Anatomie exploze: Ruská operace ve Vrběticích zdramatizovala hru o české jádro

16. října a 3. prosince 2014 Exploze ve Vrběticích Foto: Policie ČR V rozmezí dvou měsíců ve Vrběticích explodují dva muniční sklady, v nichž skladovala zbraně ostravská zbrojařská firma Imex. V prvním případě explodovalo 60 tun trhavin a zahynuli dva muži. Výbuchy se týkaly vojenského materiálu, který měl Česko opustit. V obchodu byl zapojen sedmašedesátiletý bulharský obchodník se zbraněmi Emilijan Gebrev. Dle pozdějího zjištění policie nejspíše zbraně mířily na Ukrajinu nebo do Sýrie. více v článku

Duben 2015 Obchodník se zbraněmi otráven Foto: Reuters Vlivný bulharský zbrojař Emilijan Gebrev, majitel velké zbrojařské firmy Dunarit, zničehonic zkolaboval. Na přelomu dubna a května 2015 se mu náhle udělalo špatně a začal zvracet při večeři v luxusní restauraci v centru Sofie. Podle svědků měl oči podlité krví. Následující den upadl do kómatu. Vyšetřovatelé zpočátku velký význam možné ruské stopě nedávali. Na jaře 2016 pátrání ukončili s tím, že viník nebyl odhalen. Později do vývoje zasáhla otrava Skripalových ve Velké Británii, za níž stáli ruští agenti ze speciální jednotky 29155. Její agenti mají být i za výbuchy ve Vrběticích. více v článku

Červen 2017 Prezidentův poradce Nejedlý jedná se šéfem Rosatomu Foto: ČTK Týdeník Respekt zjistil, že prezidentův poradce Martin Nejedlý se na utajené schůzce v Moskvě setkává se šéfem Rosatomu Alexejem Lichačevem. Nejedlého přijal na příkaz Kremlu. Co řešili, není jasné. Nejedlý Miloši Zemanovi radí bez smlouvy, jen na dobré slovo, a v životopisu má z 90. let minulého století několikaletou mezeru, kdy žil v Rusku. více v článku

29. června 2017 Zeman by svěřil dostavbu Dukovan bez tendru Rosatomu Prezident Miloš Zeman při návštěvě Jaderné elektrárny Dukovany prohlásil, že by byl pro, aby chystanou stavbu nového bloku dostal bez tendru ruský Rosatom. Podobně jako se to stalo v Maďarsku. „Politická situace je věc krátkodobá a výstavba jaderné elektrárny je věcí dlouhodobou. Jinými slovy záleží na tom, kdo co konkrétně nabídne. Jedná se o cenu, financování, o příslušné další benefity. Osobně bych vůbec nebyl proti tomu, aby se u nás aplikoval podobný model, jako je v Maďarsku s elektrárnou Paks,“ prohlásil prezident. více v článku Projekt v ruské režii na toku Dunaje asi 100 kilometrů jižně od Budapešti se stále více protahuje a prodražuje. České bezpečnostní složky ho uvádějí jako odstrašující příklad následků spolupráce s Ruskem. Rosatom má problémy i s dodržováním bezpečnostních standardů. Maďaři proto nyní musí řešit, kde vezmou elektřinu, než bude elektrárna hotová. Kritici tvrdí, že nejasné podmínky kontraktu jsou nevýhodné a dostavba reaktorů přestává dávat jakýkoliv ekonomický smysl. více v článku

4. března 2018 Otrava dvojitého agenta Skripala Foto: Reuters V jihoanglickém městě Salisbury byl nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok otráven bývalý dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera. Britové zveřejňují indentitu útočníků, které si čeští policisté propojují s do té doby tajemnými návštěvníky vrbětického muničáku před výbuchem. Oznámení Britů o otravě Skripala vyvolává rozsáhlý mezinárodní skandál. Mnoho zemí následně oznámí vyhoštění ruských diplomatů. V první vlně bylo i Česko, které vyhostilo tři členy ruského diplomatického personálu. více v článku

17. března 2018 Novičok mohl pocházet z Česka, tvrdí Rusko Rusko přichází s tvrzením, že smrticí jed novičok by mohl pocházet z Česka. Snaží se tak vyvrátit, že by stálo za otravou Sergeje Skripala. Česká vláda to označuje za nesmysl. více v článku

26. března 2018 Zeman pátrá po české stopě novičoku Prezident Miloš Zeman zadal české civilní kontrarozvědce BIS úkol, aby prověřila, zda se jed novičok, vyvinutý v Sovětském svazu, vyráběl i v Česku. Veřejně to oznamuje po schůzce s ředitelem BIS Michalem Koudelkou. Podle týdeníku Respekt ještě před tím předal ruský velvyslanec Zemanovi dokumenty, které to mají dokazovat. více v článku

3. května 2018 Zeman tvrdí, že se novičok v Česku vyráběl Prezident Miloš Zeman prohlašuje, že v Česku se novičok vyráběl. Ruská propaganda to obratem využívá k tomu, aby zpochybnila, že Moskva stojí za otravou Sergeje Skripala. BIS Zemanovy informace vyvrací, a propuká tak otevřený spor prezidenta s kontrarozvědkou vlastního státu. Stanovisko BIS záhy potvrzuje premiér Andrej Babiš. více v článku

6. prosince 2018 Zeman označuje BIS za „čučkaře“ Miloš Zeman v živém vysílání televize Barrandov označil BIS za „čučkaře“. „Doufám, že neprozrazuji jiné státní tajemství než tajemství o neschopnosti BIS. Za šest let není jediný údaj o tom, že by se podařilo odhalit byť jen jediného ruského nebo čínského špiona,“ prohlásil. Podle expertů jde o velmi nestandardní útok prezidenta na bezpečnostní aparát vlastního státu. více v článku

Duben 2020 Pražští politici pod ochranou Týdeník Respekt informuje, že dva čeští politici jsou pod přísnou ochranou. Jde o pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) a starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře (TOP 09). Na rizika policie upozornila i starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS). Stalo se tak poté, co ruský ministr obrany Sergej Šojgu oznámil, že chce trestně stíhat české politiky právě v čele s Kolářem za to, že spolu s dalšími komunálními představiteli rozhodl o odstranění sochy maršála Koněva, čímž podle ruského ministra porušil nový ruský zákon o poškozování válečných hrobů. Hřibův úřad nechal přejmenovat náměstí před ruskou ambasádou po zavražděném ruském opozičním politikovi Borisi Němcovovi. Novotný v Řeporyjích nechal vybudovat pomník vlasovcům za jejich podíl na osvobození Prahy v roce 1945. více v článku Později Respekt odhalil, že české bezpečnostní složky vážně zkoumaly možnost, že se Rusové pokusí zmíněné pražské politiky otrávit a za tímto účelem do Česka přijel ruský agent. více v článku Premiér Babiš nakonec oznámil výsledky vyšetřování – kauza byla podle premiéra smyšlená a byla důsledkem sporů mezi pracovníky ruského velvyslanectví v Praze, kdy jeden z nich zaslal českým tajným službám falešné informace. Události dále vyhrotily vztahy s Ruskem. Vláda vyhostila dva ruské diplomaty, kteří byli aktéry případu. více v článku

Srpen 2020 Hrad najal šéfa analytiky BIS Hrad dle zjištění Aktuálně.cz najal dosavadního šéfa analytiky BIS Jiřího Roma. Rom je dlouholetým kritikem ředitele BIS Michala Koudelky a sám se o křeslo ředitele ucházel. „U funkcí, jejichž výkon je spojen se znalostí řady citlivých informací, je v zájmu České republiky, aby se s odcházejícím pracovníkem dohodla, kde a za jakých podmínek bude působit. Kancelář prezidenta republiky zjistila, že v případě pana J. Roma k takové dohodě nedošlo. Následně proto jmenovanému nabídla možnost zúročit dosavadní zkušenosti na odpovídající pozici. O konkrétním pracovním zařazení se jedná,“ vysvětloval to mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. více v článku Jinak to ale vidí kontrarozvědka. BIS podle zjištění Respektu a Aktuálně.cz informovala poslance, že zmonitorovala kontakty svého tehdejšího důstojníka Jiřího Roma s někdejším majitelem bezpečnostní agentury a šéfem hnutí Věci veřejné Vítem Bártou. Ten v minulosti sbíral a shromažďoval kompromitující materiály na politiky. Rom následně ze dne na den v BIS sám skončil a nastoupil k Miloši Zemanovi. více v článku

