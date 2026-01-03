O drogy tu nejde. Expert prozrazuje, co stojí za Trumpovým útokem na Venezuelu

Rusko a Čína mohou útok USA na Venezuelu brát jako potvrzení sfér vlivu: „Vy tedy máte Latinskou Ameriku, my si půjdeme pro své ve Východní Evropě a my v jihovýchodní Asii,“ říká Ivan Pilip, člen vedení nadace CASLA, která se zabývá Latinskou Amerikou.
Co stálo a útokem? Je to jen venezuelské angažmá v drogovém byznysu, nebo to má širší důvody?
Venezuelské angažmá v drogovém byznysu je jednoznačně zástupný důvod, stejně jako údajné posílání zločinců do USA. Je pravda, že ve Venezuele bylo propojeno vedení státu s vedením narkomafií, ale podíl Venezuely na obchodu s drogami byl srovnatelný s dalšími zeměmi regionu.
Mnohem důležitější je zájem USA o politický vliv na celý region, protože Donald Trump nikdy nezmiňoval hlavní důvod, proč bylo opravdu žádoucí, aby režim padl: šlo o násilný autoritářský režim, falšující volby, se stovkami politických vězňů a čtvrtinou národa v emigraci.
Můžete přiblížit, o jaký režim se ve Venezuele jedná?
Venezuelský režim se dostal k moci v roce 1999 jako populisticko-levicový projekt inspirovaný Kubou a podobnými systémy. Jeho tehdejší představitel Hugo Chávez byl charismatický bývalý důstojník a také díky příznivé ekonomické situaci, zejména cenám ropy, si udržoval podporu obyvatel.
Po jeho smrti v roce 2013 nastoupil Nicolás Maduro a režim stále více směřoval k autoritářskému řízení. Maduro dokončil rozklad ekonomiky, započatý za Cháveze, spolupracoval s Ruskem, Íránem a Čínou, celkově byl jedním z nejhorších režimů na západní polokouli.
Jakou má (nebo měl) Maduro reálnou podporu Venezuelanů?
Madurova podpora byla velmi nízká, odhady hovořily o 15 až 20 procentech. Nejpřesnější obraz daly volby z léta roku 2024, kdy přes masivní kampaň a zcela neférové prostředí dokázala opozice získat téměř 2/3 hlasů, A to navzdory tomu, že hlavní kandidátce Maríi Corině Machadové nebylo umožněno kandidovat a opozice nasadila málo známého diplomata Edmunda Gonzáleze.
Maduro ale pevně ovládal ozbrojené složky a paramilitární jednotky zvané colectivos…
Co může následovat po Madurově zatčení či únosu? Zkolabuje Venezuelský režim, nebo ho naopak odpor vůči Američanům posílí?
Pokud byl Maduro opravdu zatčen, režim padne. Hlavní problém ale bude zemi stabilizovat – má sice legálně zvolené vedení a respektovanou hlavu opozice, nositelku Nobelovy ceny míru Mariu Corinu Machadovou, ale veškeré ozbrojené složky byly kontrolované režimem, infiltrované agenty Kuby, podílely se na nelegálních obchodech s drogami a nerosty...
Zemi bude určitě hrozit nestabilita a násilí.
Jak na to reagují nebo budou reagovat ostatní jihoamerické země?
Většina latinsko-amerických zemí pád režimu přivítá, byl na obtíž i umírněným levicovým vládám a jeho jediní spojenci byla Kuba a Nikaragua. Kontinent se navíc posunul po volbách v Bolívii a v Chile doprava, takže levice (ve své více méně demokratické verzi) vládne jen v Brazílii, Mexiku a Kolumbii (tam ale tento rok zřejmě také prohraje).
Obavy ovšem budou z obnovování příliš mocenského přístupu USA, který se nemusí líbit ani umírněně pravicovým nebo centristickým politikům a obyvatelům.
Jak úzké vztahy měl Maduro k Rusku a Číně?
Režim měl blízké vztahy s Čínou, Ruskem a dalšími obdobnými režimy, zejména Íránem. Čínská delegace dokonce právě jednala v Caracasu. Přesto nelze očekávat víc než formální protesty.
Riziko spočívá v něčem jiném – Rusko a Čína mohou útok USA brát jako potvrzení sfér vlivu: „Vy tedy máte Latinskou Ameriku, my si půjdeme pro své ve Východní Evropě a my v jihovýchodní Asii…“
ŽIVĚOkamurův novoroční projev budí podle Pavla znepokojení, bude o něm jednat s Babišem
Vyjádření předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD) budí podle prezidenta Petra Pavla znepokojení v Česku i zahraničí. Uvedl to v pátek večer na síti X. Okamura v novoročním projevu kritizoval poskytování zbraní Ukrajině a mluvil o "ukrajinských zlodějích". Proti tomu se ostře ohradili představitelé Ukrajiny. Prezident chce o Okamurových výrocích jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
ŽIVĚ"Rozhodl jsem se změnit formát práce ministerstva," oznámil Zelenskyj výměnu šéfa obrany
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pátek večer řekl, že navrhnul změny na ministerstvu obrany. Současného šéfa resortu Denyse Šmyhala chce nahradit nynějším ministrem digitalizace a vicepremiérem Mychajlem Fedorovem. Zelenskyj doplnil, že Šmyhalovi navrhnul, aby vedl jinou oblast práce pro stát.
ŽIVĚNařídil jsem útoky na Venezuelu, Maduro i s manželkou byl zadržen, oznámil Trump
Venezuelský prezident Nicolás Maduro byl s manželkou zadržen a letecky transportován ze země. Na sociální síti Truth Social to v sobotu oznámil americký prezident Donald Trump, který zároveň potvrdil americké údery ve Venezuele.
Šest hranolek a burger na jedno sousto. Restaurace zavádějí „Ozempic menu“
S nástupem léků typu Ozempic nebo Wegovy se mění nejen váha lidí, ale i svět gastronomie. Restaurace po celém světě přehodnocují své jídelní lístky a zmenšují porce. Miniburgery a malé porce by tak mohly být jen začátkem nové éry stolování.
Venezuela mobilizuje. Útočí na nás USA, hlásí Caracas
Venezuelský prezident Nicolás Maduro vyhlásil v sobotu ráno v zemi výjimečný stav. Uvedla to venezuelská vláda, která obvinila USA z útoků na vojenské i civilní cíle v několika venezuelských státech. Agentury předtím informovaly o sérií explozí v Caracasu. Zpravodajka stanice CBS News v Bílém domě na síti X napsala, že útoky ve Venezuele nařídil americký prezident Donald Trump.