Nejprve mu uřezali prsty, tvrdí Turci. Vše o kauze zmizelého saúdského novináře

O zmizelém saúdskoarabském novináři Džamálu Chášakdžím se čím dál častěji píše jako o zavražděném. Podle tureckých médií to dokazuje audionahrávka pořízená na konzulátu v Istanbulu, před nímž byl novinář viděn naposledy. Saúdští agenti ho přímo v budově údajně mučili a řezali do něj zaživa. Proč šel Chášakdží na konzulát? A jak celá kauza ovlivní mezinárodní vztahy? Přečtěte si přehledné otázky a odpovědi.

Co se mělo stát na konzulátu v Istanbulu?

Saúdskoarabský novinář a kritik korunního prince Džamál Chášakdží zmizel 2. října během návštěvy saúdskoarabského konzulátu v Istanbulu. Americký deník Washington Post už dříve informoval, že Ankara má k dispozici audiozáznam, který dokazuje, že byl zavražděn.

Podle zdroje amerického listu je na nahrávce slyšet několik hlasů včetně pohřešovaného novináře. Audiozáznam má zachycovat výslech, mučení i samotnou vraždu.

Také podle tureckých médií byl novinář na konzulátu před vraždou nejprve vyslýchán a mučen. Agenti mu údajně uřezali několik prstů a posléze mu usekli hlavu. Katarská stanice Al-Jazeera přinesla informace, že novinářovo tělo bylo rozřezáno. Forenzní expert a patolog, který údajně řezal tělo speciální pilou na kosti, byl vyšetřovateli identifikován jako Saláh Muhammad Tubajdží. Celé mučení trvalo sedm minut.

Turecký konzervativní deník Yeni Şafak ve středu informoval, že na nahrávce je slyšet i hlas samotného saúdského konzula Muhammada Utujabiho, který prý říká: "Udělejte to někde jinde, venku, nebo se dostanu do potíží." Novinářovi zase říká: "Buďte zticha, pokud chcete zůstat naživu, až se vrátíte do Arábie."

Nahrávka mohla vzniknout dvěma způsoby. Buď Turci odposlouchávali budovu saúdskoarabského konzulátu, anebo ji pořídil sám novinář Chášakdží. A to přes chytré hodinky propojené s jeho telefonem iPhone, který si před budovou konzulátu odložil u své přítelkyně. Právě ona ho nahlásila jako pohřešovaného.

Kdo je Džamál Chášakdží?

Devětapadesátiletý Chášakdží je saúdskoarabský novinář a jeden z předních kritiků režimu. O svůj pohled na Rijád se dělil na sociálních sítích a spolupracoval také s americkým deníkem Washington Post.

V minulosti Chášakdží pracoval coby zástupce šéfredaktora saúdskoarabského deníku Arab News a později jako šéfredaktor kritického deníku Al-Watanu, odkud byl však hned dvakrát vyhozen. Kromě toho v minulosti působil také jako poradce saúdskoarabského velvyslance v Londýně a v USA.

Proč žil v exilu?

Chášakdží odešel z rodné země v červnu 2017, kdy se přestěhoval do Spojených států. Podle vlastních slov "nechtěl být zatčen" a bál se o svou bezpečnost. Žurnalista si totiž hlasitě stěžoval na stále se zhoršující postavení tisku v zemi a utlačování svobody slova pod rukama korunního prince Muhammada bin Salmána.

Proč šel na konzulát v Istanbulu?

Chášakdží se chtěl oženit se svou šestatřicetiletou tureckou přítelkyní Haticí Cengizovou a potřeboval si zařídit poslední potřebné dokumenty pro svatbu. Po ní chtěl pár žít střídavě v Istanbulu, kde novinář koupil byt, a v USA. V Turecku žijí i někteří jeho příbuzní.

Je jisté, že zemřel?

Turecko od začátku tvrdí, že Chášakdží byl na konzulátu v Istanbulu 2. října zavražděn. Novináře zavraždili podle Ankary muži speciálně vyslaní ten den letecky přímo z Rijádu.

Podle turecké policie dorazilo na konzulát 15 Saúdských Arabů, kteří přiletěli na palubě dvou letadel. Mezi nimi i saúdskoarabští zpravodajci, členové královské stráže nebo forenzní expert Tubajdží. Nejméně čtyři lidé z této skupiny podle amerického deníku The New York Times v minulosti doprovázeli na cestách i saúdskoarabského korunního prince. Jedním z nich je diplomat Máhir Abdalizíz Mutrib.

Britská zpravodajská služba se podle agentury Reuters domnívá, že Saúdští Arabové chtěli muže původně unést do Saúdské Arábie, ale celá akce se vymkla jejich kontrole.

Turci zveřejnili video, jak novinář Džamál Chášakdží vchází do konzulátu v Istanbulu, ale už nevyjde | Video: Reuters | 00:25

Co tvrdí Saúdská Arábie?

Rijád všechna nařčení, že byl prominentní novinář na příkaz shora zavražděn, odmítá. Podle Saúdské Arábie z budovy konzulátu odešel. Saúdskoarabský král Salmán i korunní princ Muhammad bin Salmán popírají, že by o zmizení cokoliv věděli.

Podle některých zdrojů se však nyní Rijád přiklání k možnosti, že novináře mohli unést členové státních bezpečnostních složek.

Pokud Saúdská Arábie přistoupí na tureckou verzi, tedy že byl na konzulátu spáchán zločin, bude to podle serveru Middle East Eye znamenat zásadní obrat v dosavadní pozici Rijádu.

Jaká byla reakce USA?

Americký prezident Donald Trump Saúdské Arábii pohrozil tvrdým trestem, pokud se prokáže, že novinář byl skutečně zabit z rozkazu Rijádu. "Byli bychom velmi znepokojení a rozzlobení, pokud by se to potvrdilo," řekl.

Tento týden se nicméně nechal slyšet, že případ zmizelého novináře je další ukázkou "presumpce viny", a nepřímo se zastal Saúdů. "A už je to tady zase, jste vinný, dokud nedokážete svou nevinu," řekl Trump v rozhovoru s agenturou AP.

Jak kauza dál ovlivnila mezinárodní vztahy?

Vztahy mezi Saúdskými Araby a Turky jsou napjaté. Saúdskoarabský velvyslanec v úterý opustil Turecko a odletěl zpět do Saúdské Arábie. Turecká policie mezitím prohledává jeho sídlo. Samotnou budovu konzulátu v Istanbulu policisté prohledali už v pondělí.

Do Turecka ve středu naopak dorazil americký ministr zahraničí Mike Pompeo. Do Ankary přiletěl z Rijádu, kde se v úterý setkal se saúdskoarabským králem Salmánem i korunním princem Muhammadem bin Salmánem.

Jaké dopady kauza měla?

Třiatřicetiletý korunní princ Saúdské Arábie je označován za iniciátora hospodářských a kulturních reforem. Možnost, že by byl zapojen do úkladné vraždy novináře, tak může zásadně změnit to, jak na něj Západ nahlíží, píše list The New York Times.

V Rijádu se má navíc 23. října konat mezinárodní investiční konference a stále více pozvaných svoji účast ruší. Nejnověji účast odřekla šéfka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Christine Lagardeová.