Říjen 2020 Tlak na šéfa BIS Foto: Aktuálně.cz Miloš Zeman dává v rozhovoru pro MF Dnes angažmá Jiřího Roma do souvislosti s přípravou materiálu, kterým chce dosáhnout konce šéfa BIS Michala Koudelky ve funkci. Vláda by ho musela odvolat, či mu neprodloužit mandát, který mu končí v létě 2021. „Jak jste si možná všimli, tak v Kanceláři prezidenta republiky začal pracovat pan Jiří Rom, bývalý šéf analytiky BIS. A já panu premiérovi při naší nejbližší večeři předám materiál, který se týká pana Koudelky. Myslím si, že každé rozhodnutí se má argumentovat a tento materiál bude argumentací,“ uvedl Zeman. Redakce Aktuálně.cz a Respekt později zjistily, že výsledný dokument má dvě strany, které obsahují jen obecné formulace a nezdůvodněná obvinění z toho, že proti Rusku varuje BIS bez důkazů. více v článku

10. listopadu 2020 BIS nepřímo varuje před Ruskem BIS zveřejňuje výroční zprávu za rok 2019, v níž nepřímo varuje před Ruskem a Čínou. V tendru na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany je dle zpravodajců ve hře suverenita Česka. více v článku

26. listopadu 2020 Babiš připouští odklad tendru na Dukovany, Nejedlý jede do Moskvy Foto: ČTK Premiér Andrej Babiš připouští, že tendr není dostatečně připravený a bylo by lepší ho odsunout do období po volbách. „Jsem toho názoru, že o takto důležitém tendru by neměla vláda rozhodovat 10 měsíců před sněmovními volbami. Tendr zatím není připraven, probíhají konzultace s Evropskou komisí, která musí vše notifikovat, což je priorita, na které nyní pracuje ministerstvo průmyslu a obchodu, notifikace bude trvat 1,5 roku,“ uvedl Babiš v SMS pro Radiožurnál. Respekt a Aktuálně.cz vzápětí zveřejňují informaci, že prezidentův poradce Martin Nejedlý bez vědomí vlády letí jednat do Ruska s blízkým poradcem Vladimira Putina Jurijem Ušakovem. více v článku Nejedlý se do Ruska vypravil v době epidemie koronaviru, kdy byla země pro cizince takřka uzavřená. Povolení mu vyřizovala přímo ruská vicepremiérka. Co se na jednání s Ušakovem odehrálo, není jasné dodnes, Nejedlý byl u jednání jako jediný český zástupce. Zápis, který nadiktoval prezidentův poradce po návratu do Česka, cestu vykresluje jen jako zdvořilostní setkání. „JU (Jurij Ušakov, pozn. red.) konstatoval, že ruská strana, jakož i osobně ruský prezident, dlouhodobě oceňuje konstruktivní přístup prezidenta Zemana obecně k česko-ruským vztahům. Ruský prezident je připraven i nadále zachovat živou česko-ruskou relaci na úrovni prezidentů,“ nadiktoval slova Ušakova Nejedlý. Pražský hrad na dotazy Aktuálně.cz a Respektu, kdo cestu platil a jaký byl její program, odepsal, že Nejedlý není jeho zaměstnancem, jeho cestu nezajišťoval ani neplatil, takže o tom, co se v Rusku dělo, nemá žádný zápis. Dodal, že nemá ani Nejedlého pověření od Zemana, protože bylo nejspíše jen ústní. více v článku

Listopad 2020 Zeman chce po BIS informace o ruských špionech Prezident Miloš Zeman žádá po BIS informace o živých operacích proti ruským špionům na českém území, zjistil Radiožurnál. Experti jsou pobouřeni a varují, že takový krok ohrožuje národní bezpečnost. Dotazy hlavy státu jsou vypracovány precizně a cílené profesionálem v oboru. více v článku

19. listopadu 2020 Experti a tajné služby: Rusko a Čína jsou vážnou hrozbou Radiožurnál zveřejnil stanovisko bezpečnostních expertů ministerstva vnitra, tajných služeb, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a ministerstva zahraničí k jadernému tendru za více než 200 miliard korun. Vládě důrazně doporučují rizikové uchazeče z Ruska a Číny vůbec neoslovovat. Podle nich hrozí, že by při stavbě projektu, klíčového pro energetickou budoucnost země, mohli Česko vydírat. Dle odborníků současná podoba tendru hrozby ošetřuje nedostatečně. více v článku

