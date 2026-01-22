Evropský parlament chce íránské revoluční gardy označit za teroristickou skupinu

Evropský parlament v rezoluci vyzval k zařazení íránských revolučních gard na unijní seznam teroristických organizací. Odsoudil také potlačení nedávných protivládních demonstrací v Íránu, při kterých podle různých zdrojů zemřely tisíce lidí.
Teherán pak europoslanci vyzvali, aby zastavil násilí proti demonstrantům, propustil zadržené a odvolal opatření, která brání volnému připojení k internetu. Rezoluci podpořilo 562 poslanců, proti jich bylo devět.
Podle íránské organizace na ochranu lidských práv Human Rights Activists News Agency (HRANA) při protivládních demonstracích, které vypukly na konci prosince kvůli špatné ekonomické situaci, zahynulo nejméně 4519 lidí a více než 26 tisíc bylo zatčeno.
List The Times s odvoláním na zprávu íránských lékařů píše o 16 500 mrtvých a 330 tisících zraněných. Íránská státní televize ve středu poprvé zveřejnila oficiální bilanci úmrtí při protestech, podle ní zahynulo 3117 lidí, z nichž 2427 tvořili civilisté a členové bezpečnostních složek. O tom, kdo tvoří zbývající oběti, stanice neinformovala.
S návrhem zařadit nějakou organizaci na seznam teroristů musí souhlasit všechny státy EU. Některé země ale podle médií stále váhají, zda takový návrh podpoří. Evropský parlament rovněž vyzval k posílení sankcí na představitele íránského režimu, a hlavně na významné příslušníky revolučních gard. Unijní diplomacii Evropský parlament vyzval, aby zahájila "inkluzivní dialog" s íránskou demokratickou opozicí.
Při úterní rozpravě šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová uvedla, že EU chystá nové sankce, které omezí možnost Teheránu pořizovat součástky pro rakety a drony. To má také omezit podporu, kterou Írán podle EU poskytuje Rusku v jeho válce na Ukrajině.
Evropský parlament vyjádřil znepokojení nad velkým množstvím obětí při potlačování protestů, a důrazně odsoudil „rozsáhlé, brutální, úmyslné a nepřiměřené použití síly íránskými bezpečnostními silami proti pokojným demonstrantům“. Podle stanoviska europoslanců se současná íránská vláda drží u moci jen za použití teroru a šíření strachu, je hluboce nelegitimní, násilná a nelidská.
Írán europoslanci vyzvali, aby nepodmíněně propustil „všechny v současnosti zadržené demonstranty, ochránce lidských práv a novináře“. Po Teheránu požadují, aby vpustil do země misi OSN, která by dění v zemi prověřila.
Členské státy mají podle Evropského parlamentu usilovat o to, aby se íránští vládní představitelé zapojení do represí „zpovídali ze svých zločinů podle mezinárodního humanitárního práva“. Europoslanci také podpořili rozhodnutí předsedkyně parlamentu Roberty Metsolaové zakázat vstup do europarlamentu všem íránským diplomatům a vládním představitelům. Členské země by podle europoslanců měly učinit podobný krok.
ŽIVĚDokumenty k ukončení války na Ukrajině jsou takřka hotové, řekl Zelenskyj
Dokumenty k ukončení války na Ukrajině jsou takřka hotové a Rusko musí být připraveno tuto válku ukončit. V projevu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu to dnes prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který předtím zhruba hodinu jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
"Los milmillonarios." Real Madrid znovu překonal vlastní rekord v příjmech
Španělský celek je potřetí za sebou nejvýdělečnějším fotbalovým klubem na světě.
Volkswagen se zbavuje příliš drahých manažerů. Zruší pozice ve vedení včetně Škody Auto
Škoda Auto a další značky skupiny (Volkswagen, Seat/Cupra, Volkswagen Užitkové vozy) mění svou vrcholovou strukturu. Nová představenstva budou menší, výroba, vývoj a nákup se bude řídit z Německa. Podle firmy to má přinést do roku 2030 úspory až jedné miliardy eur. Změny začnou platit od ledna a postupně se plně implementují do léta.
Zadržení čínského občana je vážnější věcí než předvolání velvyslance, prohlásil Babiš
Zadržení čínského občana kvůli špionáži v ČR je vážnější věcí než třeba předvolání velvyslance, řekl ve čtvrtek po jednání s odbory premiér Andrej Babiš (ANO). Zpochybnil práci ministerstva zahraničních věcí pod vedením Jana Lipavského (za ODS) při prodlužování akreditace, pokud je pravdivá informace serveru Seznam Zprávy, že zadržený je novinářem.
ŽIVĚTrumpova prohlášení jsou jako arabský bazar, míní prezident Pavel
Nevyzpytatelné chování amerického exprezidenta Donalda Trumpa nelze hodnotit jen negativně a nemělo by být vnímáno jako hrozba, míní prezident Petr Pavel. Jeho politický styl přirovnal k "arabskému bazaru", který provází smlouvání cen. Může sice šokovat, ale často vede k výsledkům, jež podle Pavla Evropu přiměly jednat, zejména v otázkách bezpečnosti a obrany, řekl při debatě ze studenty.