Nejasná budoucnost irské hranice po brexitu. Britská vláda podpořila Mayovou

před 35 minutami

Britská vláda v úterý podpořila námitky premiérky Theresy Mayové ohledně záložního scénáře pro režim na hranici mezi Irskem a Severním Irskem po odchodu země z Evropské unie. Po jednání kabinetu to řekl mluvčí předsedkyně vlády. Žádné rozhodnutí týkající se brexitových rozhovorů ale podle něj během schůzky nepadlo. Záložní plán by platil v případě, že se Londýn s EU nedohodnou na podrobných podmínkách budoucích obchodních a dalších vztahů. Jeho podoba je ale zatím nejasná. "Mayová řekla, že ona ani žádný jiný britský premiér by nemohli podepsat dohodu, která by vedla k tomu, že Irským mořem povede celní hranice," uvedl mluvčí premiérky.