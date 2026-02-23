Přeskočit na obsah
Zahraničí

Nizozemsko povede nejmladší premiér v historii země, čeká ho těžký úkol

ČTK

Nová nizozemská menšinová koaliční vláda se v pondělí ujala úřadu poté, co její zástupci formálně složili přísahu před králem Willemem-Alexanderem. Liberální politik Rob Jetten se tak stal nejmladším a také prvním otevřeně homosexuálním premiérem v historii země. Jeho progresivní proevropská strana D66 loni v říjnu překvapivě vyhrála volby, připomněly agentury Reuters a AFP.

Netherlands New Government
Nová nizozemská vláda s králem Willem-Alexanderem (střed vpravo) a premiérem Robem Jettenem, (střed vlevo), pondělí, 23. února, 2026.Foto: CTK
"Jsme hrdí, že to můžeme dělat společně. Vstupujeme do nové fáze, která s sebou nese velkou zodpovědnost a především společný slib, že se budeme zasazovat o blaho všech obyvatel Nizozemska," napsal na síti X Jetten před zahájením obřadu.

Na oficiálním premiérském účtu na této síti následně uvedl, že je pro něj velkou ctí nastoupit do funkce předsedy vlády. Spolu s D66 tvoří novou nizozemskou vládu křesťanští demokraté (CDA) a středopravá liberální strana VVD.

Jettenova vláda však podle agentur Reuters a AP čelí nelehkému úkolu, protože tři koaliční strany mají v dolní komoře nizozemského parlamentu pouze 66 ze 150 křesel. Nový premiér tak bude muset vyjednávat s opozičními zákonodárci, aby získal podporu pro každý zákon, který chce jeho vláda prosadit.

Král při tradičním obřadu popřál ministrům hodně štěstí v nejistých časech. Nová vláda se následně vyfotila na schodech královského sídla. Práci zahájí odpoledním zasedáním. Nizozemská televize NOS uvedla, že D66 má v kabinetu deset ministrů, VVD devět a CDA osm.

Při ceremoniálu protestovala podle médií a AP před branami paláce malá skupina demonstrantů z ekologické skupiny Extinction Rebellion. Když se noví ministři seřadili k oficiálnímu fotografování, protestující spustili sirény.

Boris Šťastný, spoluzakladatel pražské buňky Motoristů sobě, bývalý poslanec ODS