26. ledna 2020 Jaderný zmocněnec popírá, že nepřizvání Ruska k tendru zvýší cenu Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) dlouhodobě argumentuje, že vyřazení Ruska z tendru na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany by bylo nevýhodné, protože by zvýšilo cenu. Respekt a Aktuálně.cz zveřejňují dokument vládního zmocněnce pro jadernou energetiku Jaroslava Míla, v němž tento argument klíčový plánovač tendru označuje za nesmysl. více v článku

10. března 2021 Zeman: Ministr Blatný by měl odstoupit, blokuje Sputnik Prezident Miloš Zeman uprostřed kritické koronavirové situace oznámil, že požaduje odvolání ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) a ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv Ireny Storové. Oba trvali na tom, že ruská vakcína proti covidu-19 Sputnik V musí projít řádným schválením v EU jako ostatní vakcíny. Zeman naopak chce dovoz vakcín do země jen na povolení Česka. Zeman v rozhovoru pro Parlamentní listy, kde vyzval k odvolání Blatného, také požadoval konec ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). „Já vzhledem k některým jeho tiskovým konferencím na něm pozoruji syndrom vyhoření. Takže soucit, poděkování za vykonanou práci. Ale na druhé straně vidět k smrti vyčerpaného člověka je smutné. A kdyby si odpočinul, možná že by to bylo k dobrému. Ale znova opakuji, nebyl to špatný ministr. Udělal kus práce. A teď mně připadá, že už je velmi, velmi unavený,“ řekl prezident k Blatnému a podotkl, že jeho ponechání ve funkci by nepřispělo ke zlepšení přátelských vztahů mezi Hradem a premiérem. „Sám neodstoupím. Trvám na tom, že Sputnik V musí mít před možným využitím v Česku souhlas EMA (Evropské agentury pro léčivé přípravky),“ řekl Blatný České televizi. „Prohlédněte si mě ze všech stran. Vypadám unavený nebo vyhořelý? Řekněte sám. Co myslíte?“ ptal se v rozhovoru pro Aktuálně.cz Blatný. A na volání po vyhazovu reaguje i ministr zahraničí Tomáš Petříček: „Jsem trnem v oku, protože upozorňuji na bezpečnostní rizika kolem dostavby Dukovan.“ více v článku

26. března 2021 Dotazník pro zájemce o Dukovany Ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) dle zjištění Aktuálně.cz a Respektu nečekaně a bez vědomí vlády a jaderného zmocněnce Jaroslava Míla mění podmínky jaderného tendru. Chce bezpečnostním dotazníkem mezi uchazeči oslovit i ruský Rosatom a zaslat mu i část zadávací dokumentace. Před tímto krokem všechny tuzemské tajné služby opakovaně varují. více v článku Ostře proti se staví ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Ten je ve vládě jediný, který otevřeně proti přizvání Rusů do tendru protestuje. „Oslovení čtveřice uchazečů o Dukovany takzvaným ‚bezpečnostním dotazníkem‘ je de facto vyhlášením tendru. Nechápu, proč ČEZ a ministerstvo průmyslu ignorují zprávy bezpečnostních složek našeho státu. Doporučení nezvat do tendru firmy ze zemí, s nimiž Česká republika nemá přátelské vztahy, je srozumitelné každému,“ reagoval Petříček pro Aktuálně.cz a Respekt. Ministr Havlíček po zveřejnění informací následně couvá. I když původně chtěl Rosatom oslovit, nakonec konstatuje, že věc kabinet projedná a zmiňovaný dotazník pro uchazeče se bude teprve připravovat v součinnosti s tajnými službami. S těmi ho do té doby nekonzultoval. „Stále platí stanovisko bezpečnostní skupiny, ve které jsou zastoupeny všechny tři zpravodajské služby a další instituce. Předpokládáme, že to bude ona, která připraví a také bude vyhodnocovat takzvané bezpečnostní dotazníky, vypracované zájemci o dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany,“ uvedl mluvčí kontrarozvědky Ladislav Šticha.

