Odveta Teheránu: ozbrojené síly EU označil Írán za teroristické

Írán nyní ozbrojené síly zemí Evropské unie pokládá za teroristické organizace. Na síti X to napsal tajemník iránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání. Jde o odvetný krok za rozhodnutí ministrů zahraničí zemí EU, kteří se tento týden v Bruselu dohodli, že íránské revoluční gardy budou na unijním seznamu teroristických organizací.
„EU si jistě uvědomuje, že armády zemí, které se podílely na nedávné rezoluci EU proti Revolučním gardám, považujeme za teroristické. Důsledky proto ponesou ty evropské země, které takový krok podpořily,“ uvedl Larídžání.
Unijní státy se rozhodly zařadit íránské revoluční gardy na svůj seznam teroristických organizací v reakci na zásah íránského režimu proti nedávným rozsáhlým protestům, který si podle pozorovatelů vyžádal tisíce obětí. Íránské revoluční gardy se tak ocitly po boku Al-Káidy, Hamásu, či organizace Islámský stát, označované někdy arabskou zkratkou Daeš.
O kroku se mezi členskými zeměmi Evropské unie uvažovalo už delší dobu, nicméně mezi státy nepanovala shoda. Pro schválení byla přitom potřeba jednomyslnost. Proti se stavěly zejména Itálie, Francie a Španělsko, nakonec se ale podařilo "situaci odblokovat" a shodu se podařilo nalézt.
Strach v Crans Montaně. Ošklivé pády, Vonnová je zraněná, Ledecké se zrušení nelíbí
Poslední sjezd Světového poháru před olympijskými hrami v Crans Montaně pořadatelé po pádu tří závodnic včetně hvězdné Američanky Lindsey Vonnové i kvůli zhoršujícím se podmínkám a sněžení zrušili. Ester Ledecká se na trať nedostala. V nahrávce pro média uvedla, že se dnešní závod podle jejího názoru mohl dokončit.
Až 350 tisíc bytů. V Praze vyroste několik nových čtvrtí, říkají Hlaváček i Romanov
Podle Metropolitního plánu hlavního města by v Praze mělo vzniknout několik nových čtvrtí. Vyrostou na brownfieldech – v někdejších průmyslových oblastech z 19. a 20. století, které se dnes nachází uvnitř města a disponují dobrou dopravní obslužností, vysvětluje urbanistka Jitka Romanov a náměstek primátora pro oblast územního a strategického rozvoje Prahy Petr Hlaváček.
ŽIVĚZelenskyj: Když Rusko zastaví údery, Ukrajina odpoví stejně
Pokud Rusko zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Ukrajina přestane útočit na ruské energetické cíle, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na nabídku jednání v Moskvě reagoval pozváním ruského prezidenta Vladimira Putina do Kyjeva. Dodal, že datum či místo dalšího kola rozhovorů o americkém mírovém plánu se ještě mohou změnit.
ŽIVĚJednání poslanců se může protáhnout do noci, řeší stavební zákon
Poslanci v pátek pokračují v jednání o novele stavebního zákona a změnách jednacího řádu, které mají omezit obstrukce. Opozice už počtvrté neuspěla s návrhem na zařazení bodu o odvolání předsedy Sněmovny Tomia Okamury, koalice si naopak prosadila možnost nočního jednání.
Loňský rok byl pro Rusko katastrofální. Děsivá čísla odhalují sociální sítě
Moskva se snaží všemi způsoby skrýt počty vojáků padlých na Ukrajině. Podle nezávislých odhadů byl loňský rok pro ruskou armádu nejhorší od začátku invaze. I přes snahu úřadů mazat soudní záznamy nebo omezovat statistiky se informace o mrtvých šíří dál. Pomáhají k tomu paradoxně i sociální sítě a povinné „vlastenecké“ akce v ruských školách a nemocnicích.