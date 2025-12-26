Přeskočit na obsah
Zahraničí

Nejméně 15 lidí utrpělo zranění při útoku nožem a chemikálií v japonské továrně

ČTK

Útočník pobodal osm lidí a dalších sedm osob potřísnil chemikálií v továrně v japonském městě Mišima. Úřady podle agentury AP uvedly, že chemikálií použitou při útoku je zřejmě bělidlo.

Nůž a ruka, ilustrační foto
Nůž a ruka, ilustrační fotoFoto: Shutterstock
Osm lidí s bodnými ranami bylo hospitalizováno a pět z nich je ve vážném stavu. Policie v souvislosti s incidentem zatkla 38letého muže. Mišima leží v prefektuře Šizuoka, přibližně 120 kilometrů jihozápadně od Tokia.

Šéf hasičského sboru v Mišimě agentuře AFP sdělil, že tísňové volání z továrny o útoku nožem a kapalinou ve spreji zaznamenali kolem 16:30 (8:30 SEČ). K incidentu došlo v továrně firmy Yokohama Rubber Company, která se zabývá výrobou pneumatik pro kamiony a autobusy.

Policie prefektury podle AP informovala, že na místě byl zatčen 38letý muž, který čelí obvinění z vraždy. Neuvedla však další podrobnosti.

Nejnovější
