabít," oznámil ministr Hegseth

Amerika vyhrává, zničujícím, rozhodujícím a nemilosrdným způsobem, prohlásil na briefingu Pentagonu americký ministr obrany Pete Hegseth. Zároveň avizoval, že Spojené státy podniknou další vlny útoků na islámskou republiku, chválil spolupráci s Izraelem a poznamenal, že íránský režim je na pokraji sil.

