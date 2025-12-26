Nejméně 15 lidí utrpělo zranění při útoku nožem a chemikálií v japonské továrně

Útočník pobodal osm lidí a dalších sedm osob potřísnil chemikálií v továrně v japonském městě Mišima. Úřady podle agentury AP uvedly, že chemikálií použitou při útoku je zřejmě bělidlo.
Osm lidí s bodnými ranami bylo hospitalizováno a pět z nich je ve vážném stavu. Policie v souvislosti s incidentem zatkla 38letého muže. Mišima leží v prefektuře Šizuoka, přibližně 120 kilometrů jihozápadně od Tokia.
Šéf hasičského sboru v Mišimě agentuře AFP sdělil, že tísňové volání z továrny o útoku nožem a kapalinou ve spreji zaznamenali kolem 16:30 (8:30 SEČ). K incidentu došlo v továrně firmy Yokohama Rubber Company, která se zabývá výrobou pneumatik pro kamiony a autobusy.
Policie prefektury podle AP informovala, že na místě byl zatčen 38letý muž, který čelí obvinění z vraždy. Neuvedla však další podrobnosti.
Nejnenáviděnější. Charlie Sheen tenisu. Chilský úkaz udivoval hrou i bizarním chováním
Měl být jednou z nejzářivějších tenisových hvězd a nějaký čas jí i byl. Nakonec ale potenciál zcela nenaplnil. Místo toho se o něm často referuje jako o jednom z nejnenáviděnějších mužů v historii hry. Slavný Chilan Marcelo Ríos byl světovou jedničkou, bořil konvence, elektrizoval publikum a jeho kariéru provázely mnohé skandály a kontroverze. Právě dnes slaví 50. narozeniny.
„Spadlo ti to. Asi vítr, ne?“ Při natáčení S čerty nejsou žerty došlo i na popáleniny
Patří k nejoblíbenějším českým filmovým pohádkám a za čtyřicet let své existence si získala fanoušky několika generací. Podle databáze ČSFD je dokonce nejlépe hodnocenou českou filmovou pohádkou vůbec, těsně před klasikou Byl jednou jeden král z roku 1954.
Rok 2025 v české politice: zárodek něčeho nového. Co přesně to bude, se ještě uvidí
Právě končící rok je možné – pokud jde o českou politiku – vnímat jako završení etapy, jejíž počátek lze datovat volbami v roce 2010. A taky – což spolu souvisí – jako debakl polistopadové politiky. Vládu sestavily výhradně strany, které svůj program zakládají na kritice poměrů, jejichž základy byly položeny po sametové revoluci.
Vetchý kvůli kostýmu vzplál. Natáčení S čerty nejsou žerty byl hazard
Ondřej Vetchý jednou zamířil z natáčení přímo do nemocnice. U filmových kostýmů totiž hrála prim jejich věrohodnost, ale skutečnost, že byly vysoce hořlavé, už nebyl prostor řešit. Sledujte i další Historky z placu z natáčení jedné z nejoblíbenějších českých pohádek v režii Hynka Bočana S čerty nejsou žerty.
Je to strašidelné. Hrozí, že NHL hráče na olympiádu neuvolní, bojí se Tatar
Strávil 15 let v NHL a teď vyhlíží velkou poctu. Jako kapitán by měl vést slovenskou hokejovou reprezentaci na olympijské hry. Tomáš Tatar má ale velké obavy, zda pořadatelé v Miláně přípravy her stihnou.