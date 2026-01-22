Přeskočit na obsah
Zahraničí

Evropský parlament chce íránské revoluční gardy označit za teroristickou skupinu

ČTK

Evropský parlament v rezoluci vyzval k zařazení íránských revolučních gard na unijní seznam teroristických organizací. Odsoudil také potlačení nedávných protivládních demonstrací v Íránu, při kterých podle různých zdrojů zemřely tisíce lidí.

Evropský parlament
Evropský parlamentFoto: X00514
Teherán pak europoslanci vyzvali, aby zastavil násilí proti demonstrantům, propustil zadržené a odvolal opatření, která brání volnému připojení k internetu. Rezoluci podpořilo 562 poslanců, proti jich bylo devět.

Podle íránské organizace na ochranu lidských práv Human Rights Activists News Agency (HRANA) při protivládních demonstracích, které vypukly na konci prosince kvůli špatné ekonomické situaci, zahynulo nejméně 4519 lidí a více než 26 tisíc bylo zatčeno.

List The Times s odvoláním na zprávu íránských lékařů píše o 16 500 mrtvých a 330 tisících zraněných. Íránská státní televize ve středu poprvé zveřejnila oficiální bilanci úmrtí při protestech, podle ní zahynulo 3117 lidí, z nichž 2427 tvořili civilisté a členové bezpečnostních složek. O tom, kdo tvoří zbývající oběti, stanice neinformovala.

S návrhem zařadit nějakou organizaci na seznam teroristů musí souhlasit všechny státy EU. Některé země ale podle médií stále váhají, zda takový návrh podpoří. Evropský parlament rovněž vyzval k posílení sankcí na představitele íránského režimu, a hlavně na významné příslušníky revolučních gard. Unijní diplomacii Evropský parlament vyzval, aby zahájila "inkluzivní dialog" s íránskou demokratickou opozicí.

Při úterní rozpravě šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová uvedla, že EU chystá nové sankce, které omezí možnost Teheránu pořizovat součástky pro rakety a drony. To má také omezit podporu, kterou Írán podle EU poskytuje Rusku v jeho válce na Ukrajině.

Evropský parlament vyjádřil znepokojení nad velkým množstvím obětí při potlačování protestů, a důrazně odsoudil „rozsáhlé, brutální, úmyslné a nepřiměřené použití síly íránskými bezpečnostními silami proti pokojným demonstrantům“. Podle stanoviska europoslanců se současná íránská vláda drží u moci jen za použití teroru a šíření strachu, je hluboce nelegitimní, násilná a nelidská.

Írán europoslanci vyzvali, aby nepodmíněně propustil „všechny v současnosti zadržené demonstranty, ochránce lidských práv a novináře“. Po Teheránu požadují, aby vpustil do země misi OSN, která by dění v zemi prověřila.

Členské státy mají podle Evropského parlamentu usilovat o to, aby se íránští vládní představitelé zapojení do represí „zpovídali ze svých zločinů podle mezinárodního humanitárního práva“. Europoslanci také podpořili rozhodnutí předsedkyně parlamentu Roberty Metsolaové zakázat vstup do europarlamentu všem íránským diplomatům a vládním představitelům. Členské země by podle europoslanců měly učinit podobný krok.

