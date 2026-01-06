Madura vězní v "pekle na zemi". Za nelidskými mřížemi MDC trpěli i "speciální hosté"

Patří k nejproslulejším věznicím ve Spojených státech, ovšem nikoliv v dobrém slova smyslu. Za uplynulé tři dekády si detenční zařízení MDC Brooklyn v New Yorku vysloužilo řadu přezdívek za své „nelidské“ a „barbarské“ podmínky. Nyní se opět dostalo do středu pozornosti poté, co v něm skončil venezuelský diktátor Nicolás Maduro. O brooklynském „pekle na zemi“ se rozepsal web Business Insider.
Pro nejednoho Američana je Metropolitan Detention Center (MDC) synonymem místa, kde může člověk jen těžko očekávat důstojné a lidské zacházení. To ostatně přiznal i bývalý šéf detenčního zařízení Cameron Lindsay.
Ten v roce 2019 prohlásil, že šlo o „jedno z nejproblematičtějších, ne-li vůbec nejproblematičtější zařízení v rámci Federálního úřadu pro věznice“.
Zařízení v Brooklynu otevřelo své brány v roce 1994, od té doby v něm pobývají hříšníci všech pohlaví, věkových kategorií i úrovní ostrahy. Původně bylo postaveno pro tisícovku vězňů, později se ovšem ukázalo, že kapacitně nestačí. Dnes MDC po svém rozšíření dokáže „ubytovat“ přes 1600 osob.
Nelidské podmínky i strava plná červů
Pošramocenou pověst věznice potvrdila také organizace Legal Aid Society v loňské tiskové zprávě. V ní mluvila o opakovaných násilnostech za mřížemi (jak ze strany ostrahy, tak spoluvězňů), zanedbání lékařské péče a porušování lidských a občanských práv.
Též kritizovala tragickou vězeňskou stravu, která měla být v nejednom případě „plná červů“, připomněl web Business Insider.
Největší veřejné pohoršení přišlo v zimě roku 2019, kdy vězni museli přežít v krutých mrazech s minimálním nebo žádným topením. Došlo také na incidenty, kdy odsouzenci bouchali do oken a požadovali lidštější zacházení, někteří zvolili protest nenásilnou neposlušností či hladovkou. Ne vždy byli ovšem úspěšní, ostraha rebelii trestala pepřovým sprejem nebo samotkou.
Věznice se do titulků novin dostala také v souvislosti se skandálem v roce 2013. Tehdy se ukázalo, že dozorkyně Nancy Gonzalezová měla pohlavní styk s vězněm Ronellem Wilsonem, odsouzeným vrahem dvou detektivů, a otěhotněla s ním.
Věznice pro „speciální hosty“
Brooklynské MDC často také slouží jako detenční zařízení pro „speciální hosty“, kteří v roli obžalovaných čekají na soudní líčení na půdě New Yorku. Venezuelský prezident Nicolás Maduro se svou ženou Cilií Floresovou tudíž nejsou zdaleka jediní, kdo skončil za mřížemi nechvalně proslulé věznice.
V prosinci 2024 sem byl převezen například Luigi Mangione, obviněný z vraždy generálního ředitele UnitedHealthcare. V celách zde pobýval též hudební velikán Sean „Diddy“ Combs, obviněný ze sexuálních deliktů a obchodu s lidmi. Ten byl později přesunut do nápravného zařízení v New Jersey.
Nelidské podmínky si v brooklynském „pekle“ užila i Ghislaine Maxwellová, společnice Jeffreyho Epsteina odsouzená za pomoc při sexuálním zneužívání a obchodování s nezletilými dívkami. Z MDC se jí ale podařilo přesunout do věznice s minimální ostrahou v Texasu.
Mezi další prominentní postavy, které byly v brooklynském zařízení zadržovány, patří i zakladatel zkrachovalé kryptoměnové burzy FTX Sam Bankman-Fried nebo Genaro García Luna, někdejší ministr veřejné bezpečnosti Mexika, odsouzený za přijímání úplatků od kartelu Sinaloa.
ŽIVĚStratkom na vládě končí. Nepotřebujeme ho, oznámil Babiš
Vláda Andreje Babiše (ANO) na dnešním zasedání schválila své programové prohlášení. Babiš zároveň uvedl, že na přání Motoristů ponese ve středu na jednání na Hradě Turkovu nominaci na ministra životního prostředí. Dále premiér uvedl, že na jeho úřadě končí tzv. Stratkom, protože "ho nepotřebujeme".
Chcete zlepšit svůj fyzický výkon? Zkuste u toho nadávat, radí vědci
Říkali jste si, že ostrá slova létající vzduchem pramenící z čisté frustrace a neumětelství patří tak maximálně do pralesní fotbalové ligy? Že řádění tenisového rabiáta McEnroea nebo nadávky pršící z úst fotbalových hvězd Maradony a Cristiana Ronalda je jen odvádějí od soustředění a jejich výkon snižují? Možná to tak černobílé není, nová studie ukazuje, že na tom něco bude.
ŽIVĚChce Trump Grónsko? Útokem na zemi NATO bude konec všemu, děsí se dánská premiérka
Bohužel se domnívám, že bychom měli brát amerického prezidenta vážně, když říká, že chce Grónsko, varuje dánská premiérka. Představitelé této evropské země, pod jejíž správu obří ostrov spadá, odmítají paralelu s útokem na Venezuelu.
Na 11 tisíc pražských domácností je bez tepla. Technici avizují, kdy opraví poruchu
Asi 11 tisíc domácností v Praze 4 je v pondělí kvůli poruše horkovodu bez dodávek tepla a teplé vody. Výpadek se týká Michle, Krče, Pankráce, Nuslí a Podolí. Na webu o tom informovala radnice Prahy 4. Podle webu firmy by dodávky mohly být obnoveny do 23:00. V Praze je v pondělí stejně jako v ostatních částech republiky mrazivé počasí.
ŽIVĚBabiš dorazil na jednání o Ukrajině v Paříži. Už se pozdravil s Macronem
Na schůzku lídrů takzvané koalice ochotných v Paříži přijel krátce v úterý před 15:00 český premiér Andrej Babiš, který se jednání účastní poprvé. Před Elysejským palácem ho přivítal francouzský prezident Emmanuel Macron. Už dříve dorazil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Schůzka má za cíl představit bezpečnostní záruky poskytnuté Kyjevu v rámci případného příměří s Moskvou.