31. března Jaderný zmocněnec končí Vláda nečekaně na návrh ministra průmyslu Havlíčka odvolala vládního zmocněnce pro jádro Jaroslava Míla, klíčovou osobu přípravy tendru na dostavbu Dukovan. Dle zjištění Respektu a Aktuálně.cz se předtím v dopise Bezpečnostní radě státu ohradil proti přizvání Ruska do tendru a upozornil, že o tom nevěděl. více v článku Změna mantinelů, podle kterých chce vláda vypsat tendr na dostavbu Dukovan, dle zjištění Respektu a Aktuálně.cz nahrává Rosatomu. Tajné služby varují před tím, aby stát Rusko k zakázce přizval. Dle nových pravidel ale Rosatom může poskytnout licenci na svůj reaktor jiné firmě. A ta by se mohla přihlásit. Faktickým dodavatelem technologií pak ale budou Rusové. „Stát tím kontrolu neztrácí,“ oponuje ministr průmyslu Havlíček. více v článku

7. dubna 2021 Za výbuchy stáli Rusové, informují Babiše, Hamáčka či Petříčka Podle pozdějšího zjištění Aktuálně.cz se schází Výbor pro zpravodajskou činnost. Na jednání sedí premiér Andrej Babiš, ministr vnitra Jan Hamáček i ministr zahraničí Tomáš Petříček. Bezpečnostní složky je informují, že za výbuchem ve Vrběticích, který zabil dva lidi a způsobil miliardovou škodu, s největší pravděpodobností stojí Rusko. Podle zjištění BIS a Národní centrály proti organizovanému zločinu ho provedla stejná dvojice agentů, která otrávila v roce 2018 v Anglii Sergeje Skripala. Není ale vyloučeno, že část vlády věděla o zjištění bezpečnostních složek ještě dříve. Prověřování policie se do finále dostalo už na konci března. více v článku

7. dubna 2021 Odvolání ministra zdravotnictví Blatného Foto: Aktuálně.cz Premiér Andrej Babiš odvolal ministra zdravotnictví Jana Blatného, jak požadoval prezident Miloš Zeman. Babiš zároveň tvrdil, že to není kvůli vakcíně Sputnik, kterou Blatný odmítl bez řádného evropského schválení k nelibosti prezidenta posvětit. „Pan Blatný odvedl maximum možného, ale zkrátka jsme dospěli k názoru, že takhle nemůžeme společně fungovat,“ uvedl premiér. „Dospěl jsem k názoru, že v této chvíli je potřeba ministerstvo hlavně personálně posílit. (...) Po odchodu ministra (Adama) Vojtěcha odešli nějací úředníci, ti de facto nebyli nahrazeni a je potřeba to napravit,“ dodal Babiš. více v článku Post ministra zdravotnictví obratem přebírá dosavadní šéf Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a dermatolog Petr Arenberger (za ANO). Je k ruské vakcíně mnohem vstřícnější, hned první den ve funkci začíná možný dovoz Sputniku řešit. „V tuto chvíli není na stole, že bychom řekli, že zítra jedeme nakupovat do Ruska, ale abychom se podívali na dokumentaci, která je k dispozici,“ prohlásil Arenberger pro Radiožurnál jen pár hodin po jmenování do funkce.

12. dubna 2021 Odvolání ministra zahraničí Petříčka Ministr vnitra Jan Hamáček v boji o post předsedy ČSSD porazil ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Hned po víkendu Hamáček oznamuje jeho odvolání z vlády. Petříček byl jediným ministrem, který ve vládě otevřeně vystupoval proti přizvání Rosatomu do tendru na Dukovany. Hamáček uvolněný post nabídl ministrovi kultury Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD), ten jej však nepřijal a v emotivním projevu označil ministerstvo zahraničí za „vykuchané“. Ministr vnitra Hamáček se proto nechal pověřit i vedením resortu zahraničí. „Odcházím se vztyčenou hlavou, za své kroky v posledních dvou a půl letech se nestydím. Vždy jsem prosazoval proevropskou, prozápadní orientaci České republiky a kontinuitu naší zahraniční politiky,“ řekl Petříček, který byl ministrem od října 2018. Bývalý místopředseda sociální demokracie zopakoval, že je dlouhodobě trnem v oku prezidentu Zemanovi kvůli svému názoru na bezpečnostní rizika ruské účasti na stavbě nového bloku Dukovan nebo používání neschválené ruské vakcíny. Video: Proč musel skončit? Dává Zeman příkazy z Hradu? Tomáš Petříček v DVTV Video: Zaorálek: Ministerstvo zahraničí je vykuchané. Ještě jsem se o nabídce nerozhodl Na post ministra zahraničí nakonec Hamáček navrhuje svého dosavadního náměstka a dlouholetého blízkého spolupracovníka Jakuba Kulhánka (ČSSD). Kritici mu vyčítají, že je prakticky neznámý a v minulosti za nejasných okolností pracoval pro čínskou firmu CEFC, napojenou na někdejšího ministra obrany za ČSSD Jaroslava Tvrdíka. Firma hrála za přispění Miloše Zemana důležitou roli v pronikání čínského vlivu do Česka, před kterým tajné služby dlouhodobě varují. více v článku

