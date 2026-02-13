"Nebojím se bacilů." Kennedy šokoval přiznáním, že šňupal kokain ze záchodového prkénka

Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy mladší prohlásil, že se nebojí bacilů, protože kdysi šňupal kokain ze záchodových prkének. Řekl to o víkendu moderátorovi Theu Vonovi v podcastu This Past Weekend. Kennedy už dlouho mluví o několikaleté závislosti na heroinu a kokainu, které začal užívat jako teenager krátce po atentátu na svého otce, senátora Robert F. Kennedy, v roce 1968.
Von a Kennedy spolu diskutovali o svém letitém boji se závislostí na návykových látkách a o tom, jak společně navštěvovali podpůrná setkání, než byla během pandemie covidu-19 zrušena. Později vytvořili vlastní skupinu, která se během pandemie scházela dál.
„Nebojím se bacilů… Dřív jsem šňupal kokain ze záchodových prkýnek,“ uvedl americký ministr zdravotnictví. „Vím, že mě tahle nemoc zabije, pokud ji nebudu léčit, což pro mě znamená chodit každý den na setkání,“ dodal.
Organizace Protect Our Care, nezisková skupina bojující za dostupnou zdravotní péči v USA, po rozhovoru vyzvala Kennedyho, aby rezignoval. V prohlášení ho označila za nejnebezpečnější a nejnevhodnější osobu, která kdy stála v čele ministerstva zdravotnictví.
„Z nějakého důvodu nemám důvěru v tohoto chlapíka v čele ministerstva zdravotnictví," uvedl politik Demokratické strany v Pensylvánii Robert Kenyatta. Aaron Reichlin-Melnick z organizace American Immigration Council mezitím upozornil na dvojí metr vlády v postoji k závislosti. „Jen bych připomněl, že Trumpova administrativa označuje imigranty, kteří propadli drogové závislosti, za nejhorší z nejhorších a zločince, bez ohledu na to, jak dávno se potýkali se závislostí,“ uvedl.
Kennedy byl dvakrát zatčen za drogové delikty: za držení marihuany v roce 1970 a za držení heroinu v roce 1983. Právě druhé zatčení podle něj přispělo k tomu, že se rozhodl léčit, připomněl server Sky News.
Během pandemie si Kennedy způsobené koronavirem vybudoval pověst skeptika vůči vakcínám. Dlouhodobě také opakuje vyvrácená tvrzení, včetně toho, že vakcíny můžou za autismus u dětí, připomněl server.
Skutečnost, že se ministr neobává bacilů, se dostala do hledáčku médií i loni v květnu, kdy ministr sdílel fotografie, na nichž se i se svými vnoučaty koupal v kontaminovaném washingtonském potoce, kde je plavání zakázáno, protože do něj odtéká splašková voda.
Potok Rock Creek, který protéká velkou částí severozápadního Washingtonu, slouží k odvádění splaškové a dešťové vody. Je silně kontaminován fekáliemi a je v něm vysoká koncentrace bakterií, včetně E. coli, která může způsobit nebezpečný průjem a vést k selhání ledvin a dalším závažným zdravotním problémům, připomněl tehdy deník The New York Times.
Jak to bylo se sexem v Sovětském svazu?
Sex v SSSR neexistuje. To je legendární výrok, který zazněl v létě 1986 během televizního mostu mezi Leningradem a Bostonem, v němž si sovětské a americké ženy sdělovaly své zkušenosti.
ŽIVĚEvropa se musí stát světovým hráčem, oznámil Merz svou vizi v Mnichově
Starý světový řád založený na pravidlech už neexistuje, do popředí se dostává velmocenská politika. Na úvod Mnichovské bezpečnostní konference to dnes řekl německý kancléř Friedrich Merz. Evropa podle něj musí tuto realitu uznat, nemusí ji ale jen přijímat a může nový světový řád spoluutvářet.
Stříbrná fantazie! Adamczyková po úžasných jízdách slaví svou třetí olympijskou medaili
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková získala třetí olympijskou medaili, v Livignu byla o čtyři setiny sekundy druhá za Australankou Josií Baffovou. Stříbrem zkompletovala sbírku z her po zlatu ze Soči 2014 a bronzu z Pchjongčchangu 2018. Před čtyřmi lety v Pekingu kvůli zranění nestartovala.
ŽIVĚRutte: Rusko chce působit jako medvěd, na Ukrajině ale postupuje jako hlemýžď
Generální tajemník NATO Mark Rutte v pátek vyzval, aby svět nepodléhal ruské propagandě. Na akci na okraj Mnichovské bezpečnostní konference prohlásil, že Rusko sice chce, aby jej ostatní vnímali jako velkého medvěda, zatím však na Ukrajině postupuje rychlostí zahradního hlemýždě.
ŽIVĚ7. den ZOH: Itálie zatopila Slovákům. Ti ale nakonec přidali druhou výhru
Sledujte události a zajímavosti ze sedmého dne olympiády v Miláně a Cortině d'Ampezzo.