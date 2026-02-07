Musk otočil. Odkládá misi na Mars, nově se chce soustředit na Měsíc

Vesmírná společnost miliardáře Elona Muska SpaceX odloží misi na Mars plánovanou na letošní rok. Místo toho se chce soustředit na dlouho slibovanou cestu na Měsíc.
S odkazem na své zdroje o tom píše deník The Wall Street Journal. Další zdroj listu uvedl, že si firma dala za cíl přistát na Měsíci bez lidí na palubě v březnu 2027.
Změna ve strategii přichází v době, kdy SpaceX zdvojnásobuje plány na vypuštění datových center s umělou inteligencí (AI) do vesmíru poté, co převzala Muskův start-up xAI. SpaceX také plánuje vstoupit na akciovou burzu, mohlo by to být již v létě.
Musk v oznámení o fúzi obou společností nastínil plány na vybudování trvalé přítomnosti na Měsíci. Zmínil ambici využít ho jako základnu pro průzkum hlubšího vesmíru.
"Možnosti, které nám otevře realizace vesmírných datových center, umožní financovat a vybudovat samovolně se rozvíjející základny na Měsíci, celou civilizaci na Marsu a nakonec i expanzi do vesmíru," uvedl Musk.
ŽIVĚTrump chce konec války na Ukrajině do června, oznámil Zelenskyj
Spojené státy chtějí, aby Ukrajina a Rusko ukončily válku do června, řekl podle agentur AP a AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pokud termín nebude dodržen, administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle něj pravděpodobně vyvine na obě strany tlak. Američané také podle něj navrhli, aby se vyjednávací týmy Ukrajiny a Ruska setkaly příště v USA.
Z vrakoviště globální špičkou. Zbrojní průmysl v Česku láme rekordy
Stačily dva roky. Putinova agrese na Ukrajině dala tuzemským zbrojařům impuls k obrodě, jakou žádné odvětví v historii České republiky nezažilo. A spolu s úspěchy na domácím trhu rychle roste i jejich chuť expandovat do zahraničí.
Lidé Pavla chválili i pískali. Babiš s Macinkou je zřejmě opět dostanou na náměstí
Ohlédnutí Radka Bartoníčka za uplynulým týdnem začíná i končí na demonstraci na podporu prezidenta Petra Pavla na pražském Staroměstském náměstí. Kromě videí a komentářů z této akce ale uvidíte také premiéra Andreje Babiše i ministra zahraničí Petra Macinku. Svým vystupováním se však patrně postarali o to, že lidé vyjdou příští víkend do ulic znovu.
Česká kolekce vzbudila ve světě velký ohlas. Odborníci přišli s nečekaným hodnocením
Oblečení českých olympioniků na slavnostním zahájení zimních olympijských her v Miláně a Cortině d'Ampezzo zaujalo. Server módního časopisu Vanity Fair zařadil kolekci návrhářky Anežky Bereckové mezi pět nejlepších spolu s brazilskou, mongolskou, americkou a italskou. Web amerického listu USA Today ji označil za nejodvážnější.
Hvězda v nehvězdné době. Jana Brejchová měla pohled Mony Lisy
Zemřela Jana Brejchová. Vedle Olgy Schoberová jediná československá herečka, která byla v poválečné státní kinematografii navzdory společenským podmínkám hlasitě označována za hvězdu. Nedržela se jednoho typu rolí, filmovým obrazům vládla s elegancí a nebezpečnou křehkostí.