14. dubna 2021 Hamáček povolává velvyslance a chce pozvat Putina a Bidena do Prahy Ministr vnitra a nově i zahraničí Jan Hamáček (ČSSD) si v tichosti povolává do Prahy českého velvyslance v Moskvě Vítězslava Pivoňku. Hamáček později tvrdí, že s ním chtěl konzultovat možné vyhoštění ruských diplomatů v reakci na kauzu Vrbětice. Hamáček zároveň ve stejný den fakticky pozval do Česka ruského prezidenta Vladimira Putina. Zveřejnil, že by chtěl Prahu nabídnout pro summit s americkým prezidentem Joem Bidenem. Zdroj: Twitter Hamáček také oznamuje, že pojede do Moskvy jednat s ruským ministrem průmyslu Denisem Manturovem o případném dovozu vakcíny Sputnik do Česka. To je dlouhodobé přání prezidenta Miloše Zemana. Manturov je odpovědný nejen za Sputnik, ale i za ruské jádro. Hamáček popírá, že by s ním chtěl o jádru jednat. Zdroj: Twitter Dle zjištění Aktuálně.cz a Respektu chce ministr Hamáček do Moskvy vzít i slovenského mimoparlamentního politika Andreje Danka. Toho často využívá kremelská propaganda. Danko dle ní pomohl dovézt ruskou vakcínu na Slovensko. Tam utajený dovoz vyvolal vládní krizi, která stála premiéra Matoviče místo. více v článku

16. dubna Babiš Hamáčkovi cestu do Moskvy zakázal Andrej Babiš vicepremiérovi Janu Hamáčkovi cestu do Moskvy nakonec zakázal. Na základě „dobře informovaného zdroje z vlády“ to v pátek uvedl deník MF Dnes ze svěřenského fondu premiéra. V sobotu pak to, že do Moskvy nepojede, potvrdil i sám Hamáček. Zdůvodnil to jen nutností se v pondělí účastnit zasedání vlády. Zdroj: Twitter

17. dubna Vláda: Za výbuchem vrbětických skladů stojí ruští agenti Foto: Policie ČR Premiér Andrej Babiš a ministr vnitra Jan Hamáček na mimořádné tiskové konferenci v sobotu večer oznamují, že za výbuchem vrbětických skladů v roce 2014, smrtí dvou lidí a mimořádnými škodami stojí dle bezpečnostních složek Rusko. Informace zveřejnili až poté, co v sobotu okolnosti začala zjišťovat média. Hamáček oznamuje vyhoštění 18 ruských diplomatů. Babiš tvrdí, že se o zjištění dozvěděli v pátek večer – jen pár desítek hodin před tiskovou konferencí. Oba politici to však věděli už nejméně 11 dní, kdy se téma probíralo na zasedání Výboru pro zpravodajskou činnost. Mezitím z vlády odvolali prozápadního ministra Tomáše Petříčka a Hamáček oznámil svou cestu do Ruska, která se měla konat v pondělí. „V pátek večer jsme byli s vicepremiérem Hamáčkem jednoznačně informováni o závažných skutečnostech týkajících se bezpečnosti naší země,“ řekl na tiskové konferenci premiér. „Dnes jsme informovali pana prezidenta Zemana o tomto případu a navrhovaném postupu a prezident nám vyjádřil absolutní podporu. Na základě jednoznačných důkazů získaných vyšetřováním bezpečnostních složek musím konstatovat, že existuje důvodné podezření o zapojení důstojníků ruské zpravodajské služby GRU, jednotky 29155, do výbuchu muničních skladů v areálu Vrbětice v roce 2014,“ dodal premiér. „Mě velmi mrzí, že takto zásadně utrpí česko-ruské vztahy. Nicméně jak už řekl pan premiér, Česká republika musí reagovat,“ řekl vicepremiér Hamáček, podle kterého je Česko v podobné situaci jako například Velká Británie v případě pokusu o otravu v Salisbury v roce 2018. „Jako ministr zahraničních věcí České republiky jsem se rozhodl vyhostit všechny pracovníky ruské ambasády v Praze, kteří byli našimi tajnými službami jasně identifikováni jako pracovníci ruských tajných služeb SVR a GRU. Do 48 hodin musí opustit Českou republiku osmnáct pracovníků ruské ambasády,“ uvedl Hamáček. více v článku Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček oznámil, že Miloš Zeman se k Vrběticím vyjádří až za týden. Představitelé západních států Česku vyjádřili podporu. Zdroj: Twitter

