Nová trať mezi Ázerbajdžánem, Tureckem a Gruzií urychlí cestování z Evropy do Číny. Rusku se vyhne

před 9 minutami

Ázerbajdžán, Turecko a Gruzii nyní porpojuje přes 820 kilometrů dlouhá železniční trať, země přišla na více než jednu miliardu dolarů (zhruba 22 bilionů korun). Nová trať tak urychlí cestování mezi Evropou a Čínou, vlaky by to měly zvládnout za 15 dní a cesta jimi vyjde o polovinu levněji než letecky.

Baku - Ázerbájdžánský prezident Ilham Alijev společně se svým tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoganem a předsedou gruzínské vlády Giorgim Kvirikašvilim v pondělí slavnostně zahájili provoz nové, přes 820 kilometrů dlouhé železniční tratě, která tyto tři země propojí.

Podle agentury Reuters trať mimo jiné poskytuje rychlejší nákladní i osobní dopravu mezi Evropou a Čínou, která zároveň obchází Rusko. Státy přišla na více než jednu miliardu dolarů (zhruba 22 bilionů korun).

Doposud tyto tři země spojoval ropovod Baku-Tbilisi-Ceyhan a plynovod Baku-Tbilisi-Erzurum, obchodní spojení bylo přesto mezi Tureckem a kavkazským regionem omezené. Očekává se tak, že nová železniční trať region ekonomicky oživí.

Spojení začíná v ázerbájdžánské metropoli Baku, odkud vlak jede do cílové destinace v tureckém městě Kars na severovýchodě země a cestou staví v gruzínském hlavním městě Tbilisi.

Nové spoje také urychlí cestování mezi Evropou a Čínou, které by nyní mělo trvat zhruba 15 dní, což je více než dvakrát rychlejší než stávající námořní doprava. Zároveň je spojení až o polovinu levnější než cena letecké dopravy.

Cestující mohou vlakem z Číny cestovat přes Kazachstán a dále trajektem přes Kaspické moře do přístavu v Baku, kde nasednou přímo do vlaků do Turecka a odtud dále do Evropy.