Přeskočit na obsah
Benative
10. 2. Mojmír
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

„Opravdový lůzr.“ Mezi Trumpem a americkými olympioniky to jiskří ve velkém

Fabian Blažek
Fabian Blažek
Fabian Blažek

Americký prezident Donald Trump tvrdě kritizoval lyžaře Huntera Hesse. Ten totiž na zimní olympiádě v Miláně vyjádřil znepokojení ohledně dění ve Spojených státech. Trump ho v reakci označil za „lůzra“. Amerických sportovců, kteří na olympiádě kritizovali politiku současné administrativy, je přitom víc.

Trump
Je velmi těžké někomu takovému fandit, zareagoval Trump podrážděně vůči lyžaři Hunteru HessoviFoto: AP
Reklama

„To, že nosím (americkou, pozn. red.) vlajku, neznamená, že reprezentuji vše, co se děje v USA,“ řekl před zahájením zimních olympijských her americký freestylový lyžař Hunter Hess. Jízlivá odpověď naštvaného amerického prezidenta Donalda Trumpa na sebe nenechala dlouho čekat. 

Hunter Hess z týmu USA pózuje na stupních vítězů po získání druhého místa ve finále soutěže freeski halfpipe v Aspen Snowmass během Toyota US Grand Prix 2026 v lyžařském středisku Aspen Snowmass 10. ledna 2026 v Aspenu, Colorado. FOTO: Michael Reaves
Hunter Hess z týmu USA pózuje na stupních vítězů po získání druhého místa ve finále soutěže freeski halfpipe v Aspen Snowmass během Toyota US Grand Prix 2026 v lyžařském středisku Aspen Snowmass 10. ledna 2026 v Aspenu, Colorado. FOTO: Michael ReavesFoto: Profimedia

„Americký olympijský lyžař Hunter Hess, opravdový lůzr, tvrdí, že na současných zimních olympijských hrách nereprezentuje svou zemi. Pokud tomu tak opravdu je, neměl se do týmu vůbec hlásit a je škoda, že v něm vůbec je. Je velmi těžké někomu takovému fandit. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!“ napsal Trump v neděli na své sociální síti Truth Social.

Kritická slova pronesl Hunter Hess na tiskové konferenci před zahájením zimních olympijských her v italském Miláně. Novináři se ho ptali, jaké to pro něj je reprezentovat Spojené státy v době, kdy agenti ICE provádějí zátahy v Minneapolisu. Sportovec řekl, že jeho pocity jsou smíšené.

Související

„Je zřejmé, že se děje spousta věcí, které se mi nelíbí, a myslím, že to platí i pro mnoho dalších lidí,“ řekl. „Pro mě je to spíš o tom, že reprezentuji své přátele, rodinu a všechny věci, které považuji na Spojených státech za dobré... To, že nosím vlajku, neznamená, že reprezentuji všechno, co se v USA děje,“ odpověděl Hess.

Reklama
Reklama

Kromě Trumpa na sportovce reagovali nevraživě i někteří další republikánští politici. Kongresman Tim Burchett z Tennessee Hessovi vzkázal, že by měl „mlčet a jít si hrát do sněhu“.

Související

K němu se přidal také republikánský kongresman z Floridy Byron Donalds. „TY ses rozhodl nosit naši vlajku… TY ses rozhodl reprezentovat naši zemi… Pokud je to pro tebe příliš těžké, tak JDI DOMŮ,“ napsal politik na sociální síti X.

Hunter Hess není jediný americký sportovec, který kritizuje současnou americkou administrativu. Další freestyle lyžař a zlatý medailista Chris Lillis prohlásil, že je „zdrcený“ nedávnými kroky protiimigračních agentů ICE.

Související

Nejostřejší vzkaz vyslal britsko-americký lyžař Gus Kenworthy, který na olympiádě reprezentuje Velkou Británii. Ten na svém Instagramu zveřejnil fotku, kde je na hromadě sněhu napsané „Fuck ICE“. Kenworthy později uvedl, že vzkaz do sněhu „napsal“ močí, píše web Politico.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Reklama
Doctors,Perform,Surgery,Cardiac,Stent,Transplant,In,A,Hospital
Doctors,Perform,Surgery,Cardiac,Stent,Transplant,In,A,Hospital
Doctors,Perform,Surgery,Cardiac,Stent,Transplant,In,A,Hospital

Defibrilátor i pro umírajícího? Obětí mohly být stovky, bizarní případ řeší policie

Bizarní kauza z Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) má pokračování. Kriminalisté zahájili trestní řízení pro podezření z těžkého ublížení na zdraví kvůli implantacím defibrilátorů, které nebyly potřebné nebo doporučené. Týká se to několika set pacientů, sdělil policejní mluvčí Libor Hejtman. Zatím nebyl nikdo obviněn, uvedla policie. O bizarním případu informoval v prosinci web Aktuálně.cz.

Reklama
Reklama
Reklama