18. dubna Hamáček: Cesta do Moskvy byla zastíracím manévrem Foto: ČTK Aktuálně.cz informuje, že Jan Hamáček svou cestu do Moskvy na jednání s administrativou Vladimira Putina oznámil ve chvíli, kdy o zapojení Rusů do státního terorismu proti Česku už věděl. Hamáček to nejprve odmítá komentovat s tím, že je to utajené. Tvrdí, že „jednoznačné informace“ se dozvěděl v pátek večer. V neděli v Otázkách Václava Moravce v České televizi však začal tvrdit, že jeho cesta byla jen fiktivní s cílem zmást Rusy. K čemu by měla sloužit, ale říci odmítá, opět s odkazem na utajení. Zdroje Aktuálně.cz Hamáčkovu konstrukci označují za lež. více v článku Premiér Andrej Babiš v rozhovoru pro Události ČT Hamáčkovu verzi nepotvrdil. Zdroj: Twitter

18. dubna 2021 Dukovany bez Ruska? Ministr průmyslu Karel Havlíček zcela otočil ve svém přístupu k Rusku v souvislosti se stavbou nového bloku Dukovan. Podle něj Rusko na 99 procent nebude do tendru přizváno. Vylučuje to i ministr vnitra a dočasný ministr zahraničí Jan Hamáček. více v článku

19. dubna 2021 Ruská odveta Rusko oznámilo, že v odvetě vyhostí 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě. To je o dva více, než kolik Rusů musí odejít z Česka. Moskva mimo jiné uvedla, že v krocích české vlády vidí americký vliv. Na české ambasádě tak zůstane pouze pět diplomatů. Vyhoštění čeští pracovníci dostali na odchod ze země jen o něco více než 24 hodin. Ruská ambasáda v Česku má zhruba 120 lidí. EU: Hamáček o vyhoštění ruských diplomatů nepožádal EU stojí jednotně a solidárně za Českem, které vypovědělo 18 ruských diplomatů, uvedl šéf unijní diplomacie Josep Borrell. Jak ale dodal, země EU se nechystají koordinovaně vyhostit ruské diplomaty ze svého území. Česko reprezentované ministrem zahraničí Janem Hamáčkem (ČSSD) o to totiž ani nepožádalo. Hamáček ve vyjádření pro Aktuálně.cz ale tvrdí, že požádal o vyhoštění ruských zpravodajců. Státy EU však zatím Rusy vyhošťovat neplánují. V případu otravy Sergeje Skripala k tomu přistoupily, a to včetně Česka. více v článku

19. dubna 2021 Babiš: Nešlo o akt státního terorismu „Rusko neútočilo na Česko. Agenti útočili na zboží bulharského obchodníka s municí a se zbraněmi, který pravděpodobně tyto zbraně prodával státům, které bojují proti Rusku. Bylo také řečeno, že to mělo vybouchnout po cestě. Je to nepřijatelné, tuhle akci zpackali,“ uvedl po jednání vlády premiér Andrej Babiš. Jeho prohlášení obratem převzala ruská státní propagandistická média. Zdroj: Twitter