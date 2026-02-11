Páchají podvody po celém světě. Kambodža během razie zlikvidovala 200 online center

V posledních týdnech Kambodža uzavřela téměř 200 podvodných středisek v rámci razie proti těmto centrům. S odvoláním na vysokého vládního úředníka to ve středu napsala agentura Reuters. V Kambodži působí mnoho online podvodných center. Ty po celém světě páchají podvody po internetu, ať už jde o lákání peněz z obětí pod záminkou milostného vztahu, falešné investiční nabídky či ilegální hazard.
„V současné době jsme uzavřeli asi 190 lokalit,“ řekl agentuře Reuters v Phnompenhu Chhay Sinarith, zástupce vedoucího kambodžského sekretariátu Komise pro boj proti online podvodům.
Kambodža zahájila razie proti podvodným střediskům na svém území na konci loňského roku; na začátku letošního ledna byl zatčen a vydán zpět do vlasti prominentní čínský magnát Čchen Č', který podle úřadů stál v čele mezinárodní sítě kyberpodvodníků.
Od té doby bylo v zemi zatčeno 173 osob spojených s vedením těchto center. Také bylo deportováno 11 tisíc lidí, kteří v nich pracovali. Často se mělo jednat o oběti obchodu s lidmi.
Kambodžské úřady tento týden umožnily novinářům navštívit jeden z uzavřených komplexů v provincii Kampot poblíž vietnamských hranic. Tady si mohli prohlédnout velké pracovní sály s řadami počítačů a stolů posetých dokumenty s instrukcemi, jak podvádět thajské oběti, stejně jako telefonní kóje a falešnou indickou policejní stanici.
Podobné vybavení měl i další komplex, který mohli novináři navštívit minulý týden, napsala agentura Reuters. Také tam se našly manuály, jak provádět podvody po celém světě, a falešné policejní stanice několika zemí.
Kambodža dlouho bagatelizovala existenci podvodných komplexů na svém území a předchozí zásahy neměly na jejich činnost větší vliv. Nyní kambodžští vládní úředníci tvrdí, že letošní razie má širší záběr a zaměřuje se na uzavření těchto komplexů i zadržení osob, které je vedou.
ŽIVĚBabiš letí za Macronem. Opozice mu ve Sněmovně cupuje rozpočet
Poslanci se dnes začnou zabývat návrhem státního rozpočtu na letošní rok, který vláda Andreje Babiše (ANO) předložila se schodkem 310 miliard korun. Očekává se mnohahodinová debata. Premiér Babiš ale letí do Paříže: při dnešním jednání s francouzským prezidentem Macronem chce hledat podporu pro změnu systému emisních povolenek.
ŽIVĚZelenskyj se chystá ohlásit plán prezidentských voleb a referenda o míru
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj plánuje 24. února oznámit plán vypsání prezidentských voleb a referenda o mírové dohodě ve válce, kterou toho dne povede Rusko proti Ukrajině přesně čtyři roky. Ve středu to napsal list Financial Times s odvoláním na světové představitele informované o těchto plánech. Ty Zelenskyj činí po tlaku ze strany administrativy amerického protějšku Donalda Trumpa.
Chci, aby na mě byli v Česku hrdí, řekl Souček po rekordu. Výsledek ale kousal těžko
Fotbalista West Hamu Tomáš Souček je hrdý, že se stal nejlepším českým střelcem v historii anglické ligy.
Neoprávněná činnost pro cizí moc zůstane v trestním zákoníku, soud smetl stížnost
Neoprávněná činnost pro cizí moc zůstává součástí trestního zákoníku. Ústavní soud ve středu zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Návrh podepsalo 24 senátorů, podle kterých je sporná úprava neurčitá, obecně formulovaná a zneužitelná, a navíc se do trestního zákoníku dostala jako protiústavní přílepek. Podle ústavních soudců však o přílepek nešlo.
Írán odhalil scénář války s USA. Sází na krok, který by ochromil celý svět
Írán minulý týden odhalil svou vizi války se Spojenými státy. V podrobném plánu zveřejněném agenturou Tasním, napojenou na Islámské revoluční gardy, popisuje údery na americké základny, otevření nových front prostřednictvím spojeneckých milic, kybernetickou válku i snahu paralyzovat globální obchod s ropou.