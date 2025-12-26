Přeskočit na obsah
Benative
26. 12. Štěpán
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Malajsijský soud odsoudil expremiéra Razaka k 15 letům vězení za korupci

ČTK

Soud v Malajsii dnes odsoudil k 15 letům vězení bývalého premiéra Najiba Razaka za zneužití moci a praní špinavých peněz v korupční kauze vytunelování státního investičního fondu 1MDB, informují tiskové agentury.

Malajsijský premiér Najib Razak.
Malajsijský premiér Najib Razak.Foto: REUTERS
Reklama

Soud Razaka shledal vinným ve všech bodech obžaloby. Expremiér musí rovněž zaplatit pokutu ve výši 13,5 miliardy ringitů (68,5 miliardy Kč). V souvislosti s kauzou si Razak již odpykává trest vězení po předchozím soudním procesu.

Soudce dnes v dosud největším procesu v kauze 1MDB udělil Razakovi 15letý trest za každý ze čtyř bodů obžaloby ze zneužití moci a pětiletý trest za každý z 21 bodů souvisejících s praním špinavých peněz. Tresty poběží souběžně a Razak je začne vykonávat poté, co mu skončí předchozí trest v souvislosti s fondem 1MDB.

Související

Dvaasedmdesátiletý Razak je ve vězení od srpna 2022. Původní trest z dřívějšího procesu měl nejprve délku 12 let, rada rozhodující o zmírňování trestů ji však loni zkrátila na polovinu a 72letý expremiér měl z vězení vyjít v srpnu 2028.

Razak vytvořil v roce 2009 krátce po svém nástupu k moci fond 1MDB. Původně měl sloužit k nastartování ekonomického rozvoje země. Fond však místo toho skončil v hlubokých dluzích a Razak a jeho společníci z něj podle vyšetřovatelů neoprávněně vyvedli asi 4,5 miliardy dolarů (111,7 miliardy Kč), za něž nakoupili hotely, luxusní jachty, umění či šperky. Více než miliarda dolarů skončila přímo na účtech spojených s Razakem, uvedli vyšetřovatelé.

Reklama
Reklama

Skandál kolem fondu 1MDB vyvolal vyšetřování ve Spojených státech a v dalších několika zemích. Kromě trestu vězení Razakovi soud v předešlém procesu uložil také pokutu ve výši 210 milionů ringitů (1,16 miliardy Kč).

Razak je prvním malajsijským expremiérem, který sedí ve vězení. Bývalý předseda vlády nadále veškerá obvinění odmítá.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Nehoda cyklisty a auta
Nehoda cyklisty a auta
Nehoda cyklisty a auta

Cyklisté, nebo řidiči aut? Zjistili jsme, kdo je častějším viníkem nehod

Střetů cyklistů s automobily od roku 2021 pravidelně přibývá. K největšímu počtu kolizí dochází v létě. Datová redakce Aktuálně.cz přináší na základě dat Portálu nehod podrobné informace o tom, jaká místa jsou nejrizikovější, co je hlavním důvodem kolizí a kdo je častěji způsobuje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama