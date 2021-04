Novinář odkryl tváře špionů z Vrbětic: Vím, kde se ukrývají, někteří pracují ve vládě

Ve Vrběticích útočili agenti ruské rozvědky GRU z jednotky 29155. Odhalování jejich identit a činů se dlouhodobě věnuje investigativní server Bellingcat v čele s bulharským novinářem Christo Grozevem. Ten v minulosti odhalil totožnost útočníků na Sergeje Skripala a pracoval i na vrbětickém případu. Grozev v rozhovoru pro Aktuálně.cz odhaluje dosud nezveřejněné okolnosti výbuchu muničního skladu.

Z vašich zjištění vyplývá, že v Česku byli na podzim roku 2014 ne dva, ale hned šest členů elitní jednotky 21955 ruské vojenské rozvědky GRU. A to včetně velitele Andreje Averjanova. Co to vypovídá o důležitosti operace?

Je to největší operace téhle jednotky, kterou jsme kdy odhalili, a to se jí věnujeme už roky. Ve skutečnosti těch lidí bylo vysláno najednou osm, dva další pomáhali s logistikou (podle Respektu šlo o Alexeje Kapinosa a Jevgenije Kalinina, pozn. red.).

Co je ale ještě důležitější, víme jenom o jediném dalším případu, kdy cestoval v utajení i sám velitel jednotky Averjanov. Je to velký risk, on je zástupce šéfa celé GRU. Podle mě to ukazuje, že akce byla přímo nařízená z Kremlu. Nebyla to rutinní mise, byla politicky velmi důležitá. A proto na ni musel dohlížet sám velitel. Analyzovali jsme jeho telefonní záznamy už před otravou Skripala a zjistili jsme, že komunikuje přímo s Kremlem. Mluví třeba i s kanceláří (ministra zahraničí) Sergeje Lavrova. Není jen vojenský velitel, ale i politická postava.

Co byl ten druhý případ, kdy jste zaznamenali, že vycestoval v utajení?

To není veřejná informace, stále se snažíme zjistit, o co šlo, ale nejspíš to bylo v souvislosti se zakrýváním stop po sestřelení letu MH17.

Jenom pro ujasnění - bavíme se konkrétně o tajném ničícím týmu, který působí v rámci jednotky 29155, je to tak? Kolik má celkem členů?

Ano, je v něm asi 30 lidí, o kterých víme, z toho čtyři působí i jako diplomaté a cestují pod svými skutečnými jmény. Celá jednotka je asi desetkrát větší.

V Česku byli právě členové tohoto tajného týmu. Co tu dělali na podzim roku 2014? Je jisté, že to mělo souvislost se zásilkou zbraní bulharského podnikatele Emiliana Gebreva?

Podle mě je to skoro jisté. Protože stejný tým lidí pracoval o několik měsíců později v Bulharsku, kde byl Gebrev otráven a kde o několik dní potom, co se tam vyskytli, došlo k explozím muničních skladů. Přesnou motivaci těchto činů neznáme, ale je skoro jisté, že šlo o to zabránit vývozu zbraní na Ukrajinu. Vlastní text k tomu vydáme nejspíš ještě tento týden.

Jak ruští agenti přišli na to, že údajná Gebrevova munice měla být ve Vrběticích?

To je velmi dobrá otázka. Ta munice tam nezbytně ani být nemusela, protože Gebrev ji skladuje na několika různých místech. Ale zdá se, že předtím proběhla nějaká špionážní operace, která zjistila, že dostal obnovené povolení k vývozu zbraní z tohoto konkrétního skladu v Česku do Bulharska, a to v prvních říjnových dnech roku 2014.

Gebrevova firma EMCO ale nyní tvrdí, že nic takového v plánu neměla.

Plánovat to nezbytně nemuseli. Dokumenty od EMCO, které jsem viděl, opravdu říkají, že to zboží nebylo určené na reexport. Ale byl to stejný typ a EMCO dřív opravdu dodávalo na Ukrajinu. Ke GRU pak uniklo to povolení - a oni jednali na jeho základě.

Mluvíte o špionážní operaci, vyžadovala by podle vás součinnost někoho tady z Česka? Tedy nějakého ruského agenta žijícího v Česku, potenciálně dokonce českého občana?

