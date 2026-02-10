„Opravdový lůzr.“ Mezi Trumpem a americkými olympioniky to jiskří ve velkém

Americký prezident Donald Trump tvrdě kritizoval lyžaře Huntera Hesse. Ten totiž na zimní olympiádě v Miláně vyjádřil znepokojení ohledně dění ve Spojených státech. Trump ho v reakci označil za „lůzra“. Amerických sportovců, kteří na olympiádě kritizovali politiku současné administrativy, je přitom víc.
„To, že nosím (americkou, pozn. red.) vlajku, neznamená, že reprezentuji vše, co se děje v USA,“ řekl před zahájením zimních olympijských her americký freestylový lyžař Hunter Hess. Jízlivá odpověď naštvaného amerického prezidenta Donalda Trumpa na sebe nenechala dlouho čekat.
„Americký olympijský lyžař Hunter Hess, opravdový lůzr, tvrdí, že na současných zimních olympijských hrách nereprezentuje svou zemi. Pokud tomu tak opravdu je, neměl se do týmu vůbec hlásit a je škoda, že v něm vůbec je. Je velmi těžké někomu takovému fandit. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!“ napsal Trump v neděli na své sociální síti Truth Social.
Kritická slova pronesl Hunter Hess na tiskové konferenci před zahájením zimních olympijských her v italském Miláně. Novináři se ho ptali, jaké to pro něj je reprezentovat Spojené státy v době, kdy agenti ICE provádějí zátahy v Minneapolisu. Sportovec řekl, že jeho pocity jsou smíšené.
„Je zřejmé, že se děje spousta věcí, které se mi nelíbí, a myslím, že to platí i pro mnoho dalších lidí,“ řekl. „Pro mě je to spíš o tom, že reprezentuji své přátele, rodinu a všechny věci, které považuji na Spojených státech za dobré... To, že nosím vlajku, neznamená, že reprezentuji všechno, co se v USA děje,“ odpověděl Hess.
Kromě Trumpa na sportovce reagovali nevraživě i někteří další republikánští politici. Kongresman Tim Burchett z Tennessee Hessovi vzkázal, že by měl „mlčet a jít si hrát do sněhu“.
K němu se přidal také republikánský kongresman z Floridy Byron Donalds. „TY ses rozhodl nosit naši vlajku… TY ses rozhodl reprezentovat naši zemi… Pokud je to pro tebe příliš těžké, tak JDI DOMŮ,“ napsal politik na sociální síti X.
Hunter Hess není jediný americký sportovec, který kritizuje současnou americkou administrativu. Další freestyle lyžař a zlatý medailista Chris Lillis prohlásil, že je „zdrcený“ nedávnými kroky protiimigračních agentů ICE.
Nejostřejší vzkaz vyslal britsko-americký lyžař Gus Kenworthy, který na olympiádě reprezentuje Velkou Británii. Ten na svém Instagramu zveřejnil fotku, kde je na hromadě sněhu napsané „Fuck ICE“. Kenworthy později uvedl, že vzkaz do sněhu „napsal“ močí, píše web Politico.
