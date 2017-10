Nový jízdní řád pro mezinárodní vlaky: Nočních spojů bude méně, do Mnichova dorazíte rychleji

před 1 hodinou

Noční vlaky už nebudou jezdit třeba do Berlína a omezení se týká i spojů do Polska a Slovenska. Nový jízdní řád, který začne platit od 10. prosince, naopak přidá vlaky z Prahy do Mnichova.

Praha - Od příštího jízdního řádu se cestujícím omezí možnost cestování nočními vlaky. Dvojice spojů do Krakova a Varšavy bude od změny řádů 10. prosince v Bohumíně spojena do jednoho vlaku, který obslouží obě města. Express Metropol z Berlína od nového řádu pojede jen mezi Prahou a Budapeští. Rozšíří se naopak počet denních spojů mezi Prahou a Mnichovem přes Plzeň, cesta mezi oběma městy se o 20 minut zkrátí. V tiskové zprávě o tom informovaly České dráhy. Omezování noční dopravy v Evropě trvá od devadesátých let, souvisí to mimo jiné se zrychlováním spojů, řekl agentuře ČTK mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Sloučení nočních vlaků Silesia a Chopin do jednoho si podle něj vyžádala polská strana, podobně zkrácení Metropolu o úsek do Německa je důsledkem dohody maďarské a německé strany. Konkrétně Německo už dříve zrušilo všechny své noční vlaky, dodal Šťáhlavský. Tradiční názvy vlaků končí, České dráhy je chtějí sjednotit. Vyjede Západní expres i Metropolitan číst článek Omezení čeká i noční spoje na Slovensko. Noční vlak EN 444 / 445 Bohemia mezi Prahou a Košicemi bude nově v provozu pouze v letní turistické sezóně, o vánočních svátcích, Velikonocích a podzimních prodloužených víkendech. Zároveň bude ukončen provoz přímých lůžkových vozů Cheb - Košice, nebo na slovenské straně přímé lůžkové vozy do Humenného, Banské Bystrice a Zvolena. Celoročně bude vypravován pouze druhý spoj, EN 442 / 443 Slovakia z Prahy do Humenného a Košic. Omezení provozu reaguje na změny ve financování, kdy byl dosud jeden z obou nočních spojů objednáván v rámci závazku veřejné služby, a jeho provoz byl tudíž spolufinancován státem. Od nového řádu jsou oba spoje bez veřejného spolufinancování, dodal Šťáhlavský. V denní dopravě pak od 10. prosince největší změnu představuje posílení spojů z Prahy do Mnichova. Místo čtyř spojů denně pojede mezi českou a bavorskou metropolí sedm párů vlaků. Kvůli postupující modernizaci trati se doba jízdy zkrátí o zhruba 20 minut na pět a tři čtvrtě hodiny. "Aby byly naše spoje plně konkurenceschopné například s individuální automobilovou dopravou, je potřeba dále zkracovat cestovní časy na této trase alespoň na čtyři hodiny, jako je tomu například do Bratislavy, Vídně nebo Berlína," uvedl Michal Štěpán, který má v představenstvu ČD na starosti osobní dopravu. Od poloviny příštího roku se rovněž zkrátí cestování do Berlína a Hamburku. Kvůli novým lokomotivám Vectron nebude nutné v Drážďanech přepřahat na německé lokomotivy. Cestovní čas mezi centrem Prahy a Berlína zkrátí přibližně o 20 minut na čtyři hodiny a osm minut. 24 fotografií Foto: Brnu ujel vlak. Recept na železniční centrum střední Evropy mají ve Vídni