Doufejme, že ne. Z toho, co zatím víme, tahle jednotka pracuje velmi skrytě. Chrání si informace, nesděluje je ani dalším jednotkám v GRU. Je nepravděpodobné, že by měli místní pomocníky. Obvykle je ale někdo z jejich členů vyslán na lokální ambasádu na krátkodobou misi. Aby měli všechny informace. Ale neviděl jsem důkaz toho, že by někdy komunikovali s místními - v žádné zemi.

Takhle GRU prostě nepracuje?

Ne. FSB nebo SVR (Federální služba bezpečnosti a Služba vnější rozvědky) by někoho najaly, tahle konkrétní jednotka GRU ale ne. Museli by s nimi sdílet tak politicky citlivé informace, že to nemůžou riskovat.

Server Seznam Zprávy v úterý přinesl informaci o tom, že jeden ze členů jednotky 29155 působil v Česku s diplomatickým pasem, a to až do neděle, kdy bylo vyhoštěno 18 pracovníků ruské ambasády. Můžete to potvrdit?

Víme, že tohle prověřuje česká policie. Nemáme důkazy o tom, že dotyčný se členy jednotky někdy dřív komunikoval, nicméně nevylučuji možnost, že byl jejich domácím informátorem. Nemyslím ale, že by měl v té operaci aktivní roli. Ačkoliv je pravda, že je příslušníkem GRU.

Babiš mluví pomýleně

Mluví se o tom, že zbraně a munice ve Vrběticích měly směřovat na Ukrajinu. Druhá hypotéza zmiňuje Sýrii. Proč si myslíte, že první varianta je správná?

Je to výsledek naší analýzy všeho, co se v té době odehrávalo. Včetně výbuchů v Bulharsku. Druh munice by odpovídal bývalým sovětským tankům, minometům a tak podobně. To ukazuje na Ukrajinu mnohem spíš než na jinou destinaci.

Podle Respektu pracují vyšetřovatelé s verzí, že ve Vrběticích byla umístěna dvě výbušná zařízení, jejichž spínač byl nastaven až na prosinec. Tehdy už měly být zbraně odvezené pryč. V prosinci pak došlo k explozi číslo dva, ale znovu ve Vrběticích. Dá se operace z toho důvodu považovat za "zpackanou", jak se v pondělí vyjádřil premiér Andrej Babiš?

O tom nemám informace, jsou to podrobnosti z českých vyšetřovacích záznamů. Jsem si ale jistý, že akce nebyla vnímaná jako zpackaná operace. Několik členů tohoto týmu dostalo bezprostředně po ní velmi vysoké ocenění.

Jak tedy hodnotíte interpretaci premiéra Babiše, že se nejedná o útok na Česko, nýbrž na zboží bulharského obchodníka se zbraněmi? (Babiš svoje tvrzení v úterý změnil, nově podle něj jde o "teroristický útok na českém území").

Je jasné, že se Babiš snaží udržet nějakou úroveň diplomatických vztahů s Ruskem, jde ale o pomýlený politický ústup. Cokoliv bylo motivací toho činu, zemřeli při něm dva čeští občané. A to je pointa teroristických útoků. Nesměřují na národy, mají nevinné oběti. Je to stejné, jako kdyby Theresa Mayová v roce 2018 prohlásila, že to není útok na Británii, ale na ruského občana (agenti GRU byli podle britské vlády zapojeni do pokusu o vraždu bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala, pozn. red.). Ona to neřekla - a neměl to říkat ani Babiš.

Z toho, co se dostalo na veřejnost, se zdá, že máte víc informací než čeští vyšetřovatelé. Jak je to podle vás možné?

Počínání jednotky 21955 sledujeme už od roku 2016, od nepodařeného pokusu o puč v Černého hoře. Jde to pomalu, ale od té doby odkrýváme její členy jednoho po druhém. Mají různé identity a průběžně je mění. Že se tomuto problému věnujeme komplexně, nám pomáhá. Víc než vyšetřovatelům, kteří mají i jiné věci na práci a pak musí najednou řešit tajnou ruskou operaci.

