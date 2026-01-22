Německý pečovatel odsouzený za deset vražd možná zabil dalších více než 100 lidí

Více než 100 dalších lidí možná zabil německý pečovatel, kterého loni v listopadu soud poslal za vraždu deseti pacientů na doživotí do vězení. S odvoláním na státní zastupitelství v západoněmeckých Cáchách to uvedla agentura DPA. Muž podával pacientům smrticí injekce.
Loni v listopadu soud v Cáchách poslal 44letého muže do vězení na doživotí za vraždu deseti pacientů a pokus o vraždu ve 27 případech. Podle státního zástupce podával svým svěřencům nadměrné dávky léků na uklidnění a proti bolesti, protože si chtěl ušetřit práci. Případy, kterými se soud loni zabýval, se odehrály od prosince 2023 do května 2024.
Podle vrchní státní zástupkyně v Cáchách Katji Schlenkermannové-Pittsové existuje podezření ve „výrazně více“ než stovce případů, že pacienti se stali rovněž obětí dříve odsouzeného pečovatele. Jedná se o úmrtí před prosincem 2023. Schlenkermannová-Pittsová zdůraznila, že se jedná o počáteční poznatky vyšetřování. Nařízeny byly desítky exhumací.
Muž pracoval od roku 2020 na oddělení paliativní péče kliniky ve Würselenu na západě Německa. Nevyléčitelně nemocní pacienti jej podle obžaloby „rušili“, cítil se být „pánem nad jejich životem a smrtí“.
Za roky práce v paliativní péči, jejímž cílem je zvyšovat kvalitu života nevyléčitelně nemocných, se podle obžaloby u muže vyvinul pocit nadřazenosti, kterou projevoval nejen v kontaktu s pacienty, ale i se spolupracovníky a lékaři. Před rokem 2020 pracoval v Kolíně nad Rýnem, kde se nyní také zabývají podezřelými úmrtími.
Soud označil loni v listopadu při vynesení rozsudku zdravotníkovu vinu za zvlášť těžkou. To v německém právním řádu znamená, že je prakticky vyloučeno předčasné propuštění po 15 letech.
Německo má dosud v živé paměti případ nemocničního ošetřovatele Nielse Högela, který byl v červnu 2019 odsouzen k doživotnímu vězení za vraždu nejméně 85 pacientů. Högel, který je označován za největšího mnohonásobného vraha v dějinách poválečného Německa, své oběti zabíjel v letech 2000 až 2005 na klinikách v severoněmeckých městech Oldenburg a Delmenhorst.
Ošetřovatel pomocí léků ovlivňujících činnost srdce přiváděl pacienty do stavu vyžadujícího oživování, aby při jejich následné záchraně mohl prokazovat své schopnosti. Oživit se mu je ale často nepodařilo. Soudní znalec potvrdil, že obžalovaný je příčetný, i když vykazuje nápadné poruchy osobnosti.
Jaromír Mrhal mka
