Jeli jsme hasit trávu. Nedošlo nám, co hrozilo, vzpomíná hasič na zásah ve Vrběticích

Když v říjnu roku 2014 dostali hasiči informaci o požáru v muničních skladech ve Vrběticích, patřil starosta místního sboru Jaroslav Číž k prvním dobrovolným hasičům, kteří přijeli na místo ještě před výbuchem. "Netušili jsme, jaké nebezpečí hrozí," přiznává. Život jemu a mnoha dalším lidem patrně zachránil velitel zásahu, který krátce před výbuchem rozhodl o stažení jednotek.

Pro dobrovolného hasiče Jaroslava Číže jsou události z října roku 2014 dávnou minulostí, sám říká, že vzpomínky na tento den už odeznívají a nyní se vrátily jen kvůli aktuálnímu dění. "Televizi ani internet jsem v sobotu navečer nesledoval, takže jsem nevěděl, co se děje. Kamarádi mi ale začali psát SMS zprávy, že jsme jako Vlachovice-Vrbětice zase světoví. Tak jsem se podíval na internet, co se přesně stalo," říká Číž, který je starostou sboru dobrovolných hasičů ve Vlachovicích.

Před necelými sedmi lety patřil k těm hasičům, kteří přijeli na místo jen krátce poté, co byl požár v místním areálu muničních skladů nahlášen. Operační důstojník Hasičského záchranného sboru ve Zlíně oznamoval 16. října 2014 před desátou hodinou dopoledne, že v muničních skladech hoří. Nic více nebylo známo. Informace putovala ke všem složkám integrovaného záchranného systému, stejně jako zástupcům okolních obcí, hygienikům a také chemické laboratoři ve Frenštátu pod Radhoštěm.

"Nikdo nemohl vědět, co přesně se ve skladech stalo. Sedli jsme do auta a vyrazili na místo s tím, že patrně hoří travnatý porost. Myslím, že ani jiní hasiči nebyli obeznámeni s tím, co by mohlo v místech požáru být," vzpomíná Číž a upozorňuje, že areál, v němž stojí přes třicet muničních skladů, je zalesněný, a nebylo proto možné z větší dálky určit, co přesně se ocitlo v plamenech.

Nicméně hned při příjezdu na místo bylo jasné, že hoří sklad s číslem šestnáct, ve kterém v době příjezdu Číže a dalších jeho kolegů už byli profesionální hasiči ze Slavičína, ke kterým se přidala další profesionální jednotka z Valašských Klobouk. Její velitel Jiří Ovesný převzal velení. A po prozkoumání situace rozhodl o stažení všech lidí z místa.

"Bylo jasné, že nejde o nějaký obyčejný požár. Slyšeli jsme menší výbuchy, byly to asi nábojnice v trávě. Tušili jsme, že je uvnitř asi munice, ale vůbec nás nenapadlo, o co jde ve skutečnosti. Každopádně přišel pokyn, ať se rychle začneme stahovat," popisuje Jaroslav Číž.

Tím, kdo vydal rozkaz, byl právě velitel Ovesný, který podle mnohých zachránil životy hasičů z Vlachovic i z dalších profesionálních a dobrovolných jednotek. Následoval totiž zničující výbuch, při kterém vyletěly do dalekého okolí desítky tun munice. Jiřího Ovesného později ocenil prezident republiky čestným uznáním.

"Až s odstupem času nám došlo, v jak velkém nebezpečí jsme byli, v té chvíli jsme si to neuvědomovali, byť bylo zřejmé, že se děje asi něco vážného. Člověk si to ale opravdu při samotném výjezdu či zásahu neuvědomuje, až pak jsme se bavili, co se mohlo stát," popisuje vlachovický hasič.

Dobrovolní hasiči by už k muničnímu skladu nejeli

Při rozhovorech se starousedlíky ve Vrběticích (které jsou spojeny s obcí Vlachovice) je cítit, že se zlobí na přístup státu například kvůli tomu, že je dostatečně neochránil před případným nebezpečím muničních skladů nebo je neodškodnil za všechny navazující potíže. Ovšem od Jaroslava Číže žádné stížnosti slyšet nejsou. Byť má pro názory místních pochopení.

Státu nevyčítá, že on a mnozí hasiči byli v ohrožení života, protože nikdo pořádně nevěděl, co v muničních skladech, pronajatých státem soukromým firmám, vlastně je. "Nejsem naštvaný ani necítím nějakou hořkost. Jsme dobrovolní hasiči a děláme svou práci s pocitem, že chceme opravdu pomoci lidem. Jeli jsme prostě pomoci a nepřísluší nám řešit okolnosti zásahu. Jsem ale samozřejmě rád, že všechno dopadlo nakonec pro hasiče dobře," bilancuje velitel hasičů ve Vlachovicích.

Řada věcí se od té doby změnila, včetně plánů integrovaného záchranného systému pro případ, kdyby se opět v muničních skladech něco dělo. Dobrovolní hasiči by už na místo přivoláni nebyli. To neznamená, že by jejich práce končila, dál jezdí k jiným událostem, dál pomáhají lidem a podílejí se na řadě spolkových akcí. Ostatně, když člověk přijede do tohoto regionu, spatří, že hasiči ve Vlachovicích i Vrběticích mají krásně opravené stanice a za okny se chlubí poháry ze sportovních soutěží.

Vyšetřování výbuchů je ale dodnes zajímá, takže pozorně sledují také informace o ruských agentech, kteří měli dva sklady vyhodit do povětří. "Tušili jsme, že tam asi dochází k balení munice, která jde někam do světa, ale že za tím budou Rusové, to nikoho nenapadlo," přiznává Číž a stejně jako ostatní odsud by byl rád, kdyby veřejnost dostala mnohem více informací. "Popravdě, člověk je tvor zvídavý, chce co nejvíce informací, takže by bylo dobré, abychom se o okolnostech výbuchu dozvěděli co nejvíc," dodává velitel hasičů.