Je nicméně pravda, že už před rokem jsme zveřejnili informaci o tom, že tato jednotka byla v Česku v době výbuchu muničního skladu. Neměli jsme ale ten poslední dílek skládačky. Tím se zdá být e-mail, jehož prostřednictvím se na prohlídku do Vrbětic objednali dva agenti - Anatolij Čepiga a Alexandr Miškin. Ten policie objevila.

Pohodlná místa ve vládě

Na začátku jsme mluvili o tom, jak velká a významná vrbětická operace byla. Proč je Česko v hledáčku GRU? Sloužíme jako nějaká základna, nebo mají pocit, že tady mohou operovat volněji?

Praha, a to se netýká jen GRU, je vnímána stejně jako dřív Vídeň. Počet takzvaných ruských "diplomatů" je tu vyšší než skoro v jakékoliv další evropské zemi. Souvisí to s geografickou polohou, je velmi pohodlné odsud provádět operace ve střední Evropě nebo Německu. V Česku je hodně ruských občanů, kteří tu dlouhodobě žijí, takže se tu operativci snadněji schovají. Těch důvodů je víc. GRU i FSB používá Prahu jako základnu pro nejrůznější operace. Včetně těch vražedných.

Jmen agentů, kteří v tom případů figurují, je hodně. Kromě Anatolije Čepigy a Alexandra Miškina, kteří byli na podzim 2014 přímo ve Vrběticích, je tu také Sergej Fedotov alias Denis Sergejev, což je třetí podezřelý z pokusu o Skripalovu vraždu. Ten byl v Praze už v lednu a únoru toho roku, společně s Jegorem Gordienkem (alias Georgijem Gorškovem). Co tu chtěli?

To je moc dobrá otázka. Stejný tým se zabýval Ukrajinou už v říjnu roku 2013. Možná věděli, co se stane na Krymu a tak dále. Pro nás všechny válka začala v dubnu 2014, ale je možné, že tato jednotka tam působila už o rok dřív.

Christo Grozev (1969) Bulharský investigativní novinář serveru Bellingcat. Vede tým, který se zaměřuje na Rusko, bezpečnostní hrozby a tajné operace. Za identifikaci pachatelů podezřelých z otravy dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery Julie novičokem v britském Salisbury v roce 2018 získal se svými kolegy Cenu evropského tisku za investigativní žurnalistiku. Kromě toho se podílel na odhalení okolností sestřelení letu MH17 malajsijských aerolinií nad Ukrajinou v roce 2014, popsal ruské zapojení do pokusu o státní převrat v Černé hoře v roce 2016 a věnuje se i případu loňské otravy ruského opozičního politika Alexeje Navalného. Bellingcat se od ostatních médií odlišuje rešeršními metodami i zaměřením. Využívá údaje z veřejně dostupných databází, satelitní data, placené nástroje pro analýzu obrazových záznamů nebo internetových zdrojů. Píše o válkách, zločinech a porušování lidských práv.

Takže to nemuselo nutně souviset s podzimním a zimním výbuchem?

Ne nutně. V té době už probíhala i válka v Sýrii, takže se mohli zajímat třeba o muniční sklady v Česku obecně.

Jsou právě toto i lidé, které je možné spojit s pokusem o vraždu bulharského obchodníka Emiliana Gebreva a s těmi výbuchy, o kterých jste mluvil?

Ano, rozhodně. Fedotov a Gorškov mu osobně umístili jed na kliku auta od dveří. Stejní lidé byli zapojení do pokusu o převrat v Černé hoře v roce 2016, podíleli se na protestech proti Evropské unii v Moldavsku v květnu 2014 nebo hackerském útoku na Světovou antidopingovou agenturu v roce 2017.

Víme kde jsou tihle lidé teď?

Ano, víme, ale nemůžu to prozradit. Chystám k tomu další text, bude se jmenovat doslova "Kde jsou teď". Ale řeknu jen tolik: všichni jsou naživu a mají se dobře.

Pracují dál ve své speciální jednotce?

Ne všichni. Potom, co jsme část z nich úplně odkryli, nemohli tuhle práci dělat dál. Tak dostali jiná pohodlná místečka, ve vládě.

