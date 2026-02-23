Nizozemsko povede nejmladší premiér v historii země, čeká ho těžký úkol

Nová nizozemská menšinová koaliční vláda se v pondělí ujala úřadu poté, co její zástupci formálně složili přísahu před králem Willemem-Alexanderem. Liberální politik Rob Jetten se tak stal nejmladším a také prvním otevřeně homosexuálním premiérem v historii země. Jeho progresivní proevropská strana D66 loni v říjnu překvapivě vyhrála volby, připomněly agentury Reuters a AFP.
"Jsme hrdí, že to můžeme dělat společně. Vstupujeme do nové fáze, která s sebou nese velkou zodpovědnost a především společný slib, že se budeme zasazovat o blaho všech obyvatel Nizozemska," napsal na síti X Jetten před zahájením obřadu.
Na oficiálním premiérském účtu na této síti následně uvedl, že je pro něj velkou ctí nastoupit do funkce předsedy vlády. Spolu s D66 tvoří novou nizozemskou vládu křesťanští demokraté (CDA) a středopravá liberální strana VVD.
Jettenova vláda však podle agentur Reuters a AP čelí nelehkému úkolu, protože tři koaliční strany mají v dolní komoře nizozemského parlamentu pouze 66 ze 150 křesel. Nový premiér tak bude muset vyjednávat s opozičními zákonodárci, aby získal podporu pro každý zákon, který chce jeho vláda prosadit.
Král při tradičním obřadu popřál ministrům hodně štěstí v nejistých časech. Nová vláda se následně vyfotila na schodech královského sídla. Práci zahájí odpoledním zasedáním. Nizozemská televize NOS uvedla, že D66 má v kabinetu deset ministrů, VVD devět a CDA osm.
Při ceremoniálu protestovala podle médií a AP před branami paláce malá skupina demonstrantů z ekologické skupiny Extinction Rebellion. Když se noví ministři seřadili k oficiálnímu fotografování, protestující spustili sirény.
ŽIVĚPutin už třetí světovou rozpoutal, prohlásil Zelenskyj. Rezolutně odmítá ústupky
Ruský vůdce Vladimir Putin už rozpoutal třetí světovou válku a je nezbytné jej zastavit, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovoru, který poskytl britské stanici BBC v předvečer čtvrtého výročí rozpoutání války Ruska proti Ukrajině.
Dny nejmocnějšího muže českého zdravotnictví jsou sečteny. Kabátek v čele VZP končí
Dny Zdeňka Kabátka v čele Všeobecné zdravotní pojišťovny jsou sečteny. Podle zjištění Aktuálně.cz se členové správní rady na pondělním jednání usnesli, že si po třinácti letech vyberou jiného ředitele. Kdo jím bude, prozatím není jasné.
Je to vítězství, hájí Motoristy ministr Šťastný. Babiše ale neuhlídali
Oznámení ministryně financí za ANO Aleny Schillerové o opětovném zavedení elektronické evidence tržeb ukázalo, jak dominantní pozici má toto hnutí ve vládní koalici s SPD a Motoristy sobě. Zejména Motoristé, jejichž hlavním slibem bylo "pohlídáme Babiše", ani v případě EET Babiše "nepohlídali". Ministr za Motoristy Boris Šťastný hájí sebe a své kolegy tím, že přinutili ANO udělat ústupky.
"Dostaňte je odtud." V mexickém chaosu po zabití drogového bosse jsou i čeští tenisté
Navzdory znepokojivé bezpečnostní situaci v Mexiku počítají pořadatelé s pokračováním tenisových turnajů v Acapulcu a Méridě, kde jsou mimo jiné v pavoucích dvouhry i čeští hráči Dalibor Svrčina a Marie Bouzková.